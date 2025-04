Dúl a belharc a turizmusban, az ellehetetlenítésük ellen kiáltanak fel a kisebb szálláshelyadók

Miért kizárólag az egyéb és magánszálláshelyeket sújtják a különböző, turizmus területén hozott intézkedések? – továbbra is ez a fő kérdés a kisebb szálláshelyeket tömörítő érdekvédelmi szervezetek részéről. Az Index ismét belenézett a – statisztikai adatok szerint egyébként dübörgő – szektor belharcába; mutatjuk, mit találtunk.

Az utóbbi években több jogszabály is negatívan sújtja a kereskedelmi szálláshelyeket, azon belül is kifejezetten az egyéb és magánszálláshelyeket. Vannak olyan jogszabályok, amelyek teljesen ellehetetlenítik ezen szálláshelytípusok által nyújtott szállásszolgáltatás-tevékenységet – adták meg az alaphangot az Indexnek nyilatkozó források, akik részletezték is, mely jogszabályokra gondoltak:

Egyéb és magánszálláshelyek működésével összefüggő egy naptári éven belüli szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számának szabályozása 2020. évi XCVI. törvény a rövid távú szálláshelykiadással összefüggő egyes törvények módosításáról

„Röviden összefoglalva, az elfogadott jogszabály felhatalmazást ad minden település összes önkormányzati képviselő-testületének, hogy egy naptári éven belül szabályozza a szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számát, de csak és kizárólag az egyéb és magánszálláshelyeknél, a többi szállástípusnál korlátozási lehetőség nélkül nyitva tarthatók a szálláshelyek. Ezzel a felhatalmazással élt Budapest VI. kerület képviselő-testülete, amikor még 2024 őszén megszavazták, hogy 2026. január 1-től az egyéb és magánszálláshelyek egyáltalán nem működhetnek ebben a kerületben” – hívták fel a figyelmet.

2024. évi LVI. törvény az egyes pénzügyi és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

20. § 2025. január 1-től 2026. december 31-ig új magánszálláshely és új egyéb szálláshely a kereskedelmi hatóságok által nem vehetők nyilvántartásba Budapest főváros közigazgatási területén belül

Az elfogadott jogszabály azt jelenti, hogy csak az egyéb és magánszálláshelyek esetében vezetik be a moratóriumot, és kizárólag Budapest közigazgatási területén belül – mondták.

„Mind a jogszabály előkészítésénél, mind a meghozott jogszabály indoklásánál a budapesti lakhatási válságra hivatkoznak. Ezek szerint a budapesti lakhatási válság okozói nem a magas építőanyagárak, a szintén magas szakipari munkadíjak és építőipari szolgáltatási díjak, valamint az ugyancsak lakásokban, lakóingatlanokban működő irodák, rendelők, szépészeti szolgáltatások, nyelviskolák, raktárak, üzletek, az üres telkeken épített vagy teljes lakóépületek átalakításával nyitott irodaházak vagy éppen szállodák és így tovább, hanem szintén kizárólag az egyéb és magánszálláshelyek felelősek. A jogalkotó azt a turisztikai szakmai tényt sem vette figyelembe, hogy nem minden vendég turisztikai céllal érkezik, hanem dolgozni, tanfolyamra, egészségügyi vagy éppen más okból, akik igénylik a szállásszolgáltatást, de számukra más szállástípus nem alternatíva. Ahhoz sem kell nagy jóslás, hogy a két évre bevezetett nyitási moratórium következtében minőségi romlás is be fog következni, hiszen a vadonatúj, modern gépészeti és építészeti technikákkal az újak nem nyithatnak ki, míg a régi, legyen az akármilyen gyenge minőségű, tovább működhet” – fejtették ki.

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról



A fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély tételes átalányadózása* 57/A. §



(4) * A tételes átalányadó évi összege lakószobánként



a) 150 ezer forint azokon a településeken, ahol a tárgyévet megelőző második évben a vendégéjszakák száma meghaladta a 2 milliót.

Forrásaink ezzel kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy „a jelzett adótörvény drasztikus mértékű változása, tekintettel a vendégéjszakák nagyságrendjének megállapítására is, kizárólag a budapesti magánszálláshely szállástípusokra alkalmazandó, vagyis a jogalkotók a lakhatási válság kialakulását csak a fővárosi magánszálláshelyekkel kívánják megfizettetni. Teljesen egyértelmű, hogy azon magánszálláshelyek számára, amelyek tételes átalányadózást választottak, a brutális mértékű adóemelés következtében már sokkal jobban megérné például a társas vállalkozásként működés” – jelezték.

