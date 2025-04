„Az alig pár éves, működő porszívójukat is lecserélik az emberek porzsák és vezeték nélküli, akkumulátoros modellekre” – számolt be róla az Indexnek Szilágyi Gábor, a magyarországi MediaMarkt ügyvezető igazgatója. Interjúnkban bejelentette, hogy bővítik az áruházaikban elérhető használt termékek körét, ezúttal alacsonyabb árkategóriákban. A szakember szerint a béremelések és az állampapírkamatok kifizetése pozitívan hat a kereskedelemre.

Szilágyi Gábor, a MediaMarkt műszaki áruházlánc vezetője szerint hatalmas átalakulás zajlik a háztartási gépek piacán. A korábbi, hagyományos porszívók helyét villámgyorsan veszik át a vezeték és porzsák nélküli modellek, amelyek annyira meggyőzték a vásárlókat, hogy sokan a még tökéletesen működő eszközeiket is erre cserélik.

Az előző porszívót azért cserélik le akkumulátoros modellre, mert az nagyobb tudású és kényelmes

– magyarázta Szilágyi. A szakember kifejtette, a 100 ezer forint feletti kategóriában már kifejezetten jó minőségű eszközöket lehet kapni, viszont a prémiummodellek teljesen új felhasználói élményt kínálnak, ám azok inkább a 2-300 ezer forintos kategóriába tartoznak.

„A prémium akkumulátoros porszívók olyan kiegészítőkkel, funkciókkal, erővel meg dizájnnal rendelkeznek, ami még többnyire ismeretlen a magyar háztartásokban” – emelte ki a vezető.

Egyre több fiatalt szippant be az e-játékok világa

A porszívók mellett a gamertermékek is rendkívül népszerűek manapság a MediaMarktnál. „A kellékek, perifériák, klaviatúrák, headsetek, egerek folyamatosan fogynak, és a gamerszékek választéka is bővült” – mondta Szilágyi. A vállalat az e-játékok népszerűsödésére reagálva nemzetközi szinten már több áruházában külön gamerzónákat alakított ki, ahol szélesebb választékot kínálnak a játékosok számára.

A cég német anyavállalata, a Ceconomy meglátta a lehetőséget a digitális játékok térnyerésében, Németországban három nagyvárosban is – Köln, Berlin, Hamburg – olyan üzleteket alakítottak ki, amelyek csak az e-játékokról és az élményekről szólnak. Ezért is nevezték el ezeket az üzleteket XPERION-nak, utalva az angol experience, azaz élmény szóra.

Személyesen is körbevezettek minket a neonfényekkel villódzó kölni üzletben, ami inkább hasonlított egy internetkávézóra, mint egy hagyományos boltra. Itt minden lehetséges platformon lehet játszani, legyen szó PC-ről, Xboxról, PlayStation 5-ről vagy akár VR-szemüvegről, és mindezt ingyenesen, 3000 négyzetméteren.

A játék itt egy fillérbe sem kerül, és a nyitvatartási időn kívül nincsenek időkorlátok, egész nap mehet a móka

– mondta a kölni áruház-igazgató. Egyfajta közösségi térként is működik az XPERION, tartanak itt e-sport-versenyeket több millió forintnak megfelelő fődíjjal, ami után a versenyzőkkel pódiumbeszélgetéseket tartanak, kérdezhet tőlük a közönség.

Arról is érdeklődtünk, hogy miért éri meg a német anyacégnek, hogy ezekben az üzletekben ingyenesen lehet egész nap játszani és internetezni. Az üzletvezető elmagyarázta, hogy itt nem érvényesül a hagyományos, sokszor a rövid távú profitra koncentráló üzleti logika.

Itt sokkal hosszabb időtávon gondolkodnak, és a cél, hogy „love brandet” (szeretetmárka) alakítsanak ki, jó élményeket társítsanak a vállalathoz. Azaz így érnék el, hogy az elégedett fogyasztók szenvedélyes érzelmeket tápláljanak a márka iránt, kötődjenek hozzá. Feltételezik, ha majd akármilyen gamingeszközre lesz szükségük ezeknek a fiataloknak, akkor egyből a MediaMarkt üzleteket keresik fel, már csak az érzelmi kötődés miatt is.

