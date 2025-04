Akár hat-kilenc hónappal hamarabb kimutatható a rákos elváltozás likvid biopszia segítségével, mint a hagyományos képalkotó módszerekkel. Vagyis sebészeti mintavétel nélkül, a vérben vagy vizeletben lévő tumor-DNS elemzésével segíthet az új eljárás daganatok kimutatásában és követésében. Magyarországon is folynak kutatások ezen a területen, ráadásul a technológia már piacon van. Az Indexnek nyilatkozó üzletember, Orbán Előd jövőképe az, hogy a European Life Technologies ne csupán új eszközt, hanem új szemléletet is hozzon az onkológiai ellátásba, amelynek mérföldköve lehet a nevesített közfinanszírozott hozzáférés. A 100 százalékban magyar tulajdonú biotechnológiai cég a nemzetközi piacokra és a tőzsdére tart.

Ritka szerencsés az, akinek a családtörténetében ne követelt volna helyet magának a rák, ezt pedig a statisztika is alátámasztja. Magyarország az Európai Unióban a top 3-ban van a daganatos betegségek okozta halálozás terén: míg nálunk 100 ezer lakosra 318 daganatos haláleset jut, addig az EU-átlag 245, a különbség a 30 százalékot is meghaladja (European Cancer Inequalities Registry, 2021). Az okok között, számos kevéssé ismert tényező mellett, szerepel a kedvezőtlen életmód, a stressz, az egészségügyi rendszer hiányosságai, valamint a szűrőprogramok alacsony kihasználtsága is.

Hadat üzennek a ráknak

„A várható élettartam emelkedésével a rákos megbetegedések száma igazoltan tovább nő, hiszen az emberek tovább élnek, idősebb korban pedig nagyobb az esélye a daganatok kialakulásának. A kulcs a rákdiagnosztika fejlődése, mert ha több esetet ismerünk fel korai stádiumban, javul a túlélési arány. Az a cél, hogy megfelelő terápiával hosszú távon is kezelhetővé váljon a rák, akárcsak a magas vérnyomás vagy más krónikus betegség” – mondta az Indexnek Orbán Előd, a likvidbiopszia-alapú diagnosztikai eljárások kutatásával és fejlesztésével foglalkozó European Life Technologies Hungary Zrt. (ELT) anyavállalata, az Enterprise Group Technologies ügyvezetője.

Az onkológiai diagnosztika forradalmához vezető úton az első lépéseket 2017-ben tették meg, attól vezérelve, hogy technológiai oldalról is érkezhet a válasz korunk egyik legnagyobb kihívására, nevezetesen arra, hogy a daganatos betegségek világszerte vezető haláloknak számítanak, és az időben történő felismerés kulcsfontosságú a sikeres kezeléshez. De ne szaladjunk ennyire előre, ez a történet 15 évvel ezelőtt kezdődött, és nem éppen szokványos sztori.

Számtalan példa szól arról, hogy egy multi felvásároljon egy magyar céget, de itt épp az ellenkezője történt: az Enterprise Group úgy jött létre, hogy 2010-ben Orbán Előd – az akkori cégével – akvizíciós szerződést írt alá Münchenben, hogy megvegye a Siemens egyik hazai leányvállalatát, a Siemens Enterprise Communications Magyarország Kft.-t. Az addigi telekommunikációs céget az évek alatt technológiai szoftvervállalattá alakították át. A cégcsoport ma már lefedi az IT-infrastruktúrát, az integrált vállalati kommunikációs megoldásokat, az ipar számára biztosított digitális terméktervezést és gyártástámogatást, energetikai, IoT-, valamint az egészségügyi szoftverfejlesztéseket.

Máris megfoghatóbbá teszi mindezt, ha tudjuk, hogy az Enterprise Group Technologies áll

az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási contact centere mögött,

de ugyancsak kritikus infrastruktúrák üzemeltetésén dolgozik – a teljesség igénye nélkül – a Paksi Atomerőműnek, az MVM Csoportnak, a Mavirnak,

sőt a Magyar Honvédségnek, és számtalan köz- és magánegészségügyi intézménynek is.

Ehhez a céghez kapcsolódik a European Life Technologies is. Az ELT-t már csak azért is indokoltnak látták leválasztani az Enterprise-ról, mert valóban szokatlan, ha egy alapvetően informatikai hátterű cég diagnosztikai, egészségügyi szolgáltatást nyújt. Azonban a célzott daganaterápiák alapvetően adatvezéreltek, amihez a molekuláris biológia mellett a biztos informatikai háttér ma már megkerülhetetlen. A daganatos halálesetekről szóló elkeserítő hazai adatot látva Orbán Előd szerint

bizakodásra adhat okot, hogy likvid biopsziával, vérmintából 6-9 hónappal hamarabb felismerhető az elváltozás egy emlődaganatos páciensnél, mint hagyományos képalkotó diagnosztikával, úgymint ultrahang, mammográfia, CT vagy MR.