Hozzátették, amennyiben egy nyilvántartási számmal rendelkező magánszálláshely úgy döntene, hogy számára kedvezőbb lenne a továbbiakban egyéb szálláshelyként (költségek elszámolása, szálláshely-szolgáltatás áfája 5 százalék, szélesebb körű pályázati lehetőségek, hitelfelvétel) működni – amit üzemeltető társasággal lehetne folytatni –, a 2025. január 1-jén egyelőre két évre, Budapesten bevezetett moratórium miatt már nem tehetik meg, mivel új eljárás lefolytatására van szükség (új NTAK-szám, új adószám, új nyilvántartásba vétel), ami új szálláshely nyitását jelentené. „A jogalkotó sem ezt, sem életszerű helyzeteket nem vett figyelembe. Amennyiben például egy magánszálláshely tulajdonosa beteg lesz, nem tudja még a családi cégére sem átruházni szálláshely-nyilvántartási számát, mert az így újnak számítana, és a moratórium miatt nem lehetséges. Röviden, a probléma úgy is megközelíthető, hogy amíg egy cégként működő szálláshely bármikor tulajdonosi kört tud váltani, vagy a cég a nyilvántartási számmal/működési engedéllyel rendelkező szálláshelyekkel eladható, addig a magánszemélyek által működtetett magánszálláshelyek »működési joga« nem örökölhető, nem átruházható” – jelezték lapunknak.

Egyértelműen kijelenthető, hogy sérül a vállalkozás szabadsága alkotmányos alapelv, hiszen a fenti rendelkezések csak és kizárólag két szálláshelytípust, az egyéb és magánszálláshelyeket érintik, tehát más szállástípusok korlátozások nélkül végezhetik tevékenységeiket

– emelték ki forrásaink. Hozzátették: folyamatosan hallható, mennyire fontosak a mikro-, kis- és középvállalkozások, „de a fentiek szerint nem érzékelhető pozitív eredmény, sőt ennek teljesen az ellenkezője tapasztalható”.

Hátrányba hozott kisebbek?

Forrásaink szerint tehát a fő kiindulópont továbbra is az, hogy a különböző, turizmust vagy épp lakhatást érintő jogszabályváltozások kizárólag a kisebb szálláshelyeket hátrányba hozva születnek. Ezúttal is minden érintett szereplőt megkerestünk a témában. Többek között arra voltunk kíváncsiak:

Melyek a rövid távú lakáskiadásra vonatkozó moratórium eddigi tapasztalatai?

Az intézkedés valóban hozzájárul-e a megfizethetőbb bérleti díjakhoz, illetve készült-e arra vonatkozó hatástanulmány, hogy az egyéb és magánszálláshelyek olyan szinten hozzájárulnak a lakhatási válsághoz, hogy kizárólag őket korlátozó intézkedést szükséges meghozni?

De azt is megkérdeztük, hogy a szobaadó mértékét miért kétmillió fő feletti vendégéjszakaszámban határozták meg. Ebbe a kategóriába gyakorlatilag csak Budapest számít bele.

Továbbá azt is megkérdeztük: forrásainkhoz hasonlóan ők is az egyéb és magánszálláshelyek ellehetetlenítésére tett lépéseket tapasztalnak?

Kérdéseinket a Nemzeti Turisztikai Ügynökség (MTÜ), a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), továbbá az érintett kisebb szálláshelyeket tömörítő érdekvédelmi szervezetek: a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (Fatosz), a Magyar Apartman Kiadók Egyesülete (MAKE), illetve a Felelős Magánszálláshely Kiadók Egyesülete (FMKE) részére is megküldtük. A helyzet fontosságát jelzi, hogy valamennyi helyről érkezett is válasz.

MTÜ: Nem egészséges az Airbnb-kínálat

„A Budapesten működő, rövid távú lakáskiadásban érintett egyéb és magánszálláshelyeken közel 29 ezer szobában fogadnak vendégeket a fővárosban, miközben a budapesti szállodai szobák száma mintegy 24 ezer. Azaz az Airbnb típusú kínálat Budapesten meghaladja a szállodai szobák számát, ami nem egészséges” – jelezte lapunknak az MTÜ, amely leszögezte: turisztikai – tehát nem lakhatási – szempontból vizsgálja a rövid távú lakáspiac alakulását. A kormány ugyanakkor elsősorban lakhatási kérdésként kezeli azt.

Az MTÜ felhívja a figyelmet, hogy miközben sok európai nagyváros rövid távú szálláskiadás esetében már korlátozta a szálláshelyeken kiadható napok számát (például Bécs, Berlin, London, Koppenhága – 90 nap), Magyarországon ez jelenleg nincs szabályozva.

