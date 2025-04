A magyarok nagy részének továbbra is hívószó az ingyenhitel

Sikeres évet zárt a Cofidis Magyarország: 2024-ben 11 százalékkal növelte árbevételét, év végére pedig lezárta a Cetelem felvásárlását, és megkezdte a két vállalat integrációját. A pénzügyi szolgáltató ambiciózus célokat tűzött ki a folytatásban is: idén új digitális megoldásokkal kívánja felpörgetni az áruhitelezést, 2027-re pedig már 40 százalékos hitelkihelyezési növekedéssel számol. A megélheti költségek megugrása miatt másfélszeresére nőtt a felvett személyi kölcsönök átlagos összege, miközben a magyarok körében továbbra is rendkívül vonzó a piacon időszakosan megjelenő 0 százalékos THM-ű áruhitel.

2024 rekordév volt a fogyasztási hitelek piacán. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint különösen az év második felében jelentősen nőtt a hitelkihelyezés és emelkedett a hitelfelvevők száma is. A Cofidisnél a finanszírozott összeg több mint 30 százalékkal, a darabszám közel 10 százalékkal nőtt. A Cofidis Magyarországi Fióktelepe 2024. évi árbevétele (kamatbevétel és nettó jutalékbevétel) megközelítette a 25 milliárd forintot, ez 2023-hoz képest 11 százalékos növekedést jelent. A vállalat nettó kamateredménye a kamatráfordítások növekedése ellenére közel 14 százalékkal haladta meg az előző évit.

Új korszakot nyit a Cetelem „bekebelezése”

A tavalyi évben jelentős esemény volt a vállalat életében, hogy a Cofidis Csoport 2024. október 1-jén felvásárolta a Magyar Cetelem Bankot. Októberben kezdetét vette a két vállalat integrációjának előkészítése: elindult a folyamatok egységesítése és az új termékstruktúra kialakítása. 2024. december 20-tól a bank Magyar Cofidis Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. 2025. március végével pedig végleg eltűnt a Cetelem márka Magyarországon. A két magyarországi cég, a Magyar Cofidis Bank Zrt. és a Cofidis Magyarországi Fióktelepe egy átmeneti időszakban jogilag két külön egységként működik tovább. A névváltás egy közel kétéves folyamat egyik állomása volt, a teljes összeolvadás több szakaszban valósul meg.

Az integráció várhatóan 2026 végéig fejeződik be, és komoly szinergiákat céloz meg a működés, termékfejlesztés és ügyfélszolgálat terén. Az akvizícióval jelentősen bővült a termékportfólió, többek között hitelkártyákkal és megtakarítási termékekkel – utóbbi területen a megtakarítási piac új fókuszpontként jelent meg a pénzintézet stratégiájában.

A jogilag két Cofidis-vállalatnak együtt közel 400 ezer ügyfele van és 250 ezres hitelkártya-portfólióval rendelkezik. A közös termékportfolió elemei: személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel- és lízing, hitelkártya, valamint megtakarítási termék (bankbetét).

2024-ben a két vállalat együtt több mint 110 milliárd forint hitelt helyezett ki. A hitelkihelyezésben a személyi kölcsönnek volt legnagyobb súlya (40 százalék), 25-25 százalékot képviselt az áruhitelezés és a hitelkártya-üzletág, az autófinanszírozás részesedése pedig 10 százalék alatti volt. A hitelportfólió együttes állománya 200 milliárd forintot tett ki.

„Bár az előttünk álló két integrációs évre visszafogott növekedéssel tervezünk, a két cég összeolvadásában rejlő szinergiákra alapozva 2027-re ambiciózus elképzeléseink vannak: 40 százalékkal magasabb hitelkihelyezéssel számolunk a 2024. évihez képest, hitelportfóliónk pedig várhatóan több mint 30 százalékkal fogja meghaladni a 2024. év végi 200 milliárd forintos együttes állományt” – számolt be a növekedési tervekről Sárik Csaba, a Cofidis lakossági termékportfólióért felelős igazgatója.

