Véget ért a rejtélyes bankautomata-mizéria, fellélegezhetnek az OTP-ügyfelek

„Két darab budaörsi McDonald’s és egy KFC-étteremben tapasztaltam, hogy nem lehet OTP-terminálon fizetni kártyával. Valamint nem lehet pénzt kivenni az OTP-bankautomatákból” – írta egyik olvasónk az ügyeleti címünkre.

Másik olvasónk is jelezte, hogy nem tud pénzt felvenni az OTP-automatákból. Akadt olyan olvasónk is, aki szerint „az OTP-t DDOS-támadás érte 9:20 körül, a rendszerek egyáltalán nem vagy nagyon lassan működnek. Egyelőre nincs javulás, amire eddig nem volt példa”.

Egerben is problémás lehet a pénzfelvétel

A HEOL vármegyei portál írta szerda délelőtt, hogy olvasójuk jelzése szerint szerda reggel Egerben egyik OTP-s ATM sem adott ki neki pénzt. Mint mondta, a bankban azt a tájékoztatást kapta, hogy országos a hiba, így jelenleg mindenhol akadozik vagy lehetetlen a készpénz felvétele.

A bankkártyákat beolvassák az automaták, majd a kért összeg megadása után belassulnak. Olvasónknak időtúllépést jelzett a gép, és nem kapta meg a pénzét. Szerkesztőségünk tagjainak a bank mobilapplikációja sem tölt be, és az internetbank sem. Márciusban is leállásról számoltunk be, de akkor tervezett volt a dolog a banknál