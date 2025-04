Kétszázmilliárd forint marad a cégeknél, mert a kormány hallgatott a javaslatokra

Céges javaslat volt az alapja annak a szabályozásváltozásnak, amelynek köszönhetően 3 ezer magyar vállalkozás döntő része nem kényszerül arra, hogy több, mint 200 milliárd forint korábban kapott uniós támogatást vissza kelljen fizetnie.

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára szerint eddig is fontosnak tartották, hogy meghallgassák a vállalkozások véleményét, észrevételeit és a tőlük érkező visszajelzéseket, javaslatokat – ha valóban észszerűnek és a vállalkozói közösségnek hasznosnak tűnnek – beépítsék programjaikba.

Korábban hallani lehetett arról, hogy a Demján Sándor Program elemeinek kidolgozásakor szép számmal épültek be a programba vállalkozóktól, illetve vállalkozói képviseletektől, kamaráktól érkező javaslatok. A pályázatok kiírása után pedig a Demján Programnál sikerrel debütált előregisztrációs rendszer segített néhány olyan, előzetesen nem látott, – jellemzően technikai – akadály felismerésében, amelyek kiszűrése révén több vállalkozásnak sikerült jelentkeznie az adott programokra.

A valósághoz igazított feltételek

Az NGM államtitkára szerint ugyanakkor most céges észrevételekre rádolgozva olyan súlyú kedvezményt tudtak bejelenteni, amely már a Demján Program 1400 milliárd forintos keretéhez mérten is jelentősnek mondható. Az Európai Unió társfinanszírozásával

2021–2022-ben megvalósult GINOP Plusz programok fenntartási feltételeinek módosításának köszönhetően a cégek remélhetően döntő többségének nem kell visszafizetnie a feltételesen vissza nem térítendő támogatásként akkor kapott 350 milliárd forintos támogatást, a fejlesztési források így a cégeknél maradhatnak.

Az érintett öt GINOP Plusz program esetében a pályázati kiírás szerint a nyertes cégeknek ahhoz, hogy a pénzt ne kelljen visszatéríteniük, több feltételt is vállalniuk kellett. Az NGM államtitkára szerint a vállalások közül a projektek megvalósítása a cégek döntő részénél mára teljesült, illetve a vállalkozások túlnyomórészt annak a feltételnek is megfeleltek, hogy a fejlesztés keretében tanácsadói segítséget vegyenek igénybe és/vagy képzési programokban vegyenek részt a cég dolgozói. A pályázati feltételek súlyozásában ezek a feltételek 40 százalékos arányt képviseltek.

Nagyobb gondot jelentett az, hogy a pályázati kiíráskor a pályázóknak vállalniuk kellett, hogy a fejlesztések révén a vállalkozás hozzáadott értéknövekedése többszörösen meghaladja majd a magyar gazdaság teljesítményének bővülését. Akkoriban, a Covid okozta leállást követően mindenki hitt a gyors gazdasági felpattanásban – ezt mindennél jobban bizonyította, hogy a magyar kormány által akkor Brüsszelbe kiküldött konvergencia-jelentés a következő évekre stabilan 4 százalék feletti – 2024-re 4,2 százalékos – GDP-bővüléssel számolt. A tényadatok – azóta tudjuk – jóval szerényebbek lettek: az orosz–ukrán háború, az energiaválság és a több, mint másfél évtizedes csúcsra szökő infláció alaposan megakasztotta a magyar gazdaság fejlődését – az elmúlt évben 0,5 százalékkal tudott növekedni a magyar GDP.

Az érintett GINOP Plusz pályázatok feltételeként az eredeti pályázati kiírás szerint az akkor prognosztizált növekedést kellene ma megugraniuk hozzáadott érték növekedésben a cégeknek. Ráadásul a technológiaváltó és a zöld gazdaság fejlesztését szolgáló felhívások esetén kétszeres, a Magyar Multi Programra jelentkező cégeknek pedig a GDP-bővülés háromszoros túlteljesítés e lenne az elvárás –

azaz a 8,4 és 12,6 százalékos fejlődést el nem érő cégeknek az eredeti kiírás szerint a támogatási összeg 60 százalékát vissza kellene fizetniük.

