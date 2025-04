A magyarországi gyógyszeripar egy exportnagyhatalmat mutat, a világ 19. legnagyobb exportőre Magyarország, európai szinten a 12. legnagyobb, Közép-Európában pedig csak Szlovákia előzi – világított rá Lóga Máté, gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) 35. évfordulóját ünneplő eseményen szerdán ahol Orbán Viktor miniszterelnök levelét is felolvasták.

A MAGYOSZ 2025. április 2-án ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. A magyar gyógyszeripar érdekképviseleti szerve 1990 óta segíti 21 tagvállalatát. Az eseményt Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke nyitotta meg beszédével, amelyben az ágazat főbb teljesítményeit, és érdekességeket osztott meg:

Magyarországon az alapellátásban minden második beteg a MAGYOSZ valamely tagvállalatának készítményével gyógyul.

A hazai gyógyszergyártás bruttó hozzáadott értéke a kibocsátás szinte felét, 51 százalékát teszi ki.

2023-ban az összes feldolgozóipari K+F (kutatás-fejlesztés) ráfordítás 29 százalékát a gyógyszeripar adta.

Az egy lakosra jutó gyógyszerexport tekintetében Magyarország globális szinten a 12. helyen áll.

Évente csaknem 1.500 féle, összesen 89,7 millió doboz magyar gyógyszert értékesítenek Magyarországon.

Az ágazat több ezer család megélhetését biztosítja, a MAGYOSZ tagszervezetei 15 ezer munkavállalót foglalkoztatnak.

Azt is elmondta, hogy a szövetség a nyugat-európai tapasztalatokat vette figyelembe, amikor 35 éve megalakult. Kiemelte, hogy innováció jellemzi az ágazatot, erről tanúskodik, hogy az összes K+F (kutatás-fejlesztés) ráfordítás 29 százalékát a gyógyszeripar adta. Úgy véli, hogy a jövőben a gyógyszeripar jelentősége tovább növekedik, azon belül is a helyi termelés. Emlékeztetett, hogy a gyógyszeripar egy húzóágazat, ezért is kötöttek stratégiai megállapodást a kormányzattal, és egyeztetnek folyamatosan szakértői megbeszéléseken.

Orbán Viktor üzent: Soha ne legyen szükségünk gyógyszerekre

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója Orbán Viktor nevében mondta, hogy az elmúlt években közös gondolkodás, hatékony munkakapcsolat jött létre a MAGYOSZ-szal. Előrevetítette, hogy a jövőben is aktív lesz ez a munka.

Majd Orbán Viktor levelét tolmácsolta, amelyben a miniszterelnök elárulta, hogy azt az elvet vallja, hogy „soha se legyen szükségünk gyógyszerekre”, ám, ha mégis így alakul, akkor a legmegbízhatóbb készítmények legyenek elérhetőek. Magyarországon ez megvalósul. Továbbá megköszönte az ágazatban dolgozók munkáját a miniszterelnök.

Lóga Máté: Magyarország exportnagyhatalom a gyógyszeriparban

„Az egészségipar és a gyógyszeripar jelentősége túlmutathat jelenlegi szerepén” – kezdte beszédét Lóga Máté. A Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára szerint a gyógyszeripar világszinten már most is nagy üzlet. A magyar gyógyszergyártás hatalmas potenciállal rendelkezik, és magas hozzáadott értéket adó iparágnak számít. A feldolgozóiparon belül a második legtermelékenyebb ágazat volt 2023-ban.

„A magyarországi gyógyszeripar egy exportnagyhatalmat mutat, a világ 19. legnagyobb exportőre Magyarország, európai szinten a 12. legnagyobb, Közép-Európában pedig csak Szlovákia előzi”

– világított rá Lóga Máté. Ugyanakkor a születéskor várható élettartam meghosszabodása és az egyre ellenállóbb betegségek nyomás alá teszik az iparágat. Évi 37,7 százalékos növekedéssel a mesterséges intelligencia az egészségipar legnagyobb techonológiájává vált.

Emlékeztetett, hogy a MAGYOSZ iparági szerepe megkérdőjelezhetetlen: Magyarországon az alapellátásban minden második beteg a MAGYOSZ valamely tagvállalatának készítményével gyógyul.

Nem meglepő, hogy ezek után együttműködési megállapodást kötöttek, amellyel az ágazat versenyképességét őriznék meg, sőt növelnék is. A megállapodásban szerepelt az ágazati extraprofitadó eltörlése, így ezt az összeget kutatás-fejlesztésre tudják fordítani a szektor cégei. Emlékeztetett, hogy Magyarországon az egészségipar az egyik fókuszterület. „Sikeres gyógyszeripar kell Magyarország sikeres működéséhez”. Ehhez azonban hangsúlyozta, hogy béke is kell, a háború költségei magasra rúgnak.

Takács Péter: Sokat értünk el az EU-ban

Az egészségügy nem üzlet, mondja a miniszterelnök úr, mások szerint viszont a gyógyszeripar az egyik legnagyobb üzlet, itt van egy ellentmondás – jelezte Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár szerint ezt az ellentmondást a MAGYOSZ segítségével fel tudják oldani, a betegek érdekeit az első helyre téve.

Amiben fel van adva a lecke, az az innováció. Emlékeztetett, hogy az EU soros elnökség lehetőséget adott nekünk: az űripar mellett az egészségügy az, amiben az egyik legrövidebb a megvalósítási ideje a projekteknek, mert emberek életéről van szó.

Elmondta, hogy Magyarországnak meghatározó szerepe volt abban, hogyan néz majd ki az EU jogi szabályozása a gyógyszeriparban.

Nagy potenciál van a mesterséges intelligenciában is, azonban „out of the box” gondolkodásban van még hova fejlődni az államigazgatásban

– mutatott rá. „Kreatív megoldásokat kell kitalálnunk, hogy helyzetbe hozzuk a magyar gyártókat” – fogalmazott.

Kidolgozták a stratégiai gyógyszerlistát, ehhez tudnak olyan bürokráciát és árképzést csökkentő direktívákat adni kormányzati oldalról, amivel könnyítik a betegek helyzetét. Jelenleg társadalmasításon van a kezdeményezés. Elárulta, hogy uniós szinten is érdeklődnek a kezdeményezés iránt.

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára pedig emlékeztetett, hogy a gyógyszeripar exportteljesítménye a magyar gazdaságot több mint száz éve gyarapítja, ebben is egyedülálló. A gyógyszeriparban pedig világ vezetői közé tartozunk.

Bogsch Erik korrábbi MAGYOSZ-elnök pedig emlékeztetett, hogy Magyarország hosszú évtizedek óta világszinten kiemelkedő a gyógyszeripari innovációban. Ez különösen figyelemreméltó teljesítmény, tekintve, hogy milyen kis ország vagyunk – véli.

