Az áruház az áruházban koncepcióval a magyarországi MediaMarkt próbálkozott először a Tesco üzletekben, ami olyan sikeres volt, hogy más országok is átvették – jelezte az Indexnek Karsten Wilderberg, a CECONOMY és a Media-Saturn-Holding vezérigazgatója. A szakember szerint Magyarországnak az erős Európa felépítésében is fontos szerep jut, és most kiemelten fontos az egység az Európai Unióban.