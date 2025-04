Gyökeresen átalakult a magyar munkaerőpiac az elmúlt 18 évben

Nyolc év alatt négyszeresére nőtt az átlagbér és ötszörösére nőtt a szakképzettek garantált bérminimuma. Most egy friss diplomatás informatikus mediánalapbére csaknem bruttó egymillió forint. Már nemcsak a húszéveseket keresik a munkáltatók, hanem egyre inkább nyitnak a 30-as, 40-es korosztály irányába is, miközben öldöklő harc zajlik a jó munkaerőért. A Z generáció eközben nagyon is tudja, mit akar, és nem lehet őket várakoztatni. A fizetés nem tabu többé. A 18 éves múltra visszatekintő, egyik legnagyobb magyarországi állásbörze tapasztalatait és megállapításait most egy csokorba szedtük az olvasóknak.