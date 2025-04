Ultimátumot kaptak a bankok Nagy Mártontól, folyamatosan érkeznek a bejelentések

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hetek óta egyeztet a bankokkal, világossá tette számukra, hogy a családok védelme érdekében elvárja az önkéntes árcsökkentést. Az utolsó figyelmeztetést követően a bankok úgy döntöttek, inkább maguktól kezdenek a költségek mérséklésébe. Ennek megfelelően sorra jelentik be az intézkedéseiket. Közben a Magyar Nemzeti Bank is bejelentette, hogy megállapodott a Bankszövetséggel.

Sorra jelentik be a bankok, hogy eleget tesznek a kormány követelésének, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség tárgyalásai nyomán felülvizsgálták a lakossági bankszámlákra és betéti kártyákra vonatkozó díjaikat. Az OTP és a Gránit Bankot követően most MBH és Raiffeisen bank is hasonló döntést hozott.

Mint ismert, kedden a Magyar Nemzeti Bank bejelentette, hogy a banki díjak csökkentéséről állapodott meg Varga Mihály jegybankelnök a Bankszövetséggel. „A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség megállapodásával egyszerűbbé, átláthatóbbá, olcsóbbá válnak a banki költségek” – fogalmazott Varga Mihály jegybankelnök.

A megállapodás szerint a bankok ingyenessé teszik az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban a jegybanki toleranciasáv felső határa alá nem süllyed. Ezzel párhuzamosan legkésőbb a PAD díjkimutatásokkal együtt a bankok értesítik azokat az ügyfeleket, akik a jelenleginél kedvezőbb számlacsomagot is választhatnának.

További segítséget jelent az a jövőben induló ügyféltájékoztató kampány, amely részletes felvilágosítást ad a bankok számlacsomagjainak éves költségéről. Illetve a jegybank és a Bankszövetség megállapodott arról is, hogy a pénzintézetek a jegybanki díjcsomag-kalkulátorral segítik a legkedvezőbb számlacsomag kiválasztását honlapjukon. A gyorsabb számlaváltás érdekében a régi számlát ezután online is felmondhatják az ügyfelek.

MBH eleget tesz az NGM kérésnek

Az MBH Bank arról tájékoztatta az Indexet, hogy elkötelezett a gazdaság támogatása és az infláció megfékezése iránt, így a tárgyalásokat követően felülvizsgálta a lakossági bankszámlákra és betéti kártyákra vonatkozó díjait,

és eleget tesz a Minisztérium azon kérésének, hogy a pénzintézetek mérsékeljék a számlavezetéshez kapcsolódó lakossági díjaikat.

Az MBH Bank a már meghirdetett, 2025. április 30-ától alkalmazandó, az inflációra tekintettel történő díjemelés mértékével, így összesen nagyjából 1,5 milliárd forinttal csökkenti, és 2026. június 30-ig nem emeli a lakossági bankszámlákra és betéti kártyákra vonatkozó, ügyfelei által fizetendő díjakat.

Az MBH Bank korábban meghirdetett kedvezményei továbbra is érvényben maradnak az ügyfelek számára, így többek között a havi számlavezetési díjból elérhető e-kivonat és bankkártyás fizetési kedvezmény is. Az MBH Bank széles termékpalettája biztosítja, hogy több mint 2 millió lakossági ügyfele megtalálja a pénzügyi szokásaihoz illeszkedő bankszámlatermékeket és szolgáltatásokat.

A közleményük szerint a hitelintézet elkötelezett, hogy ügyfelei számára minőségi kiszolgálást, valamint korszerű és költséghatékony számlacsomagokat kínáljon, ennek érdekében tavalyi termékmodernizációs programja keretében több mint százezer ügyfele került át korszerűbb és az ügyfelek igényeinek jobban megfelelő számlacsomagba.

Raiffeisen is figyelembe veszi az NGM iránymutatását

A Raiffeisen Bank szintén arról tájékoztatta lapunkat, támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium az infláció mérséklésére és a lakosság költségeinek csökkentésére irányuló törekvéseit. Majd úgy fogalmaztak, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által az infláció letörésére javasolt intézkedésekhez hozzájárulva 2025. május 1-jével

a Raiffeisen Bank csökkenti lakossági ügyfelei napi bankolással kapcsolatos kiadásait, így 2026. június 30-ig kedvezményeket biztosít a lakossági bankszámla- és kártyadíjakból.

A teljes kedvezménycsomag összességében megegyezik a bank által 2025-ben jogszerűen végrehajtott inflációs díjemelés mértékével. „Az ügyfeleket érintő kedvezményeket a bank – az NGM iránymutatásának megfelelően – különböző mértékű és esedékességű díjkedvezmények formájában biztosítja.”

Majd arra is kitértek, hogy a Raiffeisen emellett 2026. június 30-ig meghosszabbítja és változatlan formában fenntartja a rugalmas Aktív bankszámla esetén az első éves bankkártya díjmentességét, valamint a jelenleg érvényben lévő havi számlavezetési díj akciót.

Végezetül kiemelték, hogy a fentieken túl a Raiffeisen Bank 2026. június 30-ig infláció és belső működési költségen alapuló, egyoldalú díjmódosítást nem hajt végre a lakossági bankszámlákhoz és betéti kártyákhoz kapcsolódó díjakban.

(Borítókép: Nagy Márton 2025. január 20-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)