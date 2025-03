Nyilvánosságra hozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal, hogyan érkeztek a külföldi hatalmak pénzei Magyarországra

Korábban már többször is beszéltek a Szuverenitásvédelmi Hivatal részéről egy „többlépcsős finanszírozási rendszerről”, most azonban részletesen is bemutatták, milyen formában érkeztek szerintük a külföldi pénzek Magyarországra „politikai nyomásgyakorlás” céljából. A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője beszélt a Biden-adminisztrációtól és a Brüsszelből érkező pénzekről, amiket szerintük többek között „LMBTQ-érzékenyítésre, háborúpárti álláspont erősítésére és a migráció támogatására” használtak a magyarországi szervezetek.