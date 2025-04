Nagy a baj: Szlovákiában hamarosan katonák járőröznek

A megfigyelési körzeten kívül jelent meg a száj- és körömfájás Győr-Moson-Sopron vármegyében, Levél településen, ahol emiatt 2300 állatot kell megsemmisíteni – írtuk múlt heti cikkünkben. Azóta számos fejlemény történt, például szerdán Domokos Zsolt, a Dunakiliti Agrár Zrt. ügyvezetője megerősítette, hogy a Dunakiliti településen található gazdaságukban is felüthette a fejét a száj- és körömfájás. Az Economx pedig részletezte, hogy Szlovákiában és Csehországban hogyan küzdenek a vírus ellen.

Szlovákiában hamarosan katonák felügyelik a rendet

A helyzet Szlovákiában a legsúlyosabb, emiatt hétfőn Robert Fico szlovák miniszterelnök már rendkívüli kormányülést is tartott. A miniszterelnök bejelentette, hogy tízmillió eurót különített el a kormány a száj- és körömfájással kapcsolatban eszközvásárlásra és az intézkedések végrehajtására.

A másik javaslat a hivatásos katonák bevonása az intézkedések betartatásába, a közrend biztosításába a határokon, illetve a kijelölt épületek őrzésébe. Szükség van erre a lépésre, mivel a hírek nem túl kedvezőek

– közölte. Fico szerint ezer szarvasmarha leölése 7-10 millió euró költséget jelent az államnak.

A szlovák Bumm SK hírportál közlése szerint a kormányfő azt is elmondta, hétfőn telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, és felhívta a figyelmét, hogy a betegség továbbterjedése Szlovákiából és Magyarországról összeurópai problémává válhat. „Nagyon közel van a cseh és az osztrák határ. Ezért megállapodtunk az EB elnökével, hogy rövid időn belül tájékoztatom a kárpótlási javaslatainkról. Már most 60 millió eurós kárról beszélünk, és szerintem még nőni fog” – zárta Fico az Economx szerint.

Csehország is szigorít

A szerdai állás szerint Csehországban egyelőre egyetlen száj- és körömfájásos esetet sem mutattak ki az ellenőrzések, de tekintettel a súlyos járvány közeli, szlovákiai gócpontjára, a cseh hatóságok szigorítják a megelőző védőintézkedéseket. Egyelőre nem szükséges a vészhelyzet kihirdetése, de

Szlovákiából, Magyarországról, Alsó-Ausztriából és Burgenlandból hétfő éjféltől tilos egyes állati termékek behozatala, a határátkelőknél komoly ellenőrzést végeznek.

Várhatóan keddtől ellenőrizni fogják a dél-morvaországi farmokon a tejet, mert a tejben jelenik meg a legkorábban a betegség. Az ellenőrzések minden olyan gazdaságra vonatkoznak, ahol száznál több tehenet tartanak.

Jana Cernochová cseh védelmi miniszter bejelentette, hogy javaslatára a kormány szerdai ülésén határozatot fogad el a katonák nagyobb mértékű bekapcsolódására a száj- és körömfájás behozatala elleni védekezésbe, ahogy azt a dél-morvaországi gazdák kérték.

Marek Vyborny cseh mezőgazdasági miniszter arra hívta fel a farmerek figyelmét, hogy a közelgő húsvéti ünnepek előtt semmi esetre se hozzanak be Szlovákiából fiatal kecskehúst és bárányhúst, ahogy az eddig a régióban megszokott volt

– írja az Economx. Az ellenőrzésekbe a következő napokban a cseh hadsereg állategészségügyi munkatársai is bekapcsolódnak. Csehország a határon már korábban ellenőrizni és fertőtleníteni kezdte a Szlovákiából és Ausztriából érkező teherkocsikat. A miniszter közölte, hogy ezután ezeket az ellenőrzéseket is megszigorítják, illetve kiterjesztik más határátkelőkre is.

Nagy István részletezte a magyarországi korlátozó intézkedéseket

„Csütörtökön reggel rendkívüli miniszteri értekezleten értékeltük az állategészségügyi helyzetet. Győr-Moson-Sopron vármegyében egy újabb állattartó telepen, Levélen is megjelent a ragadós száj- és körömfájás betegség” – közölte vasárnap közzétett videójában Nagy István. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón lapunk kérdésére elárulta, feltételezhető, hogy a vírus Szlovákiából került Magyarországra.

Nagy István agrárminiszter is beszámolt a korlátozó intézkedésekről, mint mondta:

Három kilométeres védőkörzetet és tíz kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki, ahol a jogszabályok szerinti korlátozások érvényesek.

A győri és mosonmagyaróvári járásokban szombat éjfélig tilos a fogékony állatok mozgatása.

Legeltetési és vadászati tilalom is életbe lépett.

Az állatkertek zárva maradnak.

Intézkedést hoztak annak érdekében is, hogy a felszámolt állatállományt a telep közelében tudják ártalmatlanítani.

Kiemelten fontos a háztáji állomány gyérítése. A vágás időpontjáról a helyi hatóságot előzetesen tájékoztatni kell, az állatokból mintát vesznek.

Minden fogékony állattal kapcsolatos kiállítást és vásárt megtiltottak.

Az agrárminiszter arra kérte a telepek vezetőit, szervezzék meg a dolgozóik elkülönítését, hogy így is akadályozzák a vírus terjedését. „A kormány minden humán és anyagi erőforrást biztosít a vírus felszámolásához. A biztonságos élelmiszer-ellátást semmi sem veszélyeztetheti. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, a vírus emberre nem veszélyes” – húzta alá Nagy István.