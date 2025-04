Húsvét miatt változás jön a Lidlben, karácsony óta nem volt ilyen

A húsvétra készülve sok minden megváltozik a Lidlben, de van, ami marad: továbbra is minőségi, kedvező árú termékek kerülnek a polcokra. Favorina édességek, különböző húsvéti csokoládék, csokinyuszik, csokitojások, sütéssel kapcsolatos alapanyagok, sütési kellékek, húsvéti dekorációk, valamint a húsvét elengedhetetlen főszereplői: 17-féle húsvéti sonka, hétféle kalács, tormák, friss zöldségek-gyümölcsök – idén is változatos kínálattal várja a vásárlókat a Lidl.

A sonkakínálatban megtalálhatóak lesznek mind a pulykából, mind pedig a sertésből készült termékek, melyek változatos elkészítési formában kerülnek a polcokra. A magyar vásárlók által legkeresettebb termék továbbra is a füstölt-főtt kötözött sonka. A Pikok füstölt főtt-kötözött lapocka például április 10-től akciósan 1699 Ft/kg áron vásárolható meg. Újdonságként idén a Pikok Pure füstölt tarja is elérhető a kínálatban. A változatos kiszereléseknek és árkategóriáknak köszönhetően mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelő terméket.

Hétféle húsvéti kalács

A húsvéti időszak méltán népszerű termékei közé tartoznak a helyben sütött pékáruk kínálatában elérhető kalácsok és bejglik is, így az állandó termékkínálatban a 400 grammos vajas fonott kalács mellett az ünnephez közeledve például a húsvéti sós kalács, a tormás és a Dia-Wellness tönköly kalács is elérhető lesz a kínálatban.

A Lidl emellett újdonságokat is kínál vásárlóinak: a 250 grammos vajas kalács, a kör alakú 400 grammos vajas-mézes kalács, illetve egy új vaníliás-kakaós kalács is gazdagítja a választékot. A bejglikínálatban pedig a klasszikus mákos, diós, gesztenyés ízek mellett húsvéthoz közeledve elérhető lesz a karácsonykor debütált pisztáciás tekercs is.

Hazánk Kincsei a polcokon

A húsvéti menü elengedhetetlen része a torma is, amelyből többféle érhető el a kínálatban, a különböző ízesítésűek mellett a nagy népszerűségnek örvendő, hagyományos erős reszelt torma is megtalálható a polcokon. A Lidl saját márkás Hazánk Kincsei termékcsaládjába tartozó tormák egytől egyig magyar beszállítók termékei, amelyek kedveltsége és sikeressége a vásárlók körében azért is kiemelkedő, mert pontosan azt nyújtják számukra, amit elvárnak tőlük:

a magyar értékek közvetítését.

A Hazánk Kincsei márka megkönnyíti a választást és biztosítja, hogy a vásárlók magyar termékeket vegyenek le a polcokról. A termékek csomagolása is egyedi, amely a magyar népmesék világát idézi, és a magyar konyha tradicionális ízeit hozza közelebb a vásárlókhoz.

Ráadásul a Lidl Plus-felhasználók most 5000 forintos vásárlás után a Hazánk Kincsei reszelt tormát ajándékba kapják április 10–13. között. Az ajándékkupont az applikációban kell aktiválni.

Még nagyobb választék az édességeknél és a zöldségeknél, gyümölcsöknél

A Lidl húsvéti édességkínálatában mintegy 90-féle csokitojás, csokinyuszi és húsvéti édesség található meg, köztük az áruházlánc saját márkás Favorina finomságai, de a kínálatot tovább gazdagítják a különböző márkatermékek is, így köztük elérhető az eredeti Lindt csokinyuszi is.

A húsvéti asztalról persze a friss zöldségek és gyümölcsök sem hiányozhatnak, ezért az ünnepi szezonban is kiemelt figyelmet kapnak a Lidl kínálatában. Az áruházlánc büszke zöldség- és gyümölcskínálatára, amit a sorozatban már ötödik alkalommal elnyert Az Év Zöldség- és Gyümölcskereskedője díj is egyértelműen bizonyít.

Az üzletekben átlagosan 150-féle különböző friss termék érhető el, a szezon legkeresettebb termékei közé tartozik ilyenkor a fejes saláta, a retek és az újhagyma, de a vásárlók nagy érdeklődést mutatnak ebben az időszakban a paradicsom, az uborka, valamint a bogyós gyümölcsök és citrusfélék iránt is.

Frissességfelelősök minden üzletben

A Lidl a mindennapi beszállítások során kiemelten figyel arra, hogy a termékek frissek maradjanak, és megfelelően, esztétikusan legyenek kihelyezve, mindezzel hozzájárulva a lehető legjobb vásárlói élményhez. Mindezek nagyban köszönhetőek a Lidl frissességfelelőseinek is.

Az üzletekben több frissességfelelős is dolgozik, akiknek a feladatuk, hogy biztosítsák a termékek megfelelő minőséget. Mindennap gondosan átválogatják, aprólékosan ellenőrzik a zöldség- és gyümölcskínálatot, hogy az fantasztikusan friss legyen – olyan, amilyennek a vásárlók szeretik.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

Botítókép: Lidl Magyarország