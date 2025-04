Kiderült, mit esznek a magyarok húsvétkor

A kutatásban részt vevő ezer válaszadónak mindössze a negyede (25 százalék) mondta, hogy nem jellemző náluk a sonka, kalács és a tojás ilyenkor. Érdekesség, hogy majdnem minden ötödik ember (18 százalék) – azon belül is főleg a városi fiatalok – szeretnek a hagyományos ételek mellett kísérletezni is, és minden évben próbálnak kicsit újítani a húsvéti menün.

Sokszor okoz csalódást a húsvéti sonka

A válaszadók több mint harmadának (36 százalék) volt már rossz tapasztalata a sonkaválasztással. Azt is kiderítették, mi okozta a leggyakoribb csalódást:

hogy a sonkát nem lehetett szépen szeletelni (37 százalék),

vagy túl zsíros volt (29 százalék),

esetleg nem volt jó a fűszerezése (26 százalék),

vagy száraz, rágós (24 százalék),

túl sós (23 százalék) vagy éppen sótlan (9 százalék) volt.

Nem véletlen, hogy a felmérésben részt vevők negyede (24 százalék) tehát úgy véli, hogy a húsvéti sonka kiválasztása kihívást jelent számukra. Ennél is többen (28 százalék) vélik úgy, hogy a sonka az ünnep fénypontja, ami semmiképpen sem okozhat csalódást. Arról is nyilatkoztak a válaszadók, hogy számukra milyen a tökéletes húsvéti sonka: „hagyományos, lassú pácolású, harmonikus fűszerezésű, nem rágós, füstölt, nem túl sós, de nem is sótlan és nem túl zsíros”.

Ugyanannyian mondták, hogy csak megbízható, bevált márkát választanak a kockázatok elkerülése érdekében, mint ahányan a sonka kinézete alapján döntenek a boltban (36-36 százalék).

Mást tartanak fontosnak a nők és a férfiak

Érdekesség, hogy a sonka kiválasztási szempontokban eltérés mutatkozik a nemek között: a férfiak leginkább a megbízható, bevált márkára szavaznak, míg a nők a boltban, elsősorban a sonka kinézete alapján szeretnek dönteni.

Majdnem minden harmadik válaszadó tartja fontosnak, hogy magyar gyártótól származó, magyar sonka kerüljön a húsvéti asztalra (29 százalék) és majdnem ugyanennyien (28 százalék) figyelnek a magas minőségre (hagyományos, lassú pácolás, minőségi alapanyag, bükkfán füstölés).

A kutatásból az is kiderül: a vásárlók mindössze 12 százalékának számít kizárólag csak az ár és külföldi, ismeretlen gyártótól sem vásárolnak szívesen (7 százalék).