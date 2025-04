Magyar Péter párttársa a romló életminőségnek szurkol, mert ezzel hatékonyan befolyásolható a 2026-os választás

A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga angol nyelvű felszólalásában részletesen kifejtette, milyen következményekkel jár Magyarországra nézve az uniós pénzek visszatartása.

Magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára

– mondta Kollár a bizottsági ülésen. A képviselő hangsúlyozta, hogy az eljárás „nagyon súlyos hatással” volt a magyar államra, amely „nem tud befektetni a közszolgáltatásokba, nem tudja támogatni a gazdaságot, és nem képes extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek”.

„Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi”

– emlékeztetett. Kollár a felszólalása végén nyomatékosította álláspontját, miszerint „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.”

Kollár: Van ennek pozitív oldala is, erősödik az ellenzék

Aztán a Tisza Párt képviselője kommentelte is a mondandóját:

„Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.”

Kollár ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy a magyar emberek életkörülményeinek romlása kedvező az ellenzék szempontjából. A Magyar Nemzet ki is vágta a videórészletet, amelyben a képviselő elmondja a fentebb idézett beszédét.

A felszólalás videófelvétele azóta széles körben terjed a közösségimédia-felületeken, és várhatóan jelentős visszhangot kelt majd a hazai politikai életben. Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán úgy kommentálta, hogy „miközben a Tisza Budapesten magyar zászlót lenget, Brüsszelben épp a magyarok ellen kárörvend!”.

A kommentelők szerint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság brüsszeli ülésén elhangzott beszéd újabb kérdéseket vet fel a Tisza Párt Európai Unióval kapcsolatos politikáját illetően. A pártot a hazai közvélemény elsősorban Nyugat-barát, EU-párti politikai erőként ismeri, amely a jogállamiság védelmét és az uniós együttműködés fontosságát hangsúlyozza kommunikációjában, de az uniós pénzek visszatartását eddig tudomásunk szerint nem sorolták a pozitívumok közé.

Dömötör Csaba az Indexnek: Végre összeállt a kép

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő súlyos állításokat fogalmazott meg az Indexnek adott nyilatkozatában Kollár Kinga kijelentéseiről.

„A Tisza képviselője, Kollár Kinga megdöbbentő nyíltsággal beszélt arról, hogy a pénzek visszatartásának és a gazdasági károkozásnak az a pozitívuma, hogy erősíti az ellenzéket,

és amikor erről beszélt, akkor a jogállamisági eljárást egyértelműen a 2026-os választással hozta összefüggésbe.” A kormánypárti politikus szerint „egyértelműen bevallották, hogy azért tartják fenn a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, és azért is tartják vissza az uniós forrásokat, hogy ezzel támogassák az ellenzéket”.

A fideszes politikus emlékeztetett arra is, hogy nem először fordul elő ilyen eset az európai politikában.

Korábban az Európai Bizottság elnöke is arról beszélt, akkor az olasz választások előtt, hogy ha az a választás nem hozza meg a számukra kívánt eredményt, akkor megvannak az eszközeik arra, hogy beavatkozzanak

– nyilatkozta Dömötör, hozzátéve, hogy „Lengyelország esetében éltek is ezekkel az eszközökkel, illetve Magyarországgal szemben is használják ezeket a nyomásgyakorló eszközöket”.

„Minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik”

Dömötör Csaba értelmezésében ezzel „összeállt a kép”. Szerinte az uniós vezetők „olyan vezetőket akarnak Magyarországon, akik beállnak a sorba, és mindent megszavaznak, amit elvárnak tőlük”. A képviselő szerint ez a gyakorlatban is látszik:

A Tisza Párt a múlt héten a költségvetési szavazáskor megszavazta a pluszpénzt a háborúra, a migrációs paktumot is támogatták szavazatukkal, és teljesen igazodnak a néppárti kórusba.

A politikus értékelése szerint a Tisza képviselője „a gazdasági károkozást, a gazdasági károkozási szándékot egyértelműen pozitívnak minősítette, mert az erősítheti az ellenzéket”. Dömötör szerint „azt megszoktuk már, hogy a baloldali ellenzék mindig a »minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik« politikát folytatja”.

„Azonban most az az újdonság, hogy a Tisza ezt nem a színfalak mögött csinálja, hanem még el is büszkélkedik vele”

– fogalmazott.

Beavatkoznak a magyarországi választásokba?

Dömötör kitért arra is, hogy a bizottsági ülésen nemcsak politikusok, hanem civil szervezetek is felszólaltak. „Ez szokványos, de nemcsak az, hogy ilyen szervezetek felszólalnak az üléseken, hanem az is, hogy olyan, civilnek mondott szervezetek szólalnak fel, akiket az Európai Bizottság finanszíroz” – magyarázta a képviselő. Konkrét példákat is említett:

Az ülésen szólaltak fel olyanok, akik egymillió eurót kaptak az elmúlt években, olyanok is, akik hatmillió eurót.

A politikus álláspontja szerint „ezek valójában nem civil vélemények, hanem az Európai Bizottság által támogatott szervezetek, aktivistacsoportok véleményei”. Dömötör hangsúlyozta, hogy „ezek a szervezetek is arról beszéltek, hogy a jogállamisági eljárások hogyan befolyásolják a választási eredményeket”, aminek szerinte „valójában semmi köze a jogállamisághoz, hanem egy külső, választási beavatkozási eszközről van szó”.

A fideszes képviselő az Európai Számvevőszék jelentésére hivatkozva elmondta, hogy „2800 milliárd forintnak megfelelő összeget költöttek az ilyen aktivistacsoportok támogatására az elmúlt években”. Szerinte „ez is a beavatkozási eszköztár része a jogállamisági eljárás mellett”.

„Lehullt a lepel”

Összegzésében Dömötör Csaba kijelentette: „Most egyértelműen bevallották, hogy azért tartják fenn a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, azért tartják vissza a forrásokat, hogy ezzel támogassák az ellenzéket.” A korábbi helyzethez képest szerinte csak annyi a különbség, hogy

„Most ezzel már az ellenzéki szerepet betöltő Tisza el is büszkélkedik”.

A képviselő véleménye szerint tehát „lehullt a lepel”, és bár korábban is voltak ilyen törekvések az ellenzék részéről, a különbség az, hogy most nyíltan vállalják ezt a stratégiát. „Valójában a mindenkori ellenzék mindig is ezt a politikát folytatta. Annyi volt talán korábban a különbség, hogy ezt intenzívebben tagadták le” – zárta gondolatait Dömötör Csaba.