Drágult az élet, nőtt az átlagos hitelösszeg

A Cofidis és az NRC online piackutató közös felmérése alapján az elmúlt évtizedben két jelentős visszaesés volt megfigyelhető a hitelfelvételi hajlandóságban: a Covid-19 és az orosz–ukrán háború idején. Ennek ellenére a személyi kölcsönök piaca mára visszaállt a válság előtti szintekre, sőt, dinamikus bővülést mutat. Ugyanakkor az MNB adatai alapján

a személyi kölcsönök átlagos összege az elmúlt két évben másfélszeresére nőtt – ma már a 3 millió forintos hitelösszeg az általános.

Ebben szerepe van a megélhetési költségek megugrásában, a drágulás hatására nagyobb összeg szükséges a hitelcél megvalósításához. A Cofidisnél a személyi kölcsönök átlagos összege illeszkedik a piaci átlaghoz.

A hitelcélok is változatosabbá váltak: míg korábban a háztartási eszközök voltak fókuszban, ma már egyre inkább megjelennek az egészségügyi kiadások, lakásfelújítások és önmagunkba való befektetés (utazás, szépségipar, stb.) is.

Ami a személyi kölcsönök kamatát illeti, a pénzintézet figyeli a piaci mozgásokat. „Van olyan ajánlatunk, ami akár 10 százalék alatti kamatot is biztosít. Ez jellemzően a 3 millió forint körüli összegű kölcsön esetében elérhető. Ugyanakkor vannak a piaci átlagos meghaladó, magasabb kamatozású konstrukciók is, jellemzően kisebb összegekre vagy alacsonyabb kockázati profilú ügyfelekre. A kamatszint dinamikusan változik. Nem egységes, hanem személyre szabott, profil- és összegfüggő” – mondta Székely Ágoston, a Cofidis partnerkapcsolati igazgatója.

Tovább folytatódhat a hitelezés felfutása

A lakossági hitelezés 2024-es felfutása után az élénkülés várhatóan 2025-ben is folytatódik. A pénzintézet is növekvő kereslettel számol a fogyasztási hitelek piacán: ezt a várakozást támasztja alá a Cofidis Hitel Monitor legfrissebb, 10 éves távlatot vizsgáló reprezentatívkutatása is.

„Azt látjuk, hogy a tényleges hitelfelvétel nem is annyira a fogyasztók konkrét terveitől függ, mint inkább attól, mennyire látják a jövőt bizakodóan. A fogyasztói bizalom fokozatos visszatérése csak részben magyarázza a gyorsan fejlődő személyi kölcsön piacot. A növekedés mögött valószínűleg az is ott lehet, hogy az elmúlt 5 év válságoktól terhelt éveiben a lakosság visszafoghatta az élethelyzetük által kikövetelt beruházásokat, amiket most kedvezőbb kamatokkal, de az infláció miatt magasabb bekerülési értéken fognak megvalósítani, magasabb hitelösszeg mellett. A fogyasztói bizalom emelkedésének folytatódása, a 2018-2019-es szintek elérése újabb lendületet adhat a piacnak” – világított rá az összefüggésekre Molnár Zoltán, a reprezentatív kutatást végző NRC Kft. ügyfélkapcsolati igazgatója.

Dinamikusan bővül az áruhitelpiac

Nemcsak a személyi kölcsönök, hanem az áruhitelek is történelmi magasságokba értek 2024-ben, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai arról árulkodnak, hogy a szerződések száma és értéke is rekordot döntött. A háztartások 46,44 milliárd forint kölcsönt vettek fel, ami a 2023-as 40,4 milliárdos értékhez képest is plusz 15 százalék – a pénzintézet áruhitel-kihelyezése ezzel összhangban nőtt.

Ami az átlagos áruhitel-összeget illeti: terméktípustól, illetve az önerő mértékétől függően nagy lehet a szórás. Az átlagszint 250 és 400 ezer forint között mozog.

Az új szegmensek közül kiemelendő a mobilitás – az e-bike-ok, kerékpárok, rollerek –, valamint a lakásfelújításhoz kapcsolódó termékek.