Erre hívták fel az illetékesek figyelmét a cégek. A jelzés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Irányító Hatóság úgy döntött, a növekedési elvárásokat az előzetes GDP-adatokkal szemben a gazdasági realitásokhoz igazítja, hiszen a cégektől sem várható el, hogy a hazai átlagos gazdasági bővülés többszörösét teljesítsék – jelezte Szabados Richárd. Ráadásul – tette hozzá az államtitkár – a szintén túlzó túlteljesítési szorzószámokat is korrigálták. Így

a Magyar Multi Program keretében támogatást kapó vállalatoknak a GDP-bővülés háromszorosa helyett kétszeresével, 1 százalékkal kell növelniük hozzáadott értéküket, míg a technológiai és a zöld felhívások esetén a GDP-növekedés kétszerese helyett másfélszeres növekedés is elegendő lesz a támogatás megtartásához.

További könnyítés, hogy a feltételek teljesülését nem automatikusan a 2024-es üzleti év adatai alapján vizsgálják majd, hanem a cégeknek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 2024-es vagy a 2025-ös üzleti év közül a kedvezőbb teljesítményét vethessék össze a GDP-adatokkal annak érdekében, hogy a többletteljesítmény kritériumnak nagyobb arányban meg tudjanak felelni.

A bejelentett változásokban érintett felhívások:

GINOP–1.2.16–22 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

GINOP Plusz–1.1.2–21 – Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP Plusz–1.2.1–21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

GINOP Plusz–1.2.3–21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

GINOP Plusz–1.3.1–21 – „Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása

Bízni kezdtek a cégek a jövőben

Azt, hogy valami mozdul a vállalati területen, azt a K&H nagyvállalati és kkv-indexében megkeresett vállalkozások is visszajelezték. Bodor Tibor, a pénzintézet vállalati divíziójának vezetője szerint a cégek egyrészt elkezdték érezni a fogyasztásbővülést, amelynek köszönhetően elővették beruházási terveiket. Ezzel párhuzamosan növekvő hitelkeresletet észlel a bank, amelyet komoly mértékben segít, hogy továbbra is rendelkezésre állnak olcsó hitelforrások – a Széchenyi Kártya beruházási hiteleinek kétlépcsős kamatcsökkentését kifejezetten keresletélénkítőnek élik meg a K&H-nál.

Azt, hogy az állam – például a Demján Sándor programmal – érdemi lépéseket tesz a vállalkozások támogatása érdekében, visszajelzik azok az adatok is, amelyek alapján a kormányzati gazdaságpolitika hatását már lényegesen kisebb arányban érzik problémásnak a vállalkozások. Nem jelenthet meglepetését, hogy a jövedelmezőséget befolyásoló tényezők közül az idén februári mintavétel idején legkomolyabb arányban az újból feléledő inflációt jelölték meg a válaszadó vállalatvezetők.

Mindazonáltal régóta látott pozitív változást jelent, hogy

hároméves csúcsra jutott a hazai nagyvállalatok nyereség-várakozása, s a 2024. nyári felvételhez képest 34 százalékról 12 százalékra csökkent a saját cégük kilátásainak romlására számítók aránya, azaz most már csak minden 9. vezető pesszimista.

A kkv-k esetében ugyanakkor még mérsékeltebb az optimizmus, de ez Bodor Tibor szerint ez nagymértékben függ a cégmérettől: a 300 millió forint feletti árbevétellel bíró kkv-k kifejezetten optimistának tűnnek – még a kisebb 2–4 milliárdos árbevételű nagyvállalatoknál is magasabb a bizalmi index mértéke ebben a szegmensben. Az is jól látható, hogy a kkv-indexet leginkább a kelet-magyarországi cégek pesszimizmusa húzza le, de érdekes az is, hogy a közép-magyarországi régió kis- és középvállalatai sem túl pozitívak. A kkv-k esetében a kereskedelemben és szolgáltatások területén érezhető a pesszimizmus – a hasonló profilú nagyvállalatoknál ugyanakkor ennek nyoma sincs.

