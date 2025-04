A világ leggazdagabb emberei közül csak egyvalaki nyert Donald Trump vámháborújában

Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos és a leggazdagabb európai, Bernard Arnault is jelen volt Donald Trump januári elnöki beiktatásán, akkor azonban valószínűleg még nem gondolták, hogy pár hónappal később jelentősen megcsappan a bankszámlájukon lévő pénz. Az amerikai elnök napokban kivetett vámtarifái a tőzsdei kereskedésben is mély nyomokat hagytak, azonban van egy ember, aki a többiekkel ellentétben így is tudott profitálni.