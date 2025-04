Elárulta, hogy miben hisz Tiborcz István

„Ha megnézzük azokat a projekteteket, amelyen a BDPST dolgozik, akkor jól látható, hogy a régi műemlékeket új értékkel töltjük meg” – fogalmazott az Economx Money Talks konferenciáján egy kerekasztal beszélgetés keretében Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa és elnöke.

A panelbeszélgetésen Juhász László, Boston Consulting Group kelet-európai vezetője is megosztotta gondolatait, aki elsőként azt is kiemelte, hogy minden régióban lehet beszélni értékteremtésről. Ez szerinte egy vállalat esetén azt jelenti, a már meglévő igényeket elégíti ki a játékszabályok keretén belül, fenntartható módon.

Tiborcz István kiemelte azt is, hogy az értékteremtést úgy kell elképzelni, mint egy hagymát, különböző rétegei vannak.

A BDPST-ben fenntartható és versenyképesen módon látható jelei vannak az épületek értékmentésének. A családok számára az egyik legfontosabb dolog a megtakarított idő, a Gránit Bank pedig időt és energiát takarít meg ügyfeleinek – hívta fel erre a figyelmet. Tavaly a számlanyitások egynegyede ennél a pénzintézetnél történt.

A BDPST Group tulajdonosa szerint, ha fenntartható egy vállalat és költségeket alacsony szinten tarja, akkor hosszú távon lehet tervezni. „Mindenkinek a saját piacán kell versenyképesnek lenni, a versenytársaihoz képest.” Példaként felhozta a logisztikai szektort, ahol szerinte innovációkkal meg lehet előzni a versenytársakat.

Ez Tiborcz István stratégiája

Juhász László szerint érdemes kiemelni, hogy minden piac más és más. A Boston Consulting Group kelet-európai vezetője szerint egy vállalat, ha nemzetközileg sikeres akar lenni, akkor a már rögzített alapértékeit érvényesíti, ugyanakkor a helyi normákhoz alkalmazkodnia kell. Tiborcz István szerint, ha itthon van egy sikeres üzleti modell, akkor azoknak az alapelveknek külföldön is érvényesülniük kell.

A BDPST tulajdonosa szerint „mi magyarok zseniálisak vagyunk, hogy kitaláljunk és megcsináljunk dolgokat, de eladni nem tudunk”.

Ezért szerinte az eladásokhoz több nemzetközi tapasztalatot kell felhasználni, be kell hozni a külföldi szereplők tudását, „mert így sokkal versenyképesebbek tudunk lenni”. Majd felhívta arra a figyelmet, hogy „nem kell feltétlen feltalálnunk a spanyolviaszt”.

Juhász László szerint vannak olyan magyar vállalatok, amelyek különleges képességgel bírnak, ugyanakkor be kell ismerni, hogy sokszor illúzióval is lehet találkozni. Ha valaki Magyarországon sikeres, akkor nem feltétlenül lesz az a nemzetközi színtéren is.

Tiborcz István szerint zártközegbe élünk, ennek szerinte bizonyos szinten nyelvi okai vannak, kevesen beszélik a magyar nyelvet. A BDPST-ben új szemléletet hozott, amikor külföldi vezető érkezett a vállalathoz. Tiborcz István kiemelte:

Szerintem nyitottabbaknak kell lennünk.

A Boston Consulting Group kelet-európai vezetője szerint egyértelmű koncepcióval lehet piacokat nyitni a nemzetközi piacokon. Másrészt szerinte sokszor olyan területeken vannak lehetőségek, amelyek nem annyira feltűnők, ugyanakkor profi menedzserek is szükségesek.

A BDPST Group tulajdonosa szerint a hosszú távú stratégia is fontos, hogy az európai piacon versenyképesen labdába tudjanak rúgni a hazai cégek. A Waberer’s-el kapcsolatban kifejtette, hogy bár az elmúlt évszázadokban sok háborúba keveredett bele Magyarország, de a lokációnk, földrajzi helyzetünk nagyon fontos.

Felhívta a figyelmet arra, hogy A BDPST csoportnak három lába van:

az ingatlanfejlesztés, Budapesten hotelek fejlesztése, nemzetközi márkák behozatala, a pénzpiacon a Gránit Bank növekedési fázisban van, januárban Romániában is elkezdték az ügyfelek kiszolgálást. Ezt más uniós országra is ki akarják terjeszteni. A Waberer’s a közép-európai legnagyobb logisztikai szereplőjeként benne van Európa vérkeringésében, ennek a vállalatnak egyértelmű a célja: további növekedés és fejlődés. Tiborcz István itt hozzátette, hogy ennél a vállalatnál „a menedzsment is kiváló munkát végez”, folyamatosan tartják az üzleti terveket, és nagyon sok akvizíciót hajtanak végre.

Tiborcz István végezetül kifejtette, egy vállalat életében „a csapat a legfontosabb”, szerinte az emberi tényező kikerülhetetlen. „Azok a vállalatok, amelyekben részesedésünk van (...) jól látható a vezetők elkötelezettsége és szenvedélye.”