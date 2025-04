Új futópályával bővül a debreceni repülőtér

Már 2024-ben elindultak az egyeztetések a debreceni repülőtér új futópályájának megépítéséről, amelynek építése ugyan még nem kezdődhet meg, viszont a tervezésről szóló szerződést már aláírták. Papp László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a város hatalmas lépést tett ezzel a beruházás megvalósulásának irányába.

A debreceni repülőtér hatalmas beruházásba vágta a fejszéjét, ugyanis új futópályát építenek a meglévő mellé – közölte a Magyar Építők. A dehir értesülései szerint aláírták a tervezési megállapodást, így „hatalmas lépést tettek az új futópálya” megépítése felé. Erről már tavaly decemberben is beszélt Papp László, a város polgármestere.

A repülőtér fontos szerepet tölt be a szabadidős és üzleti turizmusban egyaránt. Ez a fejlesztés pedig tovább növelheti a Debreceni Nemzetközi Repülőtér utasforgalmát

– fogalmazott.

A Debreceni Televízióban a polgármester arról beszélt, hogy a jelenlegi futópályát is megtartják, viszont a korábban rossz minősége miatt elbontott pálya helyére újat építenek. „Amikor elkészül az új pálya, a navigációs rendszerrel, akkor áttérnek majd a járatok arra” – mondta.

Már most is számos desztináció elérhető a debreceni légikikőtőből (London, Ciprus, München például a Wizz Air és a Lufhatnsa járataival, vagy Málta és Lipcse a Universal Air gépeivel), és már a Ryanair is gondolkodik azon, hogy Debrecenből indítson charter-járatokat.