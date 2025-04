A Temu lehet a nevető nyertese a magyar készpénzszabályozásnak

Miután a külföldi webshopokra nem vonatkozna a kötelező készpénzes fizetés megteremtésének kötelezettsége, a hazai kiskereskedők még nagyobb versenyhátrányba kerülnének, hiszen a többletköltségeket nekik kellene állniuk. Ez pedig azzal fenyeget, hogy az online kiskereskedelmi forgalomban amúgy is előretörő külföldi értékesítés még komolyabb pozíciókat szerez – ez pedig a magyar gazdaságnak is egyre érzékenyebb veszteséget jelent majd.

Nem igazán lehetett volna plasztikusabban illusztrálni annak az állításnak az igazságát, hogy minden viszonylagos, mint az elmúlt két nap történéseivel. Miközben ugyanis csütörtökön vásárlói igényekhez történő alkalmazkodással indokolta az Auchan, miért is nyitotta meg az első személyzet nélküli, kizárólag digitális fizetést kínáló okosboltját a budapesti Bikás Parkban, addig pénteken jár le a társadalmi egyeztetési határideje annak a törvényjavaslatnak, amely ugyancsak a fogyasztói igények érdekében módosít számos jogszabályt úgy, hogy a

törvény hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenység során a természetes személy fogyasztónak joga van a szolgáltatás ellenértékét készpénzzel fizetni.

Tízből hatszor még készpénzzel fizetünk

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Fizetési Rendszer Jelentése szerint egyelőre nincs veszélyben a készpénzhasználat primátusa Magyarországon: 2023-ban a tranzakciók 62 százalékát még készpénzben bonyolították Magyarországon. Az viszont igaz, hogy az elektronikus tranzakciók aránya a pandémia alatt megugrott, hiszen 2019-ben még csak 23 százalékos volt a digitális fizetés aránya. Az elektronikus fizetés elterjedése területileg is komoly szórást mutat:

míg Budapesten a fizetési tranzakciók 54 százaléka történt 2023-ban digitálisan, addig például Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád vármegyében a fizetések alig negyedénél (26 százalékánál) nem használtak készpénzt vásárláskor – de Békés és Szolnok vármegyében a fizetések 72–73 százalékánál a készpénz kerül elő.

A jogalkotónak vélhetően a digitális fejlettség tekintetében elmaradottabb területeken élők védelme lebeghetett a szeme előtt, amikor biztosítani akarta azt, hogy az emberek mindenhol fizethessenek készpénzzel, ha akarnak, ám az Indexnek nyilatkozó Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára szerint meglehet, a lépéssel csak nő a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésben amúgy is tapasztalható szakadék város és falu között.

A szakember szerint ugyanis számos olyan településen élők eshetnek majd el olyan termékek helyben történő megvásárlásának lehetőségétől, ahol nincs valódi alternatívája a házhoz szállításnak, mert a helyben lévő kiskereskedelmi egységek alapterülete, árukészlete vagy árszintje nem tudja pótolni a kiszállítást.

Ma, az internet világában lényegében bármit meg tudunk rendelni otthonról, s kérhetjük a termék címünkre történő kiszállítását is – függetlenül attól, hol élünk. Az OKSZ álláspontja szerint, ha az új jogszabály a kiszállításnál kötelezővé teszi az utánvételes készpénzfizetés biztosítását, azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az eddig országos kiszállítást vállaló cégek jelentős része felülvizsgálja a csomagküldési gyakorlatát, és ezzel számos kistelepülésen élő számára nagymértékben szűkül a helyben elérhető termékek és szolgáltatások köre.

Már az utánvételnél is hódít a bankkártya

Azzal persze lehet vitatkozni, hogy miért okozna komolyabb gondot, ha kiszállításkor az ügyfél utánvételes fizetési lehetőséget választ, amibe beleférhet az áru átvételének készpénzes fizetése, hiszen eddig is igen sokan vették igénybe ezt a szolgáltatást, de azért itt is fontos nézni a trendeket. A GKID–Mastercard éves rendszerességgel elkészített Digitális Fizetési Körképe szerint míg 2025-ben még az online megrendelt áruk 80 százalékát utánvétellel rendelték a magyarok, addig ez az arány 2023-ban már nem érte el a 60 százalékot. A készpénzhasználat szempontjából azonban fontosabb látni azt, hogy

az interneten utánvétellel megrendelt termékek esetében a 2015-ös 83 százalékról 2023-ra 58 százalék alá csúszott a készpénzes utánvétel részaránya.

Ebben kiemelkedő jelentősége volt a jellemzően csak bankkártyás utánvételt biztosító csomagautomatáknak, amelyet fényesen bizonyít, hogy a bankkártyás utánvét részaránya a teljes online forgalmon belül a 2015-ös 14 százalékról 25 százalék közelébe erősödött.