Digitális újítások

Az áruhitelezés terén jelentős előrelépést hozott a Cetelem-akvizíció, hiszen a szűken vett áruhitel szegmensben a legjelentősebb piaci szereplőt vásárolta fel. A vállalatnak immár közel 800 áruhiteles partnere (jogi személy) van mintegy 1400 értékesítési ponttal, közülük közel 350 aktív webáruház.

A szabadfelhasználású hitelszegmens mellett az áruhitel területén is egyre nagyobb teret nyer az online ügymenet.

Az online értékesítési csatornák előretörésével mára az áruhitelek 25–30 százaléka webáruházakon keresztül történik.

„Amennyire az online térben éles a verseny, úgy a vásárlók is egyre gyorsabban és kényelmesebben szeretnék a hitelszolgáltatásokat igénybe venni. Folyamatosan dolgozunk olyan innovatív megoldásokon, melyekkel időt és energiát tudunk spórolni az ügyfélnek, miközben az eladókat sem terheljük az adminisztrációval. Idén tavasszal két új digitális megoldással is jelentkezünk, amelyek jelentősen leegyszerűsítik és felgyorsítják az online és a bolti áruhitel-felvételt” – számolt be az idei digitális fejlesztésekről.

A 20 perces online áruhitel lényege, hogy a webáruházi vásárlás során a hitelképesség igazolása és elbírálása egy automatizált folyamatban, valós időben történik. Ez a megoldás a hagyományos kereskedelmi hitelfolyamatokhoz képest gyors, kényelmes, kötöttségek nélküli és néhány kattintással elérhető hitelfelvételt tesz lehetővé már áruvásárláskor is. A gyors hitelügyintézést követően a termék szinte azonnal kiszállítható.

A fizikai bolti áruhitel-felvételi folyamatok is digitalizálódnak idén tavasszal: egy QR-kód alapú önkiszolgáló megoldással jelentkezik a vállalat. Ennek lényege, hogy az ügyfél a boltban a vásárlás folyamán saját maga gyorsan, egyszerűen, néhány kattintással online tudja végigvinni a hitelfelvételi folyamatot.

Hívószó az ingyenhitel

A kamatmentes hitelek, mint a lakossági és online kereskedelem stratégiai eszköze jelenik meg.

A „0 % THM” konstrukció, mára az egyik legfontosabb vevőszerző eszközzé vált az áruhitelezés világában.

Ez a finanszírozási forma azt jelenti, hogy a vásárló nem fizet kamatot vagy egyéb költséget a hitel után – a teljes visszafizetendő összeg pontosan megegyezik a vásárolt termék árával. A tényleges finanszírozási költséget ilyenkor a kereskedő viseli, cserébe a magasabb értékű termékek gyorsabb értékesítéséért és új vásárlók megszerzéséért.

A kamatmentes konstrukciók különösen jól működnek:

Online térben, ahol az egyszerű, gyorsan végigvihető hitelfelvételi folyamatok támogatják a digitális vásárlást.

A kamatmentes hitelek esetében a vásárlók nagy része kizárólag akkor vásárolja meg a terméket, ha megkapja a 0 százalékos THM-re vonatkozó ajánlatot.

Amennyiben elutasításra kerül a hitelkérelem, csak elenyésző, 5 százalék alatti azok aránya, akik más fizetési móddal mégis megvásárolják ugyanazt a terméket. Ez azt mutatja, hogy a kamatmentes konstrukció döntő vásárlási motivátor lett, és sok esetben nem csak a vásárlás módját, de magát a vásárlás tényét is befolyásolja

– derül ki az Alza.hu felméréséből.

A kereskedők tudatosan használják a kamatmentes hitelt az akciós időszakok erősítésére vagy új ügyfelek megszerzésére. A pénzintézet tapasztalatai szerint

minden harmadik–negyedik áruhitel már kamatmentes konstrukcióként valósul meg.

Az egyensúly azonban fontos: a kereskedők folyamatosan mérlegelik, hogy milyen arányban kínálnak kamatmentes vagy hagyományos áruhiteleket, hogy megőrizzék az üzletág jövedelmezőségét, miközben versenyben maradnak.

(Borítókép: Németh Emília / Index)