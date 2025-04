Pattanásig feszült a húr húsvét előtt a boltokban

Turbulens időszakban várja a hazai élelmiszer-kiskereskedelem a húsvétot, ami hagyományosan a tavaszi hónapok egyik fogyasztási csúcspontja. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint februárban 3,3 százalékkal nőtt éves alapon a kiskereskedelem, januárhoz képest viszont 0,6 százalékkal csökkent a volumen. Önmagában az élelmiszerkategória január-februárban 4,1 százalékos pluszban zárt 2024 első két hónapjához képest, erősen megoszlanak a vélemények arról, hogy ezek után milyen volt a márciusi forgalom.

Szemmel látható bővülést vár az OKSZ

„Az előzetes adatok alapján a havi infláció nem növekszik tovább márciusban, az élelmiszerek átlagos ára is közel lesz a februári szinthez. A reálbér csaknem 5 százalékos emelkedése alapján az első negyedévben 4 százalék körüli forgalombővülésre számítunk, ezen belül a bútor-, műszakicikk-üzletek vagy a az iparcikk jellegű vegyes üzletek forgalma átlag felett alakulhat” – mondta az Index megkeresésére Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

A szakember arra is megkértük, hogy összegezze az eddigi tapasztalatok a március 17-től hatályos árrésstopról. Az OKSZ főtitkára elmondta, az árréscsökkentés folyamatosan érezteti hatását, mindez azonban csak addig tart, amíg a szállítói oldalon nem történik áremelés, hiszen a többletköltségek fedezetére a kereskedőknél már nincs forrás. Úgy véli, az árcsökkentés hatására a vevők zsebében több pénz marad, ez azonban nem jelent(ett) drasztikus emelkedést az élelmiszerforgalom volumenében, inkább több szolgáltatást vásárolnak vagy tartós fogyasztási cikkek későbbi beszerzésére takarítanak meg.

Áttérve a húsvétra, Kozák Tamás megállapította:

az elmúlt évi adatok alapján az élelmiszerforgalom húsvét alatti volumene 2-4 százalékkal haladja meg egy átlagos hónap értékesítési szintjét.

Soha máskor nem adnak el annyi sonkát, tojást és tormát, mint húsvétkor, például az átlagos egy főre eső tojásvásárlás, amit fogyasztás és tojásfestésre használunk fel, elérheti a 15-20 darabot.

Megjegyezte, a vásárlók háromnegyede nem költ többet átlagosan a húsvéti ajándékozásra 35-40 ezer forintnál.

CBA: hosszú távon nem fenntartható az árrésstop

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója elmondta, a márciusi forgalmi adatok még korlátozottan állnak rendelkezésre, de az látszik, hogy a hónap második felében bevezetett árrésstop érzékelhetően befolyásolta a fogyasztók magatartását. Megfigyelhető ugyanis az, hogy az intézkedéssel érintett árucsoportoknál a csoporton belüli olcsóbb termékek iránt nőtt meg a kereslet, csökkentve ezzel a magasabb árponton polcokra kerülő árucikkek forgalmát. Egyes, főként a nagyobb alapterületű, frekventált helyen elhelyezkedő szupermarketjeiknél figyelhetik meg azt, hogy

az árrésstoppal érintett termékek forgalma megnőtt, ugyanakkor az ármérséklésben nem érintett termékcsoportoknál több esetben csökkenést is érzékelnek.

A szakember hangsúlyozta: azzal egyetértenek, hogy a lakosságot meg kell védeni a magas inflációtól, ugyanakkor ennek megfékezése csak akkor lehet hatékony, amennyiben a piaci szereplők mindegyike tesz lépéseket ennek érdekében. A kiskereskedelmi szektor önmagában az inflációs folyamatokat nem tudja nagy mértékben, hosszú távon befolyásolni, az élelmiszereket előállító és beszállító vállalatok együttműködése nélkül. „A beszállítói kör részéről több termékkört érintő áremelési kezdeményezés van folyamatban. Döntésünk értelmében ezeket visszautasítjuk, hogy a termékek drágulását megfékezzük” – tette hozzá.

Fodor Attila hangsúlyozta: az árrésstop hosszú távon bizonyosan nem fenntartható. Bízunk benne, hogy az intézkedés már rövid távon eléri a megfelelő eredményt, mert amennyiben az hosszú ideig fennmarad, az visszafordíthatatlan károkat fog okozni a hazai kereskedelemben.