A megfelelő szabályozás érdekében első lépésként egy átmeneti moratóriumot vezettek be az ilyen típusú engedélyek kiadására, ami kizárólag a jelenség által leginkább érintett Budapestet érinti. Az MTÜ jelenleg felméréseket és elemzéseket készít a kormány számára, majd cselekvési tervet annak érdekében, hogy a moratóriumot követően a tapasztalatokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve értékelje

– közölte az ügynökség.

A szigorúbb szabályozás kizárólag azokra a nagyvárosokra vonatkozik, ahol egyszerre jellemző a jelentős magánszálláshely-kínálat és a lakhatási válság. Magyarországon ez a kettős feltétel Budapestet érinti, míg a vidéki településekre a korlátozás nem vonatkozik. „Ennek érdekében 2025-től a magánszálláshelyek után fizetendő éves átalányadó – amely hét éve változatlan maradt – Budapesten négyszeresére emelkedett: lakószobánként a korábbi 38 400 forintról 150 ezer forintra nőtt. Ezen túlmenően 2025-ben és 2026-ban kétéves moratórium lépett életbe, ami azt jelenti, hogy új egyéb és magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele a fővárosban nem kezdeményezhető” – mutattak rá.

A BKIK helyet kér a tárgyalásoknál

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara meglátása szerint a rövid távú lakáskiadások is hozzájárulnak a lakhatási válság kialakulásához, mivel a meglévő lakásállomány lakhatási célú kihasználását csökkentik. A befektetők több lakást vásárolnak, amelyeket a magasabb jövedelmezőség miatt üzleti célból rövid távra bérbe adnak. Sztranyák József, a BKIK ingatlanosztályának elnöke hangsúlyozta, hogy a szabályozás révén több ingatlan kerülhet a hosszú távú bérleti piacra, ami csökkentheti a bérleti díjakat. Ugyanakkor a turistaforgalom csökkenésével is számolni kell.

A BKIK tudomása szerint nem készült tanulmány arra nézve, hogy nagyrészt az egyéb és magánszálláshelyek felelősek a lakhatási válságért, ezért az intézkedések kizárólag őket érintik.

Kimondhatjuk, hogy a lakhatási válság kialakulásához vezető hatásmechanizmusban a rövid távú lakáskiadás nem súlyponti tényező, ezért a lakhatási válság megoldására nem elegendő a rövid távú bérbeadás szabályozása

– szögezte le Sztranyák József.

Ami a szobaadó négyszeresére történő emelését illeti, megjegyezte: ugyan más adózási forma is elképzelhető, „de tudomásunk szerint nincsenek kidolgozva alternatív szempontok az adó mértékének meghatározására. Amennyiben változás áll be az adózási szabályok újbóli kialakítása során, a fővárosi kamara részt kíván venni a szakmai szervezetekkel együtt az új törvényjavaslat kidolgozásában” – hangsúlyozta.

„A rövid távú lakáskiadás szabályozása hozzájárul a lakhatási válság csökkentéséhez, de a probléma teljes megoldásához szükséges és alapvető feltétel, hogy korszerű lakáspolitikai koncepcióval rendelkezzünk, és az eltérő jövedelmi viszonyok mellett is lehetővé tegyük a budapesti lakhatási körülmények javítását, a megfizethető lakások számának növelését, valamint a budapesti polgárok életminőségének emelését” – foglalta össze Sztranyák József.

A GVH jelezte, nem az ő hatáskörük

A Gazdasági Versenyhivatalnál többek között arról érdeklődtünk, vizsgálja-e annak versenyjogi hatásait, hogy az egy ágazaton belül született szabályozások kizárólag egy kört érintenek hátrányosan. A GVH válaszában jelezte, a rövid távú lakáskiadás szabályozásának szigorítása gazdaság- és szociálpolitikai intézkedésnek tekinthető, a budapesti lakáskiadási piacon felvetődött zavarok kezelése érdekében. „Átmeneti, konkrét időszakra meghatározott állami szabályozásról van szó, amelynek felülvizsgálata nem a GVH hatásköre” – hangsúlyozták.

Emlékeztettek: a GVH Versenytanácsa 2021-ben 40 millió forintos bírságot szabott ki a szálláshelyek online piacterét üzemeltető, Írországban bejegyzett Airbnb-re, mert a cég nem tartotta be maradéktalanul a versenyhatóság felé 2018-ban vállalt kötelezettségeit a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatással kapcsolatban.

Mit mondanak az érintettek?

