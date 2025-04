Durván felkavarja a családi házak piacát a kormány döntése

Mától az otthonfelújítási program keretében már azok is pályázhatnak családi házak korszerűsítésére, akik most terveznek felújítandó ingatlant vásárolni. A változás jelentősen élénkítheti a családi házak piacát, mivel a támogatás Budapesttől kezdve a legkisebb településekig mindenhol igényelhető. Az ötezer főnél kisebb településeken az egyes állami támogatások kombinálásával akár 16,5 millió forintot is kaphatnak a felújítást tervezők.

Élénkülést hozhat a családi házak piacán az Otthonfelújítási Program (OFP) módosítása, ugyanis április 15-től a családi házakra is igényelhető a támogatás, ami frissen került a pályázók tulajdonába – áll az ingatlan.com friss összefoglalójában. A módosításnak köszönhetően elegendő lesz csupán a pályázati igény benyújtásakor igazolni lakcímkártyával, hogy a pályázó vagy közeli hozzátartozója a korszerűsítendő ingatlanban lakik, a tulajdoni jogviszonyt pedig a felújítási kölcsön folyósítása előtt ellenőrzik.

„A változtatás azért érdekes, mert jelentősen élénkítheti a családi házak piacát – közölte Balogh László, a portál gazdasági szakértője. – Ha valaki olyan ingatlant keres, amelyet korszerűsítene, akkor ezt a támogatás segítségével megteheti, ha megfelel a többi kritériumnak. Eddig kizárólag a december közepéig tulajdonba került házak felújítására tudtak kérni támogatást a lakók. 2025-ben számos könnyítés történt, egyszerűbbé vált az adminisztráció, 1991 helyett a 2006 végéig megépült családi házakra is igényelhetővé vált támogatás. Ennek keretében egymillió önrésszel 2,5–3,5 millió vissza nem térítendő támogatást és kötelezően felveendő 2,5–3,5 milliós kamatmentes hitelt lehet kapni energetikai korszerűsítésre, maximum hatmillió forintig. Az igénylőknek ráadásul nem szükséges gyermeket nevelni vagy gyermeket vállalni, viszont az ingatlan energiahatékonyságában legalább 30 százalékos javulást kell elérniük.”

Kombinálható felújítási támogatások tízmilliós nagyságrendben

Az OFP-s támogatás kombinálható a vidéki otthonfelújítási támogatással is, ami hárommillió forint önrész mellett hárommillió forintos támogatást is jelenthet az ötezer főnél kisebb lélekszámú településeken a gyermeket nevelő családok számára. Sőt ezeken a kistelepüléseken már a nyugdíjasok is pályázhatnak vidéki otthonfelújítási támogatásra. Emellett az ötezer főnél kisebb települések túlnyomó többségében a falusi csok támogatás felét is korszerűsítésre fordíthatják a gyermeket nevelő családok. A kistelepüléseken így tetszőlegesen kombinálhatják a támogatásokat azok, akik most szeretnének családi házat vásárolni.

Ha valaki élni tud az összes elérhető lehetőséggel, akkor négymillió forintos önrésszel 28 milliós lakásvásárlással egybekötött felújítási támogatást kérhet. Amennyiben valaki nem vesz ingatlant, de három gyermeket nevel, akkor négymillió forintos önrésszel 16,5 millió forintos felújítási támogatást is kaphat a kistelepüléseken. Ilyen volumenű lakásfelújítási támogatás nem nagyon volt eddig elérhető, főleg nem a kistelepüléseken

– tette hozzá a szakértője. A szabályok átalakításának irányait is figyelembe véve Balogh László szerint nem lenne meglepő, ha a jövőben további kedvezményekkel bővülne az állami lakásfelújítási program.

Menekülőút a magas ingatlanárak elől

Az ingatlan.com adatai alapján a felújítandóként eladó családi házak iránti idei kereslet éves összevetésben 5 százalékkal nőtt az év első három hónapjában. Az otthonfelújítási programban most megjelent könnyítések viszont további érdeklődőket terelhetnek a piacra. A vidéki otthonfelújítási támogatás esetében már eddig is nyitva állt a lehetőség, hogy frissen vásárolt ingatlanok után kérjenek támogatást a tulajdonosok.

A községekben felújításra váró eladó családi házak átlagos négyzetméterára 229 ezer forint. Ehhez képest az újszerűként hirdetett ingatlanok esetében 600 ezer forint felett, a jó állapotúaknál pedig közel 400 ezer forint az átlagos négyzetméterár.

A megyeszékhelyeken a korszerűsítendő házak 445 ezer forintos átlagos négyzetméterárral szerepelnek a piacon. Miközben a jó állapotú és újszerű eladó házaknál 599 ezer és 790 ezer forint ugyanez az összeg.

Százalékban kifejezve mindenhol minimum két számjegyű az eltérés a felújítandó és felújított ingatlanok árában, de van, ahol többszörös a különbség látható az ingatlanok értékében. „A felújítási támogatások menekülőutat is jelenthetnek azoknak a vevőknek, akik a magasabb árakat már nem szívesen fizetik ki. Egy olcsóbb, felújítandó ingatlan megvásárlásával és tízmilliós nagyságrendű állami támogatás segítségével viszont saját igényeinek megfelelően tudják kialakítani és korszerűsíteni álmaik otthonát” – fogalmazott a szakértő.