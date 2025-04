Borulhat a kormány terve, bajban a költségvetés

Olyan sokáig kedden nem tartott az öröm a magyar gazdaságban, hiába érkeztek nagyon jó inflációs adatok, pár órával később kiderült, hogy 831,2 milliárd forintos hiánnyal zárta a márciust a költségvetés. Ezzel az első negyedévben az éves pénzforgalmi deficitterv 62 százaléka teljesült. A Nemzetgazdasági Minisztérium beszámolója szerint március végéig az államháztartás központi alrendszere 2554,1 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Ezen belül a központi költségvetés 2458,4 milliárd forintos hiányt, az állami pénzalapok 19,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 115,0 milliárd forintos hiányt mutattak.

Márciusban – egy hónap alatt – a központi alrendszer 831,2 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami meghaladja az időarányos teljesítést.

A kormány ezt két dologgal magyarázza:

Egyrészt egyes adóbevételek időarányosnál alacsonyabb teljesülésének köszönhető, ami az adónemekre vonatkozó befizetési határidőkkel függ össze.

Másrészt a kiadási oldalon jelentős összegű kifizetésre került sor – az elmúlt évekhez hasonlóan – az állami közösségi szolgáltatásoknál, valamint a közüzemi szolgáltatásoknál. Ez utóbbi a rezsivédelmi támogatások kifizetésével hozható összefüggésbe.

Illetve fontos további két tényezőt is kiemelni: az előző év azonos időszakához viszonyítva az adó- és járulékbevételek 11,6 százalékkal magasabban teljesültek. Ezek közül kiemelkedik az általános forgalmi adóból származó jelentős bevételtöbblet (265,6 milliárd forint). A kamatkiadásokra fordított kifizetések összege március végéig 1 553,7 milliárd forint volt, 312,4 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszakinál, elsősorban egyes Prémium Magyar Állampapír sorozatok és dollárkötvények kamatfizetési időpontjai miatt – összegezte a minisztérium.

A Portfolio kiemelte, hogy az elmúlt néhány évben is hasonló deficitpálya-lefutást tapasztalhattunk az év első negyedévében, de később szükség is volt költségvetést kiigazító lépésekre év közben. Ennél rosszabb negyedéves hiánylefutás tavaly volt megfigyelhető, akkor a kormány emelte is a deficitcélt, és év közben kiigazításokról is döntött.