Kína beleszerelmesedett Magyarországba, döbbenetes számok árulkodnak róla

A hazai turisztikai szektor februárban is kimagasló teljesítményt mutatott, miközben az átlagosnál hidegebb és szárazabb időjárás volt. A külföldi vendégek 22,3 százalékos bővülése húzta elsősorban a forgalmat, ezen belül is kiemelkedő a Kínából érkező turisták 62 százalékos növekedése. Budapesten és a Balatonnál is jelentős előrelépés figyelhető meg a nemzetközi turistaforgalomban.