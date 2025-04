Szauron szemeként vetül a NAV figyelme a leggazdagabbakra, ám egy gyűrűnél többet keresnek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2025-ös ellenőrzési terve kiemelt figyelmet fordít a bizalmi vagyonkezelési (BVK) struktúrákra. Az adóhatóság célja, hogy feltárja azokat a jogügyleteket, amelyek elsődlegesen adóelőnyök kihasználására irányulnak, és nem felelnek meg a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének.

A lépésre reagálva Illés István, az Apelso Trust igazgatósági tagja az MBH Bank Private Banking e heti rendezvényén arról beszélt, hogy a területtel valóban komolyan foglalkozó cégeknek akár még előnyt is jelenthet az, ha az adóhatóság figyelme miatt tisztul a piac.

A nyugodt jövőt tervezők eszköze

De mi is az a bizalmi vagyonkezelés? A bizalmi vagyonkezelés intézménye az angolszász jogból ismert „trust” magyarországi adaptációja, amelyet 2014-ben vezettek be. Ez a konstrukció lehetővé teszi, hogy a vagyonrendelő (magánszemély vagy jogi személy) vagyonát egy vagyonkezelőre bízza, aki azt saját nevében, de a kedvezményezett javára kezeli.

A BVK így lényegében hasonló a banki működéshez: a vagyonkezelő saját nevében, de a kedvezményezett javára kezeli a vagyont. Ami különbség, hogy a kedvezményezett nem a vagyonrendelő (a vagyon birtokosa), hanem az, akit ő előzetesen kedvezményezettként kijelöl.

Azzal, hogy a BVK-hoz kerül a vagyon, nem alkalmas fedezetelvonásra, ugyanakkor a jövőbeli kockázatoktól mentesülhet így a család – a kedvezményezettek számára a kifizetések mértéke és ütemezése meghatározható, miközben a vagyon egészét védi a BVK – így az örökösök közötti vagyonvita nem okozza a vagyon szétaprózódását.

A konstrukció tehát valóban sok szempontból kedvező a nagy vagyonok egyben tartására abban az esetben is, ha az eredeti tulajdonos már nem tud/akar részt venni a korábbiakhoz hasonló módon a vagyon alakításában.

Egy ügyvédi iroda nem megoldás

Ám az elmúlt években komoly problémát jelentett, hogy felhígult a bizalmi vagyonkezelési piac – sok ügyvéd gondolta úgy, hogy a bizalmi vagyonkezelés (BVK) egy szerződéses jogviszony, márpedig egy szerződés elkészítése nem okozhat gondot egy ügyvédi iroda számára – vélekedett Baráti Ákos Pál, a Jalsovszky ügyvédi iroda képviselője a Grémium az Utódlásért Egyesület januári rendezvényén.

Akik így gondolkodnak, a legtöbb esetben az adókedvezményekre hajtanak. A jogszabály szerint a vagyonrendelés adómentes, s csak a kedvezményezetteknek történő hozamkifizetést sújtja stabilan 15 százalékos osztalékadó. Ezt többen úgy értelmezték, hogy megkerülhető az osztalékadó, ha vagyonrendelőként osztalékköveteléseiket bízzák a BVK-ra.

A NAV új állásfoglalása szerint az osztalékkövetelés vagyonkezelőre történő engedményezése adókötelezettséget eredményezhet a vagyonrendelőnél, mivel ez a rendelkezési jog gyakorlásának minősül. Így ezt a kiskaput becsukták.

Baráti Ákos Pál szerint az elmúlt időben létrejött BVK-struktúrák esetében kétharmados arányban az adótervezési szempontok jelentették a prioritást, a vagyonvédelmi, vagyonelkülönítési szempontok csak 52 százalékban játszottak szerepet a bizalmi vagyonkezelő létrehozásában. A kérdés, mekkora azon cégek aránya, ahol például csak az osztalékkifizetés adóját kívánták elkerülni a cégek.

Az eljárásrend szerint a piaci értéken nyilvántartott vagyonnak – a tőke összegének – 5 évig kell bennmaradnia a vagyonkezelés alatt, s onnantól adómentesen teljesíthető a tőkekifizetés.