Ugyanis a magyar üzletláncok, így a CBA franchise rendszere is zömében szupermarketeket, kényelmi üzleteket üzemeltet, melyeknél az árrésstoppal érintett termékek részaránya lényegesen magasabb, mint a multinacionális konkurenseknél, így ezek az érintett üzletek csak jelentős veszteséggel tudnak üzemelni. Ha a magyar tulajdonú szereplők bezárni kényszerülnek, akkor ezzel veszélybe kerülhet a lakóhelyhez közeli üzletek működése, illetve a kisebb települések ellátása, valamint a hazai beszállítók, termelők, gyártók piaca is jelentősen beszűkülhet

– indokolt a kommunikációs igazgató, kiemelve, hogy az árrésstop bevezetésére nem kötelezett kisebb kereskedők sem tudják függetleníteni magukat a rendelkezés hatása alól, hiszen amennyiben az áraikat nem mérséklik, akkor azzal elveszíthetik a vásárlóikat, amely a tönkremenetelükhöz vezethet.

A Penny értékelése szerint az árrésstop bevezetése után az érintett termékcsoportokban rövid ideig tartó hirtelen kereslet növekedés volt tapasztalható, de ez gyorsan visszarendeződött a normál, megszokott igényszintre. A diszkontláncnál márciusban élénk vásárlási kedvet tapasztaltak, ugyanakkor míg tavaly a húsvét március 31-én és április 1-jén volt, idén április második felére esik, ami hatással van a márciusi forgalomra.

Tavaly ugyanis a húsvéti készülődés már márciusban érződött, idén pedig inkább az jellemző, hogy a vásárlók áprilistól kezdték beszerezni a húsvéti alapanyagokat. Márciusban a vegyiáru, a kozmetika és a helyben sütött pékáru tudta meghaladni az év első két hónapjának a növekedését, a többi kategória esetén a húsvét hatást gyakorol a forgalomra. A sajátmárkás termékek iránt továbbra is nagy érdeklődés tapasztalható, különösen a friss húsok, a tejtermékek esetében, de március közepétől kiemelt érdeklődést kapnak a friss, zamatos, itthonról válogatott zöldségek és gyümölcsök is.

Az Aldi azt tapasztalja, hogy üzleteiben a megszokott napi forgalomhoz képest nagyobb, de egyelőre nem kiugró mértékű a kereslet az árrésstopos termékek iránt. Azt állítják, hogy a vásárlóik már hozzászoktak, hogy a diszkontláncnál eleve alacsonyabb árakon vásárolhatnak be, aminek oka, hogy a vállalat lényegesen alacsonyabb árréssel dolgozik, ezért az árrésstoppal érintett termékek közül számos esetben csak kisebb mértékben csökkentek a fogyasztói árak. A vállalat jelenleg nem alkalmaz mennyiségi korlátozást sem a fenti termékek, sem kínálatának egyéb árucikkei esetében. Egyúttal nyomatékosították: az árrésstop a kiskereskedelmi különadó mellett újabb jelentős terhet jelent az áruházláncnak, amely bízik abban, hogy a hazai termelők és beszállítók is csatlakoznak az infláció visszaszorítása érdekében tett lépésekhez.

Itt a húsvét, de van-e miből költekezni?

Nagy kérdés, a magas élelmiszerárak árnyékában várhatóan milyen lesz üzletileg az idei húsvét, milyen fogyasztói trendeket lehet azonosítani az eleve árérzékeny vásárlóközönséget megfigyelve. A Lidl várakozásait Tőzsér Judit vállalati kommunikációs cégvezető azzal összegezte lapunknak, hogy az ünnepi időszakot több tényező befolyásolja, az áruházlánc viszont a tavalyihoz hasonlóan idén is élénk forgalomra számít.

A húsvét leginkább a friss, tradicionális termékekről szól, ezért a legerősebb időszak kifejezetten a húsvét hetében várható.

A diszkontláncnál a legnagyobb forgalomra a nagypéntek előtti csütörtökön számítanak, de a kétnapos (nagypéntek és húsvétvasárnap) zárva tartás miatt a megszokottnál erősebb forgalom várható szombaton is.

A vásárlói trendek nem változtak az elmúlt időszakhoz képest, így a kereslet elsősorban az olcsóbb, a csökkentett áron kínált termékek, illetve az akciók irányába tolódik el.

