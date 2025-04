Megjelent az 50-es toplista, ezek a leggazdagabb városok

Úgy tűnik, a világ egyes városaiban nemhogy megállt volna a vagyonosodás, hanem kifejezetten turbófokozatra kapcsolt. A Henley & Partners legújabb globális jelentése szerint nemcsak a nagy pénzügyi központokban él egyre több milliomos, hanem olyan feltörekvő városokban is, amelyekről tíz éve még kevesen gondolták volna, hogy a szupergazdagok célpontjaivá válnak.

Miközben a megszokott nevek – New York, London, Tokió – továbbra is dominálnak, egyre több kínai, indiai, közel-keleti és délkelet-ázsiai város kapaszkodik fel a leggazdagabbak ranglistájára. A trend világos: a vagyon egyre inkább néhány kiemelt metropoliszra koncentrálódik – és ezek között akad néhány meglepetés is – derül ki a Henley & Partners friss jelentéséből.

New York a világ élén

A legtöbb dollármilliomos továbbra is New Yorkban él – csaknem 384 ezren rendelkeznek hét számjegyű nettó vagyonnal, ami azt jelenti, hogy a város 8,2 milliós lakosságából minden 21. ember milliomos.

De nem csak a „sima” milliomosok szaporodtak: New Yorkban 66 milliárdos él, és mintegy 750 olyan ember, akinek befektethető vagyona meghaladja a 10 millió dollárt.

A második leggazdagabb régió az amerikai Bay Area – ide tartozik San Francisco, San José és Palo Alto is –, ahol több mint 340 ezer dollármilliomos él.

Európában továbbra is London a leggazdagabb

Az utóbbi évek kihívásaihoz képest Európa jól tartja magát, ugyanis több város is szerepel a top 50-es listában. Az angol főváros 215 ezer milliomossal rendelkezik, viszont 2014 és 2024 között hatalmas,12 százalékos esést produkált. Párizs 160 ezer milliomos polgárral rendelkezik, Genfben pedig 70 ezer körüli milliomos él, amely a svájci adórendszernek és a diszkréció iránti igénynek köszönhetően vonzza a vagyonosokat. Svájc másik nagyvárosa, Zürich is szép növekedést hozott: tíz év alatt 20 százalékkal nőtt a milliomosok száma.

Európában Lisszabon tűnik fel feltörekvő központként: oda egyre több gazdag érkezik más európai országokból, de Brazíliából, Kínából, Dél-Afrikából és az USA-ból is.

Ahol tényleg robbanás történt: Kína, India és Vietnam

A legnagyobb növekedést a kínai Sencsen produkálta, ahol tíz év alatt 140 százalékkal nőtt a milliomosok száma. Hasonlóan látványos ugrást mutatott az indiai Bengaluru 120 százalékos növekedéssel és az amerikai Scottsdale 102 százalékkal. Vietnamban Ho Si Minh duplázni tudott: már 7200 dollármilliomos él ott.

Szingapúr a negyedik helyen végzett, amely nemcsak a vagyonmegőrzés, hanem a migráció szempontjából is egyre fontosabb szereplő: az elmúlt években több ezer milliomos költözött ide, főleg Kínából és Hongkongból, részben a politikai és gazdasági stabilitás miatt.

A délkelet-ázsiai régió másik emelkedő szereplője Jakarta, ahol ugyan még kisebb a szám, de gyors ütemben nő a vagyonos réteg – főleg a technológiai és kereskedelmi szektor felfutásának köszönhetően.

Tokió továbbra is a harmadik leggazdagabb város a világon, de az elmúlt tíz évben 5 százalékos visszaesést produkált, ami részben a stagnáló demográfiával és gazdasági szerkezeti kihívásokkal magyarázható.

Az egy főre jutó vagyon városa: Monaco

Ha nem a puszta számokat, hanem az egy főre jutó vagyont nézzük, akkor Monaco toronymagasan vezet a világ leggazdagabb városai között. A miniállam lakosságának több mint 40 százaléka milliomos, az átlagos vagyon pedig meghaladja a 20 millió dollárt fejenként.

A hercegség az extrém vagyonbiztonság, az adómentesség, valamint a luxuséletstílus szinonimájává vált, és egyre inkább menedékhelye azoknak, akik nemcsak sok pénzzel, hanem annak megőrzésére irányuló szándékkal is rendelkeznek.

Ráadásul ha valaki szeretne ott lakást venni, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia: a jelentés szerint Monacóban egy luxuslakás négyzetmétere 35 500 dollárba (nagyjából 12,8 millió forintba) kerül – ezzel világelső az ingatlanárakat tekintve is.

A világ top 10 városa 2025-ben dollármilliomosokat számítva tehát a következő:

New York, 384 500 dollármilliomos Bay Area, 342 400 Tokió, 292 300 Szingapúr, 242 300 Los Angeles, 220 600 London, 215 700 Párizs, 160 100 Hong Kong, 154 900 Sydney, 152 900 Chicago, 127 100

A teljes 50-es listát itt tekintheti meg.