A mostani szabályozás ezen csomagautomaták esetében is előírná a készpénzelfogadást, ami a szakértők szerint az egyre bővülő hálózat kiépítésének megtorpanásával és – az extra fejlesztések révén – a szolgáltatás megdrágulásával járhat. A készpénz ugyanis mindig biztonsági kockázatot jelent – figyelmeztet az OKSZ is, hozzátéve, hogy az online fizetés esetén a készpénzhasználat számos esetben amúgy is aggályos. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a nem élelmiszer termékek esetében (pl. bútor) a házhoz szállítás meghaladhatja a ma is érvényben lévő 1,5 millió forintos készpénzfizetési korlátot, illetve vannak olyan online rendelt szolgáltatások, ahol a szolgáltató és a megrendelő alapesetben nem is találkozik egymással (pl. konzultáció, tanácsadás) – itt a készpénzátadás fizikailag nem tud megvalósulni. De ilyen lehet például a streamingszolgáltatások igénybevétele is.

Versenyhátrány hazai online boltoknak

És itt már eljutunk a mostani szabályozás talán legneuralgikusabb pontjára:

a fenti jogszabály csak a magyarországi kereskedőket tudja szabályozni.

Maga a törvény így fogalmaz: „a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti olyan online szolgáltatási szerződések esetében, amelyek határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra irányulnak, az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató nem köteles biztosítani a készpénzhasználatot.”

Az OKSZ főtitkára szerint óriási probléma a tervezettel, hogy

a módosítás nem érinti a külföldi székhelyű vállalatokat, így mindezek a hátrányok csak és kizárólag a magyar tulajdonú kereskedőknél jelentkeznek,

a számukra már így is kétes tisztaságú versenyhelyzetet élvező külföldi szereplőket nem érinti hátrányosan. Ez a probléma tovább növeli a versenyképességi szakadékot a magyar és külföldi e-kereskedők között, amivel hosszabb távon nemcsak a magyar kereskedők, de a magyar termékek is kiszorulnak a piacról. Hogy ez a veszély mennyire reális, azt az MNB pénzforgalmi jelentése is mutatja: 2024 negyedik negyedévében magyar bankkártyákkal 54,7 millió vásárlás történt belföldi online kereskedőknél, míg külföldi online boltokban 43,4 millió alkalommal vásároltak magyar bankkártyákkal. Ami ijesztő: a külföldi webshopokban történt fizetési tranzakciók száma éves összevetésben 27 százalékkal nőtt, alaposan ráverve a hazai online boltok 18 százalékos bankkártyás tranzakcióbővülésére. Ennél is megdöbbentőbb arány: hogy

míg a hazai webshopokban hagyott 963 milliárd forint csak 10,8 százalékos növekedést mutatott, addig a tavalyi év utolsó negyedévében a külföldi kereskedőknél bonyolított bankkártyás fizetések értéke 43,4 (!) százalékkal, 775 milliárd forintra ugrott.

Az online boltok forgalmában a hazai online kereskedők részaránya a 2022. év végi 64,4 százalékról mára 55,4 százalékra csökkent – nem lehet nem a „Temu-hatás” számlájára írni a helyzetet. Annak előírása, hogy csak számukra legyen kötelező a készpénzes utánvét biztosítása, sok szempontból tőrdöfés lesz: vagy a szolgáltatásaikat kell megdrágítaniuk (azaz az ügyfélnek díjat vagy magasabb díjat kell felszámítaniuk), vagy saját maguknak kell benyelniük a készpénzlogisztika-biztosításnak költségeit. Ez pedig a nyereségességüket és így amúgy is megtépázott versenyképességüket szűkíti majd, és arra kényszerítheti őket, hogy felülvizsgálják értékesítési politikájukat.

A szabályozás révén az igazán komoly veszély az, hogy a kiskereskedelmi forgalom egyre nagyobb része kerül ki határainkon túlra, ez pedig nemcsak a hazai boltoknak, de a hazai gazdaságnak is betehet:

a külföldi webshopok nem Magyarországon adóznak, nem Magyarországon fejlesztenek. Összességében tehát a magyar költségvetés jár így rosszabbul, amit a későbbiekben a társadalom érez majd meg, hiszen kevesebb bevételből kisebb lehet az újraosztás mértéke is.

Átdolgozást kérnek

Az OKSZ összességében a mostani javaslat módosítását kéri a kormánytól, mert az több olyan ponton is kötelezővé tenné a készpénzhasználat biztosítását, ahol kiválóan működnek az elektronikus fizetési formák, nincs semmilyen lakossági igény a készpénzfizetésre, a megvalósítás nem életszerű, viszont komoly költségekbe veri a kereskedőket, az üzemeltetőket, és veszélynek teszi ki a kiszállításban részt vevő munkatársakat – foglalta össze érveiket Kozák Tamás.

