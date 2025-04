A vidéki nagyvárosok fiataljai lehetnek a banki szigorítás nyertesei

Ahogy arról az Index egy saját számítás körében bemutatta: az ingatlanpiaci túlárazás és a kamatszintek csökkentésében is segíthet az áprilistól a fiataloknak meghirdetett 5 százalékos kamatplafonnal bíró kölcsön.

Lapunk arról is elsők között számolt be, hogy öt bank is felvette a kínálatába az április elsejétől elérhető, az első lakásuk megvásárlását tervező fiatalokat célzó, legfeljebb 5 százalékos, éves kamat mellett elérhető lakáshitelt. A lehetőség első pillantásra igen vonzó, hiszen a futamidő első öt évében a piaci forinthiteleknél általános 6–7 százalékos kamatnál jóval kedvezőbb kondíciókkal igényelhető az új konstrukció, miközben akár tíz százalékos saját erő is elég lehet a szerződéskötéshez. Az sem elhanyagolható szempont, hogy ennél a terméknél folyósítási és hitelbírálati díjat sem számolhatnak fel a hitelintézetek.

A forint lakáshitelek szerződésekben szereplő éves átlagkamata, februárban (százalék) 2018 4,01 2019 4,81 2020 3,93 2021 3,92 2022 4,64 2023 10,03 2024 7,39 2025 6,55

Forrás: MNB

Több korlátot is beépítettek az egyenletbe

„Az évi legfeljebb öt százalékos kamattal – 20 éves futamidőt, és 30 millió forintos hitelösszeget feltételezve – havi 25-30 ezer forintos megtakarítás is elérhető a piaci lakáshitelek törlesztőrészleteihez képest, ami öt évre vetítve 1,5–1,8 millió forintos különbséget is jelenthet, ami egyáltalán nem elhanyagolható nagyságrend” – nyilatkozta az Indexnek Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Ezzel együtt – tette hozzá – az „öt százalékos” lakáshitelek minden bizonnyal csak kiegészítő szerepet töltenek majd be a lakáshitelpiacon, hiszen a pénzintézetek mind az igénylők körénél, mind a finanszírozott ingatlanoknál erős szűrőket építettek be a konstrukcióba. Ami az előbbit illeti,

a hitelt 35 év alatti, az első lakásukat vásárló fiatalok igényelhetik, ami már önmagában is eléggé megszűri a potenciális ügyfelek körét.

Az ingatlanoknál pedig csak „zöld” minősítésű (gyakorlatilag új építésű) lakások jöhetnek számításba, amelyek bruttó négyzetméterára nem haladhatja meg az 1,2 millió forintot, a hasznos alapterületük pedig a 60 négyzetmétert.

Az 1,2 milliós, négyzetméterenkénti árplafon igen komoly szűrőt jelent, Budapesten elvétve lehet a megadott paramétereknek megfelelő lakást találni. Ennek megfelelően a konstrukció iránt a nagyobb vidéki településeken lehet intenzívebb az érdeklődés

– hívta fel a figyelmet Gergely Péter. Arról sem érdemes megfeledkezni – tette hozzá –, hogy az első lakásuk megvásárlását tervező fiatalok többnyire viszonylag alacsony önerővel vágnak bele a vásárlásba, így – a nagy hitelösszeg miatt – azok rúghatnak labdába, akik megfelelő jövedelmi háttérrel is rendelkeznek.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy

a fiataloknak nincs sok idejük tűnődni a hitel igénylésén – legalábbis a jelenlegi állás szerint –, a pénzintézetek ugyanis vállalásuk szerint október végéig tartják kínálatban a konstrukciót, tehát öt hónapig érhető el.

Öt százalék alá is bemehet a kamat

A konstrukció jól körülírt paraméterei ellenére jelentős különbségek is felfedezhetők a bankok ajánlatai között. Ami különösen figyelemreméltó, hogy a kötelező díjkedvezményeken felül egyes szereplők egyéb könnyítéseket is alkalmaznak, miközben bizonyos feltételek teljesítésekor az öt százalékos plafonnál jóval alacsonyabb kamat is elérhető a futamidő első öt évében.

Az Ersténél 4 millió és 30 millió forint között mozoghat a fiatalok zöld lakáshitelének összege. Az Erste minden jövedelem kategóriában 5 százalék alá megy a fiataloknak szánt zöld lakáshitel kamatával, amely akár 4,69 százalék is lehet. Az öt év lejárta után a kamat 6,59-6,89 százalék között lesz. Az Erste most nem számít fel folyósítási díjat és a földhivatali ügyintézés költségét is átvállalja, ezen kívül visszatéríti az értékbecslés díját, a közjegyzői díjat és az energetikai tanúsítvány díját.

