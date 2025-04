Pogátsa Zoltán: Trump vámjai után jöhet a nagy kilincselés

Donald Trump a „felszabadítás napjának” nevezte, amikor bejelentette új vámpolitikáját, ám valójában könnyen lehet, hogy inkább az amerikai fogyasztókat szabadítja meg a pénzüktől – vélekedett Pogátsa Zoltán közgazdász a Pogi Podcast legfrissebb adásában. Szerinte a bejelentett, akár 60 százalékot is elérő vámok történelmi léptékű változást jelentenek, amelyhez hasonlóra az 1930-as évek óta nem volt példa, és amely alapjaiban rengetheti meg a globális gazdasági rendszert.

Háromféle hatása lehet a vámoknak

A világgazdaság az elmúlt évtizedekben a szabadkereskedelem irányába fejlődött: regionális kereskedelmi blokkok, például a NAFTA, az EU vagy a dél-ázsiai szabadkereskedelmi egyezmények jöttek létre. Pogátsa Zoltán emlékeztetett, hogy ma már a világkereskedelem kétharmada vállalatokon belül zajlik – azaz a globális cégek saját leányvállalataik között mozgatják a termékeket –, és ezek a hosszú beszállítói láncok különösen érzékenyek a vámtételekre.

Ha ilyen láncokra vetnek ki vámokat, annak súlyos következményei lehetnek

– hangsúlyozta a közgazdász. Egy-egy termék akár többször is megfordulhat a határokon, mielőtt a végső formáját elnyeri. Egyes elemzések szerint például egy amerikai autó nyolcszor kel át a kanadai vagy mexikói határon, mire elkészül.

Pogátsa Zoltán rámutatott: Trump célja egyrészt az újraiparosítás és az amerikai kereskedelmi deficit csökkentése, másrészt a gazdagoknak adott adókedvezmények ellentételezése vámbevételekkel. Ez azonban önellentmondásos stratégia, hiszen ha a vámok miatt kevesebb import érkezik, akkor a vámbevétel is elmarad.

Három lehetőséget vázolt fel a vámok gazdasági hatásaira a közgazdász: ezeket lenyelheti

az exportőr (ez a nagyobb vámtételeknél valószínűtlen), az importőr (ez veszteséghez vezet), vagy a fogyasztó (ez inflációhoz vezet).

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a hazai gyártók sem tudnak tisztán amerikai inputokból termelni, így az ő költségeik is emelkednek.

Pogátsa Zoltán szerint az sem világos, hogyan reagál a világpiac. Bár Trump vámjai formálisan minden országot érintenének, már most vannak kivételek: például Argentína 0 százalékos vámot élvezhet, Vietnám pedig engedményeket ígért. Ez kereskedelemeltérítő hatást válthat ki, azaz az áruk formálisan „átutazhatnak” vámmentes országokon keresztül.

Jön a nagy techlobbizás Trumpnál

A közgazdász emlékeztetett arra is, hogy az amerikai acélipar esetében tízszer többen dolgoznak az acélimportban, mint a -gyártásban. A vám tehát ugyan kedvezhet a termelőknek, de súlyosan sújtja az iparág többi szereplőjét, és így akár kontraproduktív is lehet.

Hasonlóan problematikus a vámok hatása a technológiai óriásokra. Pogátsa Zoltán szerint Trump vámpolitikájának egyik várható következménye, hogy

a techoligarchák egyre intenzívebben próbálnak majd vámkedvezményeket kicsikarni az amerikai elnöktől.

Ez már Trump első ciklus alatt is így volt, akkor Kínára még jóval alacsonyabb vámtételeket vetettek ki, az Apple és más nagy cégek pedig fokozatosan egyre nagyobb kedvezményeket harcoltak ki maguknak. Pogátsa Zoltán úgy véli, most is hasonló folyamat indulhat el: a vállalatok különféle gesztusokkal próbálnak Trump kegyeibe férkőzni, cserébe pedig vámmentességet remélnek.

