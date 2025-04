Az Európai Unió 2025. március 11-én hivatalosan elfogadta a ViDA- (VAT in the Digital Age) csomagot, amely az uniós áfarendszer digitalizációját célozza. Az EU áfareformja a március 25-i kihirdetéstől számított 20. napon, azaz április 14-én, hétfőn lépett életbe, de a változásokat fokozatosan vezetik be 2025 és 2035 között. A vállalkozások számára komoly kihívásokat és lehetőségeket teremtő csomag legfontosabb tudnivalóit szakértőnk segítségével foglaljuk össze.