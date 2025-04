Donald Trump mesterstratégiájáról beszélnek, a világgazdasági válság óta nem történt ilyen

Világszerte kilőttek a részvények, az amerikai tőzsde a 2008-as recesszió óta nem látott számokat produkál, több ország pedig már felkereste az Egyesült Államok kormányát, hogy a vámtarifákról tárgyaljanak. Kína eközben beleállt Trump háborújába, az állami televízióban Mao Ce-tung egyik háborúval kapcsolatos beszédét sugározzák. Az ázsiai ország szövetségest is keresett a csatához, de kikosarazták, egyesek pedig Donald Trump mesterstratégiájáról, briliáns tervéről beszélnek.

Donald Trump szerda este jelentette be, hogy a Kínával folytatott gazdasági háborúban újabb támadást indított, 125 százalékra emelve a vámtarifát, miután az ázsiai ország 84 százalékos ellenvámmal reagált az Egyesült Államok azt megelőző lépésére. Az amerikai elnök a Kínát sújtó döntéssel párhuzamosan azt is bejelentette, hogy a legtöbb kereskedelmi partnerére a napokban kiszabott magasabb vámokat 90 napra felfüggeszti.

Az amerikai elnök pár órával a bejelentéseket követően azt írta a saját közösségimédia-felületén, hogy „jó idő a vásárlásra”, majd amerikai idő szerint éjfél után egy perccel (a kínai vámok életbe lépésekor), hogy „micsoda nap, de újabb nagyszerű napok jönnek”.

A három hónapos moratóriumra a globális piacok kifejezetten jól reagáltak: a Nasdaq-részvények 12, az S&P 500 9,5, a Dow pedig 7,9 százalékkal ugrott meg. Ekkora emelkedésre márpedig a 2008-as világgazdasági válság óta nem volt példa. Az ázsiai tőzsdék Tokiótól kezdve Hongkongon át Sanghajig szintén pozitívan reagáltak: a Hang Seng kicsivel több mint 3, a Shanghai Composite indexe 1,29 százalékkal nőtt meg.

A magyar tőzsdén a BUX 5 százalékos pluszban volt a nyitáskor, ez késő délelőttre 3,1 százalékra módosult.

Nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is pozitív fogadtatása volt a 90 napos vámszüneteltetésnek, és ez a tőzsdén is megmutatkozott. A londoni FTSE 6 százalékot emelkedett a tőzsdenyitáskor, ez a szám 2020 (a koronavírus elleni oltóanyagok hatásosságáról tett bejelentés) óta a legjobb eredmény.

Donald Trump mesterstratégiája és a pislogás

Nouriel Roubini közgazdász szerint a piaci fegyelem, a kötvényhozamok és a hitelfelárak megugrása, valamint az amerikai dollár összeomlásának kockázata „pislogásra kényszerítette Trumpot”, ezért rendelte el a vámemelések szünetelését a legtöbb országgal kapcsolatban. Hozzá kísértetiesen hasonló szavakat fogalmazott meg a Jefferies befektetési bank egyik közgazdásza. Mohit Koumar szerint olyan háborút indított Trump, amelyet nem nyerhet meg, sőt ellenkező hatást ér el, mint ami a célja. Koumar ugyanis arra világított rá, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi partnereit Kína felé terelte Trump, márpedig éppen ez az, amit nem akar.

Trump szemszögéből könnyebb lehet gyorsan megegyezni a világ többi országával, Kínával pedig elszigetelten kell foglalkoznia. Valószínűleg a piacok kényszerítették rá, de a pislogás hamarabb jött, mint vártuk

– fogalmazott a Jefferies közgazdásza az amerikai elnök meghátrálásával kapcsolatban. Michael Brown, a Pepperstone vezető kutatási stratégája sportos hasonlattal foglalta össze a szerda esti bejelentést: „Trump a Tottenham Hotspurt utánozta; nyomás alatt mindent elrontott.”

A Fehér Ház belbiztonsági tanácsadója azonban úgy véli, minden, amit Trump tett az elmúlt napokban, előre kidolgozott terv része volt.

Trump elnök mesterstratégiájával, bátor államférfiúi magatartásával és briliáns taktikai tervezésével többet tett a megromlott nemzetközi kereskedelem reformjáért, mint bárki más az elmúlt évtizedekben

– jelentette ki Stephen Miller, miközben Kínát „gazdasági agresszió globális építőjének” nevezte.

Ausztrália kikosarazta Kínát

A moratóriumot közben több ország is arra szeretné felhasználni, hogy megpróbáljanak kicsikarni Washingtontól egy különmegállapodást a vámokat illetően. A The Guardian információi szerint Vietnám már kapcsolatba is lépett a Trump-adminisztrációval, az ország miniszterelnök-helyettese arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nyitottságot mutatott a tárgyalások felé. Vietnámra Trump az egyik legmagasabb tarifát szabta ki 46 százalékkal.

A Reuters közben arról írt, hogy Kína Ausztráliát is megkereste, hogy „közösen válaszoljanak a világ változásaira”, a megkeresést azonban határozottan visszautasította Richard Marles miniszterelnök-helyettes. „Nem fogunk kezet Kínával” – jelentette ki határozottan az ausztrál politikus, hozzátéve, hogy országuk továbbra is az Európai Unióval, az Egyesült Királysággal, Indiával, Indonéziával és a Közel-Kelettel kívánja építeni saját gazdaságukat.

A kínai állami televízióban a gazdasági háborúra reagálva Mao Ce-tung egyik beszédét játsszák, amelyben a Kínai Kommunista Párt első elnöke azt mondja, „nem számít, meddig tart ez a háború, soha nem engedünk”. Az egykori kínai vezető szavait erősítette meg Mao Ning külügyi szóvivő is:

Kínaiak vagyunk, nem félünk a provokációtól. Nem hátrálunk meg.

Hogy pontosan mekkora vámtarifákkal sújtotta a világ országait Donald Trump, arról ebben a cikkünkben írtunk, a szerda esti bejelentéseket pedig ide kattintva lehet elolvasni.

(Borítókép: Donald Trump 2025. április 7-én. Fotó: Kevin Dietsch / Getty Images)