Elárulták, hogy a magyar vásárlók által legkeresettebb termék továbbra is a füstölt-főtt kötözött lapocka, amely a teljes húsvéti sonkaértékesítés majdnem felét teszi ki.

„Április 20-21-én lesz az egyik legnagyobb ünnepünk, a húsvét. A hónap elejétől elkezdődött a készülődés, amely a nagypéntek előtti csütörtökön éri el csúcspontját. A várakozásunk szerint ez lesz az év legforgalmasabb napja. Mindezt tetézi, hogy az ünnep kezdetével egy hosszabb tavaszi szünet is kezdetét veszi az iskolások számára, így a családoknak összehangolt bevásárlási tervre van szüksége ahhoz, hogy mindent be tudjanak szerezni időben” – mondta az Indexnek Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. Hozzátette: időben feltankolták az áruházakat, a klasszikus ünnepi fogások mellett számos újdonsággal is készültek.

A növekvő forgalomnak megfelelően, a zökkenőmentes kiszolgálás érdekében az áruházakban optimalizálták a munkatársak beosztását és a szupermarketekben a vásárlói igényeknek megfelelően változtatnak a nyitva tartáson is.

Több mint 500 tonna füstölt húsáruval készülnek a SPAR-nál, a húsvét slágeréből, a kötözött lapockából mintegy 250 tonna fogy ebben az időszakban, a majonézes saláták között pedig a franciasaláta iránt a legnagyobb kereslet. A vállalat nagyobb mennyiséggel tölti fel az üzleteket sütési termékekből, valamint a jelentős részében hazai termelőktől érkező friss zöldségekből is.

A Tescónál arra számítanak, hogy a vásárlói roham idén is az ünnep előtti két hétre koncentrálódik. Összesen több száz tonna különféle sonkával és akár heti 2 millió darab, több mint 20 féle, magyar forrásból származó tojással készülünk az ünnepekre. Az állandó friss, vajas kalács mellett új ízesített változatokkal várják a vásárlókat, de húsvéti-tavaszi dekorációval díszített fánkok és muffinok is vannak a választékban. A szeszes italok és a non-food termékek választéka is folyamatosan frissül.

A CBA kommunikációs igazgatója szerint a fogyasztók árérzékenysége az ünnepi időszakban is jellemző lesz. Ugyanakkor a magasabb minőségű termékek iránt is keresletnövekedésre számítanak. Fodor Attila úgy véli, az akciós kínálat ebben az időszakban is kiemelt jelentőségű, a vásárlók ezeket a kedvezményes áron megvásárolható árucikkeket részesítik előnyben. Ezért is alakítják ki úgy az akciós kínálatukat, hogy a húsvéti szezontermékek nagy választékban szerepeljenek benne.

A húsvéti időszak idén is kiemelt jelentőségű az élelmiszer-kiskereskedelemben a Penny szerint. A kínálatukban minden megtalálható az ünnepi készülődéshez, legyen szó a friss, szezonális zöldségekről, a tojásokról, vagy a húsvéti asztal elengedhetetlen elemeiről, a sonkáról és a tormáról. Megítélésük szerint a magyar fogyasztók továbbra is árérzékenyek, de ez nem jelenti azt, hogy lemondanának a hagyományos ünnepi ételekről, inkább a tudatosabb választás, vásárlás figyelhető meg.

Bár némi kosárérték-emelkedés előrejelezhető a tavalyi évhez képest, arra törekednek, hogy a húsvéti asztalokra pénztárcabarát, minőségi fogások kerülhessenek.

Az Aldinál emlékeztettek: mindig tudatosan készülnek az ünnepi időszakokra, és az azok környékén jelentkező nagyobb keresletre. A felkészülés fontos része volt, hogy a húsvéti asztal elengedhetetlen termékeit nagyobb mértékben vonják be az akciós kínálatba, így a vásárlók ezekhez a termékekhez kedvező, akciós áron juthatnak hozzá. A vevők az ünnep közeledtével leginkább sonkát, friss tojást, kalácsot, és friss pékárut vásárolnak. A húsvéti ajándékok, háztartási és lakberendezési eszközök kapcsán jelezték: az áruházlánc idén már kétszer is csökkentette a nem-élelmiszer jellegű termékek árait.

(Borítókép: Németh Kata / Index)