Szilágyi Gábor elárulta, hogy a következő nagy ugrás a virtuális valóság területén várható. Hamarosan megjelenhetnek az AR- (kiterjesztett valóság) szemüvegek is a kínálatukban, noha VR-szemüvegeket már most is találunk náluk. A legnagyobb kihívást a kényelmes felhasználói élmény biztosítása jelenti, hogy hosszabb használat során se okozzon fizikai kellemetlenséget a szemüveg.

Felpörgették a bizniszt a béremelések és az állampapírhatás

A műszaki kereskedelem kilátásai 2025-ben összességében pozitívak. Szilágyi elmondta, hogy a minimálbér-emelés hatására januárban átlagosan 7-8 százalékos fizetésemelést hajtottak végre a kereskedelmi szektorban.

Ez a béremelés a tavalyi inflációra fedezetet adhatott reálértelemben

– fogalmazott a szakember. Emellett az állampapírkamatok kifizetése is élénkítette a keresletet. „A műszaki szektor lett ennek a többletjövedelemnek a nyertese, ami visszament a gazdaságba. Jött egy löket, jött egy hullám” – magyarázta a vezető. Hozzátette, hogy az állampapír-kifizetések egy része az ingatlanpiacra áramlott, ami közvetve szintén pozitívan hathat a háztartási gépek forgalmára. Sokan azonban visszafektették állampapírba a pénzüket, így abból nem lett fogyasztás, ez pedig a kereskedőknek nem kedvez.

Erősödő forint: kedvezőbb árak a láthatáron?

A forint árfolyamának alakulása jelentősen befolyásolja a műszaki termékek árait. Szilágyi elmondta, hogy a tavalyi forintgyengülés hatása a január–februári beszerzési árakban jelent meg először, de a közelmúltban tapasztalt erősödés jó híreket hozhat a vásárlóknak (interjúnkat még a múlt hét végén tapasztalt forintgyengülés előtt vettük fel – a szerk.).

Most, hogy a forint megerősödött, elvárható, hogy az árak ennek megfelelően alakuljanak. Erre mi is felhívjuk a figyelmet: ha a gyengülés áremelkedést hozott, akkor az erősödésnek legalább stabilizálnia kell az árakat. Ha nem is csökken, legalább ne legyen drágulás

– mondta. Hozzátette, hogy a műszaki szektorban az erős verseny miatt általában alacsonyabb az árszínvonal növekedése, mint más területeken.

A mi szektorunk az egyik legkompetitívebb szektor, nagyon sok versenytárssal. Ha ilyen sokszereplős egy piac, igazából a piac szinte el is intézi az árakat

– magyarázta Szilágyi. Ennek köszönhető, hogy a műszaki kategóriában tavaly is három százalék alatti volt az infláció. Nem így az élelmiszerre szakosodott kiskereskedelmi láncoknál, ahol átlagosan 7 százalék felett lehetett az éves áremelkedés februárban.

Fenntartható jövő: bővül a használt készülékek köre

A MediaMarkt idei tervei között szerepel a használt készülékek kínálatának bővítése is.

Bővítjük a termékválasztékot, új laptopok és telefonok kerülnek be, és többféle minőségi szintről válogathatnak a vásárlók

– mondta Szilágyi. A szakember kifejtette, hogy korábban csak a legmagasabb minőségi szinttel kezdtek, ahol nem volt olyan jelentős az árkülönbség az új készülékekhez képest. „Most bővítettünk egy minőségi szinttel lejjebb is, de ezek mindig garanciális, normális készülékek. Ezzel tudtuk növelni az árkülönbséget az új készülékek árához képest” – magyarázta.

Szilágyi szerint ez a terület még finomhangolás alatt áll, negyedévente kommunikációs kampányt indítanak, és folyamatosan bővítik a választékot, hogy minél szélesebb közönség számára tegyék elérhetővé a használt termékeket, ami egyben fenntartható is, hiszen bővül a termék életciklusa, később kerül a szemétbe.

