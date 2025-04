Nagy Márton szerint rekord született, így teljesített a ferihegyi repülőtér az első negyedévben

2025 első negyedévében több mint 4 millió utast és 95 ezer tonna árut kezelt a budapesti légikikötő, miközben rangos nemzetközi díjakat is bezsebelt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán osztotta meg a legfrissebb adatokat.

Történelmi csúccsal zárta 2025 első negyedévét a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – derült ki a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által megosztott legfrissebb adatokból.

A Budapest Airport több mint 4 millió utast fogadott az év első három hónapjában, ami 15,5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A miniszter szerint a repülőtér nemcsak az utasforgalomban, hanem a cargo tevékenységben is rekordot döntött, ugyanis 95 ezer tonna áru fordult meg a terminálon, ami 52,6 százalékos bővülést jelent és új negyedéves rekordnak számít.

Az eredmények nemzetközi szinten is visszhangot váltottak ki: a repülőtér immár 12. alkalommal nyerte el a „Kelet-Európa legjobb reptere” címet a Skytrax rangsorában. Emellett az ACI értékelése alapján az „Európa legjobb repülőtere” elismerést is megszerezte a 15–25 millió utast kezelő repülőterek kategóriájában. A tárcavezető szerint ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy a magyar légi közlekedés új szintre lépett, és a reptér a gazdaság növekedésének is motorjává vált.

A közösségi oldalán közzétett posztban Nagy Márton kiemelte: a magyar gazdaság teljesítménye és a légi közlekedés dinamikája kéz a kézben halad.