Gondoljunk bele, jó érzés azt hallani, hogy „rendben vagy, nem vagy beteg”, de ha mégis, kincset érhet akár bő fél évvel hamarabb, remélhetőleg éppen időben értesülni róla. „Mi időt árulunk” – összegzett frappánsan.

A likvid biopszia működése

Segít megérteni az eljárást, ha tisztázzuk: a likvid biopszia a daganatos sejtek által kibocsátott genetikai anyagokat elemzi vérből vagy más testnedvekből. Míg például az emlődaganatos esetekben a vért, addig a prosztatánál érthető okokból a vizeletet vizsgálják. Ennek az az alapja, hogy a tumorok DNS-t és más molekulákat bocsátanak ki a vérkeringésbe, amelyek modern laboratóriumi technológiákkal kimutathatók. Dennis Lo, egy hongkongi molekuláris biológus járt élen a keringő DNS kimutatásában. Vele már 2017-ben is ennek a tumordiagnosztikában történő használatról beszélgettek a cég szegedi kutatói.

Dennis Lo kutatásaiért 2021-ben a Lasker-DeBakey Klinikai Orvosi Kutatási díjat kapta, amit az amerikai Nobel-díjnak is neveznek. Mint ez is mutatja ez a terület jelenleg az egyik legfrissebb kutatási fókuszpont. A legkiválóbb hazai molekuláris biológusok közé tartozó Dr. Priskin Katalin és Pintér Lajos, kutatócsoportjukkal közösen rögtön az első hullámban, már 2015-ben elkezdtek ezzel foglalkozni Szegeden.

A likvid biopszia képes a rák genetikai eltéréseinek azonosítására, ami segíthet a pontosabb diagnózis és kezelés kialakításában.

Ez az eljárás akár a daganatos megbetegedés első stádiumában is felismerheti a betegséget, még a klinikai tünetek előtt.

Folyamatosan nyomon követhető vele a betegség alakulása, így az orvosok időben módosíthatják a terápiát, ha szükséges.

Az Enterprise Group Technologies ügyvezetője és egyben az eHealth területének üzletág-igazgatója rámutatott: a likvid biopszia nem invazív, vagyis nincs szükség sebészeti mintavételre, ezáltal a szövődmények kockázata is csökken. Előny a gyorsaság és a pontosság, miután a vérminták elemzése rövid idő alatt elvégezhető, ezáltal a genetikai eltérések azonnal kimutathatók. Az eljárás bármikor ismételhető, így az orvosok figyelemmel kísérhetik, hogy a beteg szervezete hogyan reagál egy adott kezelésre. Ami a célzott terápiákat illeti: a daganat molekuláris profiljának feltérképezése lehetővé teszi a személyre szabott kezelések alkalmazását, de az is felismerhető, ha a daganat rezisztenssé válik egy adott terápiára.

Kézzelfogható előny, hogy már az egyesült államokbeli Nemzeti Rák Egységszervezet (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) is több tumortípus esetében ajánlja ezt az eljárást. Fontos, hogy az ELT-nél a lelethez vezető út csakis a páciens onkológusán keresztül vezethet. Orbán Előd elmondta, hogy ők semmiképp sem mennének szembe a szakmával, hiszen a tudományos bizonyítottság a hitelesség alapja, vagyis a vér csak úgy kerül a kémcsőbe, majd a laboratóriumba, ha azt az érintett kezelőorvosa kezdeményezte.

Arccal az állami ellátórendszer felé

A European Life Technologies elsőként emlőrák-monitorozási teszttel jelent meg a piacon, a következő nagy dobás pedig a prosztatarák kimutatása lehet a likvid biopszia felhasználásával. A szegedi laboratóriumban már közel 30 biológus, informatikus és orvos dolgozik együtt a technológián, három fő kutatási irány mentén. Ezek a korai rákfelismerés, a minimális reziduális betegség (MRD) kimutatása, és a kezelési válasz monitorozása. Az ELT ugyanis olyan mesterséges intelligenciával támogatott molekuláris genetikai elemző rendszereket fejleszt, amelyek nemcsak azonosítják a tumor genetikai eltéréseit, hanem terápiás ajánlásokat is tesznek.

Fontos tudni, hogy ez a fajta diagnosztika alapvetően a méretgazdaságosságról szól, vagyis csak akkor lehet piacképes áron szolgáltatni, ha kellő számú vizsgálatra van igény, ugyanis drága a mögöttes feldolgozó technológia. Pusztán az újgenerációs génszekvenátor tenyérnyi flow-cellája milliós tétel, amelyre a DNS-szakaszokat, -darabkákat ragasztják, hogy digitalizálják, leolvassák, feldolgozzák azokat. Minél nagyobb a kapacitáskihasználtság, annál alacsonyabb a fajlagos költség. Egyelőre jellemzően a magánegészségügyben elérhetők, így például Budapesten, Szegeden, Kalocsán, Hatvanban, Gyöngyösön. A szakember kiemelte, hogy együtt dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem klinikájával is, ahol rendkívül innovatív az onkológiai kezelés, az általuk nyújtott reagensekre is bátran építenek, és végzik el ezeket a diagnosztikai vizsgálatokat, amelyekkel élenjárók az országban.

