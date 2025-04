Két számjegyű áresés lesz csütörtöktől a benzinkutakon

Csütörtöktől bruttó 12 forinttal fog csökkenni a benzin és a dízel nagykereskedelmi ára. A csökkenés a kutak áraiban is érzékelhető lesz, így akár 600 forint alá is benézhetnek az árak.

Most érezzük majd igazán a Brent típusú olaj árának egy hét alatt több mint 17 százalékos árzuhanását. A héten csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12 forinttal fog csökkeni. Ez várhatóan fokozatosan a kutak áraiban is megjelenik majd, így a benzin és a gázolaj átlagára is 600 forint alá csökkenhet – írja a holtankoljak.hu.

Szerdán még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 604 forint/liter.

Gázolaj: 613 forint/liter.

Az átlagárakhoz képest egyes kutakon a benzinért 578, a gázolajért pedig 576 forintot kell fizetni. Legutóbb hétfőn számoltunk be az üzemanyagárak változásáról, akkor öt, illetve hat forinttal került kevesebbe a tankolás.