Példaként említette Elon Muskot, aki már most mentességet kapott a Tesla számára kulcsfontosságú nyersanyagok vámja alól. Ráadásul – tette hozzá a közgazdász – Musk számára eleve kedvezőbb ez a rendszer, hiszen a Teslát úgy szervezte meg, hogy az amerikai modellek az Egyesült Államokban, a kínaiak Kínában, az európai változatok pedig később Berlinben készülnek majd. Így a termelés jelentős része eleve nem érintett az importvámok által, ahol pedig mégis, ott máris elérhetővé váltak a mentességek.

Pogátsa Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben más országok válaszul ellenvámokat vezetnek be, az súlyosan csökkentheti az amerikai vállalatok exportlehetőségeit. Ez nemcsak a hazai piacra termelő cégek profitabilitását érinti, hanem azokat is, amelyek jelentős külföldi értékesítéssel számolnak.

A közgazdász úgy látja,

a jövőben újraindulhat a lobbizás és a kilincselés Trump környezetében.

Tudható, hogy ez nála működik. Pogátsa Zoltán hozzátette: az is hírlik, hogy Trump akár egy harmadik ciklusra is készül, és ehhez megpróbálja módosítani a vonatkozó alkotmányos korlátot. Ha valóban ebben gondolkodik, különösen fontos lehet számára a vállalati kampánytámogatások megszerzése, cserébe pedig sokan remélhetnek egyedi vámengedményeket.

Trump kockázatos kísérletbe kezdett

A közgazdász arról is beszélt, hogy ha a vámok bevett gyakorlattá válnak, az az EU-n belül is politikai repedéseket okozhat. Felmerülhet, hogy egyes tagállamok saját nemzeti iparuk védelmére hivatkozva maguk is vámokat kezdeményeznek, ami hosszabb távon szétfeszítheti az európai integráció egyik alapkövét, a közös vámpolitikát.

Pogátsa Zoltán úgy látja, hogy

Trump stratégiája nem megalapozott közgazdasági elemzésekre, hanem improvizatív, politikailag motivált lépésekre épül.

A vámok hatására a dollár inkább gyengül, nem erősödik – ami újabb problémákat generál. A Fed (az amerikai központi jegybank) valószínűleg nem fog kamatot csökkenteni, mivel a vámok inflációs nyomást generálnak, ez pedig újabb konfliktushoz vezethet Trump és a jegybank között.

Az iparágak közötti kapcsolódások, valamint az egész import-export rendszer nincsenek kellő alapossággal végiggondolva. Éppen ezért a közgazdász szerint különösen érdekes lesz megfigyelni, hogy Trump vámintézkedései rövid távon milyen hatást gyakorolnak az amerikai tőzsdére, a gazdaság teljesítményére, a GDP-re, az inflációra, illetve a nemzetközi kapcsolatok alakulására. Hosszabb távon pedig az a kérdés, miként formálódik át az amerikai iparszerkezet, és valóban hozzájárul-e mindez a gazdaság megerősítéséhez.

Pogátsa Zoltán ugyanakkor óvatosságra int: szerinte nem valószínű, hogy egyértelmű következtetés születik majd erről a gazdaságpolitikai kísérletről. A közgazdaságtudományban ritkán alakul ki konszenzus; gyakran előfordul, hogy egyesek működőképesnek ítélnek egy intézkedést, akkor is, ha az kudarcot vallott, vagy épp fordítva. Mindezek ellenére a közgazdász úgy véli, a fő trendek világosan kirajzolódnak majd.

„A kísérlet lényege pedig nem más, mint hogy Trump elnök brutálisan magas vámtarifákkal gyakorlatilag vámháborút indított az egész világ ellen” – fogalmazott Pogátsa Zoltán.

(Borítókép: Elon Musk és Donald Trump 2025. február 11-én. Fotó: Andrew Harnik / Getty Images)