Az MNB-botrány után Varga Mihály kezdeményezi a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését

A profiltisztítás érdekében kezdeményeztem az egyeztetést a kormánynál – jelentette be kedden Varga Mihály. A jegybankelnök most azt mondta: törvényi szinten is módosítanák a jegybank hatáskörét, leszűkítve azokat az alapfeladatokra. A miniszterelnök a jegybankkal történő tárgyalásokra Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelölte ki.