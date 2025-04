Aggasztó felmérés: gyomirtó szerrel szennyezettek Magyarország tavai és folyói

Egy nemrég nyilvánosságra került kutatás szerint Magyarország vizeiben jelentős mennyiségben mutatható ki a glifozát nevű gyomirtó szer és bomlásterméke, különösen aggasztó módon nemcsak a felszíni vizekben, de mély kutakban és a talajvízben is.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) által 2019-ben elvégzett, de eddig nem nyilvános felmérés eredményeihez az Átlátszó közérdekű adatigénylés útján jutott hozzá. A vizsgálattal a szakértők országszerte csaknem háromezer vízmintát elemeztek.

Az eredmények megdöbbentőek: a felszíni vizekből vett minták háromnegyedében kimutatható volt a glifozát vagy annak bomlásterméke (AMPA), és a minták mintegy felében a koncentráció meghaladta a határértéket. A talajvízminták 14 százalékában is jelen volt a szennyező anyag.

A védett területeken is ott van a vegyszer

Különösen aggasztó, hogy a vegyszer még a védettnek gondolt területeken is megjelent. A Balaton-felvidéken mezőgazdasági területektől távol eső forrásvizekben is a határérték kétszeresénél nagyobb koncentrációt mértek. A kutatókat pedig megdöbbentette, hogy a vízművek által üzemeltetett, 130-160 méter mély kutakban is a határérték többszörösét találták.

A glifozát a világon és Magyarországon is a legnagyobb mennyiségben használt mezőgazdasági vegyszer, amelyet gyomirtásra alkalmaznak. A vízi élővilágra bizonyítottan mérgező hatású, bár az emberi egészségre gyakorolt hatásai vitatottak. A vegyszer vízi előfordulása globális jelenség. Az Egyesült Államokban a felszíni vizek 59 százalékában, Hollandiában pedig a vizsgált vizek 90 százalékában mutatták ki jelenlétét.

Az OVF közölte, hogy már tervezik a következő országos felmérést, amelyben a glifozát és az AMPA is szerepel, és 2019 óta a szer szerepel az ivóvízben vizsgálandó peszticidek listáján is.