Világcégek bizalmi vagyonkezelésben

A Jalszovszky ügyvédi iroda képviselője szerint a bizalmi vagyonkezelés valós célja melletti elköteleződésként értékelhető, hogy a BVK-k létrehozásában gondolkodók 51 százaléka 15–49 évre bízná BVK-ra a vagyont, sőt további 8 százalékuk akár 50 évet meghaladóan is e struktúrában látja a jövőt, de azért a piac egyetért abban, hogy az adóoptimalizálás rövid távon biztos hívószó. Így persze kérdés, lesz-e olyan struktúra egyhamar Magyarországon, mint amilyenre számos példa van a világban. Talán kevesen tudják, de

az eredeti tulajdonosok háttérbe szorulásával olyan világcégeket is bizalmi vagyonkezelők irányítanak az eredeti tulajdonosi család képviseletében, mint a Ford, a Nestlé vagy épp – hogy fiatalabb cégről is beszéljünk – a Walmart.

A szakértők szerint a BVK-k akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha hosszú távú vagyontervezési eszközként alkalmazzák őket, és nem csupán rövid távú adóelőnyök kihasználására. Ezért fontos, hogy a vagyonrendelők és a vagyonkezelők tisztában legyenek a BVK-k létrehozásának és működtetésének jogi és adózási következményeivel, valamint a NAV által támasztott elvárásokkal.

Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adóüzletágát vezető partnere szerint

egyszerűen nem éri meg létrehozni BVK-t, ha csak az adóelőny elérése a cél.

Ugyanígy nem érdemes ebben a megoldásban gondolkodni akkor, ha csak olyan vagyonelemekről akarunk gondoskodni, amely önmagában nem igazán forgatható (ingatlan, készpénz).

Az öröklésnél nagy segítség

Bár a BVK komolyan tud segíteni az öröklésben – a BVK-ba került vagyon nem kerül be a hagyatékba –, ám ez inkább a cégek irányításának fenntartásában nyújt segítséget, abban nem igazán, ha a vagyon öröklési/házassági vagyonjogi vita tárgya. De az RSM szakembere arra is figyelmeztet, hogy feltétlenül csak az öröklésnél lehetnek gondok – a BVK intézményét a fennálló családi viták, elmérgesedett kapcsolat is zátonyra futtathatja.

Hasonlóan nem jó megoldás a BVK, ha egyes vagyonelemeknél „change of control” rendelkezések élnek – például a tulajdonostársak elővásárlási joga, vagy akár például a cég részese lett a Növekedési Kötvény Programnak (NKP). De azon is érdemes elgondolkodni a szakértő szerint, hogy a kis- és középvállalkozói (kkv) státusz is elveszhet az üzletszerű BVK esetén.

Komplex szolgáltatás vs. adóelkerülés

Ami bizonyos: a NAV fokozott ellenőrzései és az új adóhatósági értelmezések jelentős hatással lehetnek a BVK-k jövőjére Magyarországon. A piac szereplőinek fokozott figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a BVK-kat ne csupán adóelőnyök kihasználására használják, hanem valódi vagyontervezési és -védelmi célokat szolgáljanak.

A kérdés tehát a szakértelmen van. Ebből a szempontból lehet kiváló az időzítése az MBH Banknak, ahol a jövőben a bank privát banki ügyfeleinek elérhetővé vált a családi vagyontervezési szolgáltatás. Pleschinger Gyula Márk, az MBH Befektetési Bank privát bankért és befektetéselemzésért felelős vezérigazgató-helyettese szerint egyre erősebb igényt érzékelnek arra vonatkozóan, hogy a klasszikus privát banki pénzügyi eszközök mellett alternatív megoldásokat is kínáljanak a családi vagyon diverzifikálására, a vagyonmegőrzésre.

Miközben a paletta termékoldalról a nemesfém-kereskedelemre szakosodott Conclude Befektetési Zrt.-vel való együttműködésre és hamarosan egy műtárgypiaci szakértőcéggel bővül, az MBH élharcosa akar lenni a családi vagyontervezésnek is. Miután tavaly az MBH a privát banki elemzőcég, a Blochamps Capital kezdeményezésére már részese volt a családi vagyontervezés kihívásait összegző brosúra kidolgozásának, így adta magát, hogy most az ottani szolgáltató partnerrel, az Apelso Trusttal közösen segítsenek az örökítésben és generációváltásban gondolkodó vagyonosoknak, hogy a sokkal holisztikusabb családi vagyonkezelés felé vigyék el gondolkodásukat, hiszen a legtöbb esetben a céljuk ezeknek az embereknek is a családi vagyon menedzselése, egyben tartása és gyarapítása.

Az ilyen strukturált gondolkodás kizárja azt, hogy valaki pusztán az eufemisztikusan adóoptimalizálásnak nevezett okból válassza a BVK-t – a világ több országában bevett gyakorlatok ennél merészebb és mindenképp hosszabb távú megoldásként kínálják a bizalmi vagyonkezelést.

