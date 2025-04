Orbán Viktor bejelentette, a kormány megállapodásokat kötött a telekommunikációs cégekkel

A nagy telekommunikációs szolgáltatók nem emelik áraikat jövő július 1-jéig, az a szolgáltató, amely az idén már emelt, visszaviszi árait a január 1-jei szintre – jelentette be a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban, hozzátéve, mindez a tévére, az internetre és a mobiltelefonos szolgáltatásokra egyaránt vonatkozik.

A miniszterelnök a Facebook-videójában arról számolt be, hogy a kormányülés legfontosabb napirendi pontja az árletörések folytatása volt. Meghallgatták a gazdasági miniszternek a telekommunikációs cégekkel folytatott tárgyalásokról szóló beszámolóját, "ennek vannak eredményei, megállapodásokat kötöttünk" – fogalmazott a miniszterelnök.

Kiemelte, a legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató még azt is vállalta, hogy új, kedvező árú ajánlatokat vezet be a lakossági ügyfeleknek.

Az élelmiszerek esetében sikerrel léptünk fel az áremelőkkel szemben, 30 alapvető élelmiszernél sikerült letörnünk az árakat, most a banki és a telekommunikációs szolgáltatásokon a sor, mert ezeknek az ára is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban

– mondta Orbán Viktor., aki hozzátette, „fölkészülnek a bankok, folytatjuk az árlekötéseket”.

Nagy Márton ultimátuma után a 4iG Csoport a fogyasztóknak kedvező döntést hozott

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására a 4iG Csoport távközlési vállalatai, valamint a Magyar Telekom és a Yettel Magyarország is segíti fogyasztóit az inflációkövető díjkorrekció hatásának kiküszöbölésével. A One Magyarország emellett új, kedvező árú ajánlatokat is bevezet lakossági ügyfelei számára.

Mint ismert, a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium úgy fogalmazott, hogy „a telefon- és internetszolgáltatások díjai az elmúlt évben jelentős mértékben emelkedtek, így ezek nyomon követése mellett a kormány kész ezeken a területeken is beavatkozni, ha szükséges a méltányos árak fenntartása érdekében”. Korábban pedig már az is kiderült, hogy a szerdai kormányülés külön tárgyalja a telekommunikációs szektort érintő inflációt.

Ugyanakkor a szolgáltatók nem várták meg, hogy kormánydöntés szülessen az árcsökkentésről. A Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására a 4iG Csoport távközlési vállalatai önkéntes díjcsökkentést hajtanak végre az inflációkövető díjkorrekcióval érintett lakossági tarifák esetében.

A One Magyarország emellett új, kedvező árú ajánlatokat is bevezet lakossági ügyfelei számára.

Az intézkedések értelmében:

A One márkanévhez tartozó vállalatok (One Magyarország Zrt., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., AH Média Kereskedelmi Zrt.) 2026. július 1-ig eltekintenek a lakosság számára nyújtott, helyhez kötött internet és televízió-, valamint mobil-előfizetések esetében tervezett, 2024-re vonatkozó, 3,5 százalékos, inflációkövető díjkorrekció bevezetésétől. A társaságok vállalják továbbá, hogy 2026. július 1-ig nem érvényesítik az idei évi infláció alapján a jövő évben esedékes inflációkövető díjkorrekciót sem ezen a tarifákon. A One Magyarország ezenfelül vállalja, hogy új, mérsékelt árú lakossági ajánlatokat vezet be a piacra.

„A 4iG Csoport távközlési vállalatai – One Magyarország Zrt., a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és az AH Média Kereskedelmi Zrt. – a Nemzetgazdasági Minisztérium felszólítására olyan önkéntes díjkönnyítési intézkedéseket hoztak, amelyek a változó gazdasági környezetben is támogatják a lakosságot a megfizethető távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférésben” – összegezte a vállalat.