Benyújtották az ATM-ekről szóló törvényjavaslatot, az önkormányzatokra is nagy feladat hárul

Az önkormányzatok kötelesek együttműködni a pénzintézetekkel az újonnan telepítendő vidéki ATM-ekkel kapcsolatban: meg kell teremteniük a megfelelő feltételeket, valamint ingyenesen biztosítani kell a helyet is. Ha ezt nem tudják megoldani, akkor a bankokra hárul a feladat, de a bankjegykiadó automatát mindenképpen ki kell helyezni minden településen. A most benyújtott törvényjavaslatból az is kiderül, mikor és mekkora büntetést kaphatnak a bankok, ha megsértik az előírásokat.