Az Indexnek nyilatkozó érdekvédelmi szervezetek egyöntetűen állítják: a rövid távú szálláskiadásra vonatkozó korlátozás egyre több kérdést vet fel annak hatékonyságával és igazságosságával kapcsolatban.

Az FMKE rámutatott, a moratórium ellenére nem csökkent a szálláshelyek száma, sőt inkább növekedett. „Az intézkedés kihirdetése és hatálybalépése közötti átmeneti időszakban ugyanis jelentősen megemelkedett a beadott kérelmek száma” – jelezte Wakszmann Csaba, az FMKE alelnöke. Ezzel összhangban nyilatkozott a MAKE elnöke is. Schumicky Balázs rámutatott, kihasználva, hogy a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület (MTMT) 15-ről 90 munkanapra növelte a szálláshely-minősítés határidejét, tavaly év végén a meglévő 13 ezer rövid távú lakáskiadásra vonatkozó engedély további 3 ezerrel nőtt, ami több mint 20 százalékos bővülés.

A lakhatási problémák enyhülését célzó intézkedés egyelőre nem hozta meg a várt eredményt: az eddig rövid távon lakást kiadók nem mozdultak el a hosszú távú kiadás irányába, és tömeges eladásról sem lehet hallani, sőt inkább az ingatlanárak emelkedése, nem pedig a csökkenése tapasztalható

– jegyezték meg egyöntetűen, hozzátéve: téves az a vélekedés, amely egy több évtizedes probléma megoldását várja egy pontosan meg nem határozott, koncepciótlan cél érdekében, egy nemzetgazdasági szempontból és egyénileg prosperáló turisztikai szegmens ellehetetlenítésétől.

„A budapesti lakások jelentős része orvosi rendelőként, szépségápolással kapcsolatos szolgáltatóként, irodaként, nyelviskolaként, bemutatóteremként, utcai portált nem igénylő üzlethelyiségként üzemel, amelyek szintén csökkentik a lakáscélú hasznosítást, mégis kizárólag az egyéb és magánszálláshelyeket érintik a korlátozó intézkedések” – mutatott rá az aránytalanságokra Wakszmann Csaba.

Kifejtik, hogy a hosszú távú kiadás több szempontból is kockázatosabb és kevésbé jövedelmező a tulajdonosok számára. A rövid távú kiadással magasabb jövedelem érhető el, ami különösen fontos azoknak, akik hitelt törlesztenek, vagy megélhetésüket egészítik ki ezáltal. Schumicky Balázs rámutat: számos rövid távú bérbeadásra berendezett ingatlan nem alkalmas hosszú távú bérbeadásra jelentősebb átalakítás nélkül, mivel a magánszálláshelyek kialakításánál más szempontok domináltak. Ezek átalakítása olyan beruházást igényelne, amely sok tulajdonos számára nem térülne meg.

A rövid távú kiadás jelentéséből adódóan lehetőség van kizárólag időleges kiadásra; a lakás minden vendégváltás előtt ellenőrizve, takarítva, technikailag felügyelve van, a kaució visszatartja a vendéget a károkozástól, míg a hosszú távú bérlet esetén a szokásos kéthavi kaució még egy festésre sem elég. A rövid távú vendég néhány nap után hazamegy, míg a hosszú távú bérlő kilakoltatása egy hosszadalmas és költséges folyamat lehet, amit az állami kilakoltatási moratórium is nehezít. A rövid távú bérlő a szállás elfoglalása előtt kifizeti a szállásdíjat, ezzel szemben a hosszú távú bérlő akár hónapokig elmaradhat a bérleti és rezsidíjak kifizetésével, amelyek behajtása esetenként lehetetlen

– vélekedett Wakszmann Csaba.

Emellett a rövid távú kiadás rugalmasabb, a lakások gyakrabban ellenőrzöttek és karbantartottak. Ráadásul – mutat rá MAKE elnöke – szemben a hosszú távú bérlői piacon évtizedek óta fennálló jogi szabályozatlansággal, a rövid távú lakáskiadás szabályozott keretek között zajlik. „A hosszú távú bérlői piacon jóval nagyobb arányban vannak jelen a feketén működők, ami kiesést jelent a költségvetés számára” – jegyezte meg. Schumicky Balázs szerint ezért elképzelhető, hogy a rövid távú piacról kiszoruló bérbeadók inkább üresen hagyják az ingatlant, amely „eközben is növeli értékét”.

A korlátozások és az adóemelések elsősorban a kisebb vállalkozókat érintik negatívan. Az átalányadó négyszeresére emelése a legkisebb szereplőket sújtja, míg más szállástípusokat nem érint hasonló mértékben a szigorítás.

