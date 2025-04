Nagy bajba kerülhet Németország, és ez Magyarországnak is veszélyeket tartogat

A megbízott német pénzügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a Donald Trump által elindított vámháború súlyos károkat okozhat Németország gazdaságának, és jelentősen növelheti a recesszió kockázatát. Ez azt jelenti, hogy a német gazdaságnak kitett magyarra is nagy hatással lehet egy rossz forgatókönyv, amit most felvázolt a német szakpolitikus.

„Ha a dolgok maradnak a jelenlegi állás szerint, akkor az Egyesült Államokba irányuló exportunk mintegy 15 százalékkal csökken” – jelentette ki Jörg Kukies a ZDF német televíziónak adott értékelésében, de egy súlyosabb kifejletre is rávilágított.

A növekedési kilátásaink romlanának, és növekedne a recesszió kockázata

– vázolta fel a legrosszabb eshetőséget a megbízott pénzügyminiszter. Kukies támogatja az Európai Bizottság stratégiáját, hogy kemény válaszlépéseket tegyenek a tárgyalások kudarcba fulladása után. Európa már felajánlotta az Egyesült Államoknak az ipari termékekre kivetett vámok kölcsönös eltörlését, de Donald Trump ebbe egyelőre nem akar beleegyezni.

Az amerikai vállalkozásoktól érkező és a felmérésekben látható reakciók azt mutatják, hogy növekszik a recesszió kockázata. Márpedig egy gazdasági visszaesés esetén az adóbevételek csökkenni szoktak, nem nőni” – mutatott rá a Politico szerint az Egyesült Államok gazdaságában tapasztalható romló hangulatra.

Emlékezetes, a Donald Trump által előzetesen már belengetett vámtarifa-emelések hétfő reggel léptek életbe, és világszerte káosz lett úrrá a tőzsdéken, de a forint is kéthavi mélypontra került. Az Egyesült Államok kiadott egy több száz oldalas indoklást is a vámokat illetően, Magyarországot is megemlítve. Az köztudott, hogy Magyarország igencsak kitett a német gazdaságnak, ha ott problémák lesznek, azok hozzánk is begyűrűznek. Később Donald Trump a közösségi felületén reagált a nap eseményeire, szavai szerint az amerikai gazdaság rendben van, és esze ágában sincs meghátrálni a vámtarifákat illetően.