Előbb-utóbb bekerül a nevesített közfinanszírozott ellátások közé a likvid biopszia

– jegyezte meg Orbán Előd. Ezt arra alapozza, hogy más út nincs, hiszen annyira drága az onkológiai kezelés és a kapcsolódó gyógyszeres terápiák, hogy csak állami keretek között tud érdemben működni. Bárki számára elérhetővé téve viszont kisebb ráfordítással gyógyíthatók meg a betegek, mint különutasként. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) egyre nyitottabb, látva a likvid biopsziában rejlő lehetőségeket, a személyre szabott terápiák iránt. Az ELT vezetője arról beszélt, hogy itt nem az új termék, hanem az új szemlélet a kulcs, hogy olyan diagnosztikai eszközt adjanak az onkológusok kezébe, amire 100 százalékban számíthatnak. Úgy látja, legkésőbb 2027–30 között ez az eljárás a mindennapjaink része lesz.

Hatalmas üzlet is a rákdiagnosztika

Az onkológiai diagnosztika globális piaca meghaladja a 100 milliárd dollárt, ezen belül a likvid biopszia területe ma még „csak” 10-12 milliárdra rúg, de a becslések szerint 2033-ra elérheti a 35 milliárd dollárt. Orbán Előd állítja: világviszonylatban ott vannak a top 5-ben, de a nagy észak-amerikai és nyugat-európai versenytársakat látva Dávid és Góliát harcára is asszociálhatunk. „A molekuláris genetikai és bioinformatikai háttér mellett a harmadik pillér, a különleges, emberközpontú vállalati kultúra (a szakirodalom Tealnek nevezi ezt), amire támaszkodhatunk, előtérbe helyezve a kreativitás szabadságát” – jegyezte meg a szakember, aki ezen szempontokba kapaszkodva egyáltalán nem tartja reménytelennek a versenyt az amerikai, illetve brit, német, francia, svájci nagyágyúkkal szemben.

A legutóbb például Indonézia egészségügyi miniszterhelyettesével tárgyaltak és állapodtak meg egy közös projekt indításáról Jakartában, ahol majd 500 ezer új tumoros pácienst diagnosztizálnak évente.

Arra a kérdésre, hogy a nagyok versenyében előny vagy hátrány magyarnak lenni, Orbán Előd azt válaszolta: a szigorú szabályozás mindenképp előny, hiszen aki a hazai megfelelési küszöböt átlépi, az a nemzetközi piacokon sem ütközik stoptáblába. Példaként felhozta, hogy Kínában szinte bármi eladható rákdiagnosztika címszóval. Ez Európában elképzelhetetlen, Magyarországon különösen. Hátrány ugyanakkor, hogy a likvid biopszia itthon nincs benne nevesítve a közfinanszírozásban, a nemzetközi befektetők szempontjából pedig kockázatosabb régiók közé tartozunk.

2030 körül biztosan tőzsdére megyünk, de hogy Szingapúrban, Londonban vagy Budapesten, azt most még nem tudom megmondani. Ez már nem feltétlenül orvosszakmai, sokkal inkább befektetői, gazdasági kérdés

– jelentette ki a menedzser. Úgy látja, az mindenképp a nyilvános kereskedés mellett szól, hogy hatalmas növekedés van a piacon, megfelelő időzítéssel nagy üzletet lehet nyélbe ütni. Orbán Előd állítja: ez nem a nyerészkedésről szól, sokkal inkább arról, hogy rendkívül tőkeigényesek a fejlesztések, amit valamiből finanszírozni kell. Két befektető már van, mindkettő magyar, további hat-nyolccal tárgyalnak, de az a cél, hogy lehetőség szerint hazai kézben maradjon a cég. Nem csoda, hogy nagy az érdeklődés, hiszen a biotechnológia rendkívül népszerű, amit az új kvantuminformatika még magasabb polcra helyezhet a következő egy-két évben.

Minden jel szerint a fejlődés valóban exponenciális. Az AI-alapú hangelemzés, a vérből történő kognitív diagnosztika és az egyre fejlettebb géndiagnosztikai módszerek teljesen átalakíthatják az orvoslást. A jövőben az egészségügy sokkal személyre szabottabb, gyorsabb és kevésbé invazív lesz, ami hosszabb és jobb életminőséget biztosíthat.

(Borítókép: European Life Technologies)