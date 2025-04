Egyre világosabb, mit művelt Donald Trump a forinttal

Vasárnapi deviza- és tőzsdepiaci összefoglalónkban a lapunknak nyilatkozó szakértők már jelezték, hogy az amerikai vámokkal kapcsolatos hírek mozgathatják leginkább a forint árfolyamát ezen a héten. Akkor még 406,5 körül állt a forint az euróval szemben, szerda reggel az illikvid kereskedésben azonban a 409-es szintet is átlépte.

Közben azt látjuk, hogy a dollár is gyengül, az euróval szemben a devizaárfolyam újra az 1,11-es szint körül járt. A zöldhasú gyengülése szinte mindig a forint és a régiónk devizáinak erősödésével szokott járni, azonban most nem ezt látjuk. A magyar valuta mellett a zlotyi is jelentősen gyengült. Erre a magyarázat a kockázatkerülés erősödése. Ebben a negatív hangulatban a forint és más régiós valuták is szenvednek.

Ma léptek életbe a vámok

Már a vámemelések híre is elrontotta a hangulatot a tőzsdéken, múlt szerdán, a konkrét tarifák ismertetése után lejtmenetet vettek a tőzsdék, köztük magyar cégek papírjai is.

Emellett az amerikai indexek is esni kezdtek, amely lejtmenet azóta is tart. Emlékezetes, hogy nagyot esett a japán tőzsde és a dél-koreai index is. Az európai határidős indexek alapján jelentős, 3-4 százalékos esések várhatók a szerdai nyitást követően.

Ami a forint heti mozgását illeti, Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint az euró-forint árfolyamában továbbra is a 400–410-es tartomány látszik bejárhatónak, a dollár-forint árfolyamában viszont kitágult a tér az euró-dollár magas volatilitásának köszönhetően, itt most a 360-380-as zónában mozoghat a jegyzés. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a 395 és 415 közötti sávot jelölte meg az euró-forint árfolyam jövő héten várható értékének.

Ma a vámháború híreire mozdul a forint, ugyanis más fontos gazdasági adat nem jelenik meg a Fed jegyzőkönyvén kívül.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. április 7-én Washingtonban. Fotó: Kevin Dietsch / Getty Images)