Nagy Márton ultimátuma után a 4iG Csoport a fogyasztóknak kedvező döntést hozott

A Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására a 4iG Csoport távközlési vállalatai, valamint a Magyar Telekom és a Yettel Magyarország is segíti fogyasztóit az inflációkövető díjkorrekció hatásának kiküszöbölésével. A One Magyarország emellett új, kedvező árú ajánlatokat is bevezet lakossági ügyfelei számára.