Donald Trump nekiment a világnak, magyarok milliói érzik majd ennek hatását

A jelenlegi üzemanyagárak alakulása világosan rámutat arra, hogy az olajpiac rendkívül érzékenyen reagál a vámokkal kapcsolatos hírekre. Ennek következtében az árak jelentős ingadozást mutathatnak, akár rövid időn belül is. Csütörtöktől a benzin és a dízel nagykereskedelmi ára bruttó 12 forinttal csökkent. Az árváltozás hátterében részben az amerikai vámintézkedésekkel kapcsolatos fejlemények állnak, de mivel Trump szerdán felfüggesztette a korábbi intézkedéseit, most újra nőnek az olajárak, ami az üzemanyagárak emelkedéséhez vezet.

Csütörtöktől bruttó 12 forinttal csökkent a benzin és a dízel nagykereskedelmi ára. A csökkenés a kiskereskedelmi árakban is érzékelhető lesz, így akár 600 forint alá is benézhetnek az árak. Korában már írtunk arról, hogy ezzel most érezzük igazán a Brent típusú olaj árának egy hét alatt több mint 17 százalékos árzuhanását.

Míg szerdán átlagosan a 95-ös benzinért 604, a gázolajért pedig 613 forintot kellett fizetni literenként, addig csütörtökön a benzin 578, a gázolaj pedig 576 forintba került.

Érdemes hozzátenni, hétfőn is csökkentek az árak, akkor öt, valamint hat forinttal. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Indexnek most azt emelte ki, hogy mind a benzin, mind a dízel árváltozását elsősorban a kőolaj és a feldolgozott termékek jegyzésárainak csökkenése okozta.

Donald Trump rángatja a piacokat

Az olajárak szerdán több mint négy éve a legalacsonyabb szintre estek az Egyesült Államok és Kína, a világ két legnagyobb gazdasága közötti eszkalálódó vámháború és az emelkedő kínálati kilátások miatt – aztán Donald Trump meghátrált, és 90 napra felfüggesztette a vámokat, ami ismét emelte az olaj tőzsdei árait.

Ugyanakkor mind a Brent, mind a WTI zuhant, azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök büntetővámokat jelentett be a legtöbb importra, mivel aggodalomra ad okot, hogy a globális kereskedelmi háború rontja a gazdasági növekedést, és az üzemanyag-keresletet visszaveti.

Első körben Donald Trump elnök 104 százalékos vámjai Kínával szemben múlt szerdán léptek életbe, 50 százalékkal növelve a tarifákat, miután Peking nem oldotta fel az amerikai árukra kivetett megtorló vámokat a Trump által kedden délben kitűzött határidőig. Peking megfogadta, hogy nem hajol meg az amerikai zsarolás előtt, miután Trump további 50 százalékos vámot helyezett kilátásba a kínai árukra, ha az ország nem hagy fel a 34 százalékos megtorló vámmal.

Aztán szerdán kiderült, hogy Donald Trump tovább emelte a Kínát sújtó vámok mértékét, 125 százalékra növelte a tarifát. Ugyanakkor a többi országnak 90 napos szünetet engedélyezett, ez idő alatt 10 százalékos vámok érvényesek rájuk. Az amerikai tőzsde részvényeinek értéke azonnal emelkedett, a forint pedig erősödött a főbb devizákkal szemben.

Kína agresszív megtorlása csökkenti a világ két legnagyobb gazdasága közötti gyors megállapodás esélyét, ami világszerte növekvő félelmet vált ki a gazdasági recessziótól.

Ugyanakkor Grád Ottó arra is felhívta a figyelmet, hogy az olajár csökkenését súlyosbította az OPEC+ múlt heti döntése, hogy májusban napi 411 000 hordóval növeli a termelést, ami elemzők szerint valószínűleg többletet jelent a piacon.

A Goldman Sachs most azt jósolja, hogy a Brent és a WTI ára decemberre hordónként 62 és 58 dollárra, 2026 decemberére pedig 55 és 51 dollárra csökkenhet. A piac nagyon érzékenyen reagál minden hírre, amely a vámokkal kapcsolatos, emiatt az árak is volatilisak lehetnek.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)