4 millió és 30 millió forint között mozoghat a fiatalok zöld lakáshitelének összege. Az Erste minden jövedelem kategóriában 5 százalék alá megy a fiataloknak szánt zöld lakáshitel kamatával, amely akár 4,69 százalék is lehet. Az öt év lejárta után a kamat 6,59-6,89 százalék között lesz. Az Erste most nem számít fel folyósítási díjat és a földhivatali ügyintézés költségét is átvállalja, ezen kívül visszatéríti az értékbecslés díját, a közjegyzői díjat és az energetikai tanúsítvány díját. A K&H fiataloknak szóló zöld lakáshitele 5 százalékos kamattal, érhető el október 31-ig. A konstrukció 10 százalék önerővel is igényelhető, és további kamatkedvezmények is elérhetők. A K&H szintén érvényben tart induló díjkedvezményeket ennél a konstrukciónál is. Az igényelhető hitelösszeg minimum 4 millió forint, a futamidő 5-30 év lehet.

fiataloknak szóló zöld lakáshitele 5 százalékos kamattal, érhető el október 31-ig. A konstrukció 10 százalék önerővel is igényelhető, és további kamatkedvezmények is elérhetők. A K&H szintén érvényben tart induló díjkedvezményeket ennél a konstrukciónál is. Az igényelhető hitelösszeg minimum 4 millió forint, a futamidő 5-30 év lehet. Az MBH Bank kedvezményes zöld lakáshitele 10 éves kamatperiódus mellett elérhető, ahol az első 5 évben öt százalék a kamat. A lakáshitel 10 százalékos önerővel is elérhető, és más, állami támogatás mellett igényelhető hitelekkel kombinálva is felvehető. Az első öt év letelte után a kamat 6,99-7,29 százalékra módosul. A hitel összege 3 millió és 72 millió forint között mozoghat a pénzügyi szolgáltatónál.

kedvezményes zöld lakáshitele 10 éves kamatperiódus mellett elérhető, ahol az első 5 évben öt százalék a kamat. A lakáshitel 10 százalékos önerővel is elérhető, és más, állami támogatás mellett igényelhető hitelekkel kombinálva is felvehető. Az első öt év letelte után a kamat 6,99-7,29 százalékra módosul. A hitel összege 3 millió és 72 millió forint között mozoghat a pénzügyi szolgáltatónál. Az OTP Bank terméke a futamidő végéig fix kamatozással elérhető. Az első öt évben öt százalékos, majd a hatodik évtől 6,8 százalékos kamattal törleszthető. A pénzintézet szintén elenged, illetve visszatérít bizonyos kezdeti költségeket: így a hitelbiztosítéki érték megállapítás díjából 35 ezer forintot elengednek, a statisztikai alapú hitelbiztosítéki érték-megállapításért pedig nem kell fizetni. A közjegyzői díj felét is elengedi az OTP Bank, ha az igénylő a megadott paramétereknek megfelelő lakásbiztosítást köt, illetve utólag visszatérítik egy darab energetikai tanúsítvány díját is.

terméke a futamidő végéig fix kamatozással elérhető. Az első öt évben öt százalékos, majd a hatodik évtől 6,8 százalékos kamattal törleszthető. A pénzintézet szintén elenged, illetve visszatérít bizonyos kezdeti költségeket: így a hitelbiztosítéki érték megállapítás díjából 35 ezer forintot elengednek, a statisztikai alapú hitelbiztosítéki érték-megállapításért pedig nem kell fizetni. A közjegyzői díj felét is elengedi az OTP Bank, ha az igénylő a megadott paramétereknek megfelelő lakásbiztosítást köt, illetve utólag visszatérítik egy darab energetikai tanúsítvány díját is. A CIB Bank a többiekétől eltérő megoldást alkalmaz a saját konstrukciójánál: a pénzintézet a CIB Végig FIX Lakáskölcsönhöz kínál 3,25 százalékos kedvezményt a Duo Start kamatkedvezmény keretében. Így a kamat 4,74 százalék lesz. A hitel 11-30 éves futamidőre igényelhető. A hitel feltétele, hogy mellé az igénylő a gyerekszámtól függően igényelhető legmagasabb összegű CSOK Plusz hitelt is igényelje. Fontos, hogy így a hitelhez kapott kedvezmény a futamidő végéig megmarad, tehát nem csak az első öt évre vonatkozik.

Nagy a pörgés a lakáshiteleknél

A konstrukcióba épített korlátok miatt egyelőre lehetetlen megbecsülni, hogy a fiataloknak szóló zöld lakáshitelek mennyi pluszt adnak majd hozzá a lakáshitel-piachoz. A jegybank adatai szerint ugyanakkor a lakáshitel-piac kapcsán az új konstrukciótól függetlenül sincs ok panaszra, hiszen olyan erős évkezdésre, mint az idén, korábban még nem akadt példa.

A lakáshitelek új szerződéseinek összege az év első két hónapjában (milliárd forint) 2020 155,2 2021 128,2 2022 212,6 2023 73,9 2024 167,2 2025 245,2

Forrás: MNB

Az MNB adatai szerint januárban és februárban összesen 245,2 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket a háztartások, ami csaknem a másfélszerese az egy évvel korábbi volumennek. Így, ha nem jön valamilyen hirtelen törés a lakossági piacon, jó esély van rá, hogy 2025. is új rekordot hoz a lakáshitelezésben.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)