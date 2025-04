Menekülnek a kanadaiak az Egyesült Államokból, soha nem látott mértékben válnak meg ingatlanjaiktól

Egyre több kanadai válik meg egyesül államokbeli, azon belül is floridai vagy arizonai nyaralójától, amelyet a politikai bizonytalansággal, az egyre gyengülő kanadai dollárral és a Trump-adminisztráció Kanada-ellenességével indokolnak.

Már a The Wall Street Journal is arról cikkezett, hogy Egyesült Államok olyan vámokat jelentett be Kanadára, ami miatt aggodalomra ad okot, hogy az Egyesült Államok kormánya megbünteti azokat a kanadaiakat, akiknek tulajdonuk volt az Egyesült Államokban. Az elnök abbéli reménye, és annak kifejezése, hogy Kanadára, mint 51. államra utalgat, az csak az utolsó csepp a pohárban.

A brókerek szerint ügyfeleik arról beszélnek, hogy egyre kevésbé érzik magukat biztonságban, és attól tartanak, hogy a kormány megemelheti a kanadaiak tulajdonában lévő ingatlanok adóját. Más intézkedések, például az új szabály, amely előírja, hogy a 30 napon túl Amerikában tartózkodó külföldi állampolgárok regisztráljanak a kormánynál, szintén bizonytalanító tényező, hiszen félnek attól, hogy utazási korlátozással sújtják majd őket.

David Altro, az Altro LLP ügyvédje, egy kanadai és egyesült államokbeli irodákkal rendelkező, határokon átnyúló ingatlanfinanszírozásban segítő cég, azt mondja, 40 évnyi gyakorlata alatt soha nem látott ekkora érdeklődést a kanadaiak részéről, akik el akarták adni amerikai otthonaikat. A céget jellemzően körülbelül két kanadai ügyfél hívta hetente, akik vagy eladtak, vagy árultak az Egyesült Államokban. Az elmúlt néhány hónapban ez a szám heti 20-30-ra emelkedett, ugyanis az új törvény értelmében

a külföldieknek tartózkodási engedélyért kell folyamodni, ha 30 napnál tovább akarnak az országban tartózkodni.

És mivel mostanában úton-útfélen civileket csuknak le vagy deportálnak bármiféle konkrét bizonyíték hiányában, sokan egyszerűen nem érzik magukat biztonságban, ha Amerikába kell utazni. Mások arról számoltak be, hogy amikor franciául beszéltek, akkor egy floridai szupermarketben odaléptek hozzá, hogy menjen vissza oda, ahonnan jött.