Inflációkövető emelés esetén a szobánkénti átalányadó összege 70 ezer forint alatt maradt volna, az adó csaknem négyszeresére növelése (150 ezer forint) egyértelműen a budapesti szálláshelyek visszaszorítását célozza

– hangsúlyozta Schumicky Balázs, aki szerint fontos megjegyezni, hogy ez az adóemelés nem érinti a vidéki, például fürdővárosi szálláshelyeket, ahol az ingatlanárak alacsonyabbak, a szállásdíjak viszont hasonlóak vagy akár magasabbak is lehetnek, mint a fővárosban.

A VI. kerületi önkormányzat egyéb és magánszálláshelyek üzemeltetésére vonatkozó, 2026. január elsejével hatályba lépő tiltása Alaptörvénybe ütközik, számos ponton sértik a vállalkozás szabadságának alkotmányos elveit, tekintve, hogy kizárólag két szálláshelytípusra vonatkozik, míg mások korlátozások nélkül működhetnek

– fogalmazott forrásainkkal összhangban Wakszmann Csaba.

„A moratórium miatt nehéz két év áll a szektor előtt, különösen az üzemeltetők és a közepes vagy alacsonyabb minőségű lakások tulajdonosai számára. A megnövekedett kínálat és a lassan növekvő kereslet miatt elsősorban ők szorulhatnak ki a piacról” – vetítette előre Schumicky Balázs.

Áfacsökkentés nem, pluszteher igen

További nehézségekre hívta fel a figyelmet a Fatosz elnöke. Az egyéb és magánszálláshely-típusokat két főbb intézkedés is hátrányosan érinti – mutatott rá Frankó Pál.

Az egyik az áfacsökkentés, illetve a turizmusfejlesztési hozzájárulás (TFH) bevezetése. „Míg a kereskedelmi szálláshelyek áfája 18-ról 5 százalékra csökkent, és ehhez jött a 4 százalékos TFH, addig a kisebb szálláshelyeknél az áfacsökkentés nem, csak a TFH jelentkezett. Ez összességében 13 százalékos előnyt jelent a kereskedelmi szálláshelyek javára az egyéb és magánszálláshelyekkel szemben” – mondta Frankó Pál.

A másik intézkedés a szálláshelyek kötelező minősítése, ahol a szállodák önkéntes rendszerét vette át a jogszabály, és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) szerepe olyan mértékben túlsúlyos, hogy az akár kiszorítást is jelenthet az egyéb és magánszálláshelyek számára – tette hozzá. „Pozitív fejlemény, hogy a kötelező minősítések díjtételei végül nem kerültek bevezetésre, mivel ezek nyilvánvaló többletterhet jelentettek volna a kisebb szálláshelykiadóknak” – jelezte a Fatosz elnöke.

Frankó Pál felhívta a figyelmet, hogy a Fatosz több éve javasolja a férőhelyhez viszonyított átalányadózást. Pozitívumként értékeli, hogy sikerült megvédeni az egyszerű tételes adózást, ami jelentős adminisztrációs tehertől mentesíti a szállásadókat. „A többszörös emelés a vidéki szálláshelyeket biztosan a bezárás közelébe taszítaná” – mondta az elnök.

Brutális az üresen álló ingatlanok száma

A Fatosz elnöke érdekes, a lakhatási válságot új fénytörésbe hozó szempontra hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy Magyarországon rendkívül magas a nem lakott ingatlanok aránya – világviszonylatban a harmadik helyen állunk Japán és Ciprus után.

Országosan több mint 570 ezer, Budapesten több mint 160 ezer ingatlanban nem laknak életvitelszerűen, ami a fővárosi lakásállomány több mint 16 százalékát jelenti. Ez arra utal – mondta –, hogy a lakhatási válságot (ha van is) nem feltétlenül a lakások hiánya okozza, „de biztosan nem a rövid távú lakáskiadások”.

„Nem lehet kifejezett cél, hogy minél többen lakjanak a fővárosban és főleg annak központjában. Véleményem szerint egy fiatal családnak nem ez az ideális élettér gyermekneveléshez. Épp ellenkezőleg. A belvárosok egyre inkább elveszítik lakófunkciójukat, és kereskedelmi, turisztikai funkciót töltenek be. Érdemes megvizsgálni, miként alakult ki az a körülmény, hogy a főváros legszűkebb belső területeit érinti a turizmus. A külsőbb területek turisztikai jellegű fejlesztése tehermentesítheti a belsőbb részeket” – vázolta Frankó Pál.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)