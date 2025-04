Már több mint száz országban hódít a magyar családi cégből lett multi

Iparágtól és cégmérettől függetlenül nehéz időszakon van túl a versenyszféra, nemcsak a kkv-szektor tagjai, hanem bizony a nagyvállalatok is. Számtalan cikkben boncolgatta már az Index is, hogy előbb a koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború, abból fakadóan pedig az energiaválság mekkora kihívások elé állította a reálgazdasági szereplőket. Odáig jutottunk, hogy mára a pénzügyi mutatók tekintetében a döntetlen az új győzelem az üzleti életben, különösen az iparban.

Vagyis az a cég, amely számottevően nem növekedett, ugyanakkor gyártóként, forgalmazóként nehezített pályán is megőrizte a pozícióit, már sikeresnek értékelheti a mögöttünk hagyott esztendőt.

Küzdelmes évben állták a sarat

Bár egészen más problémákkal kell(ett) szembenézni az étrend-kiegészítők piacán, mint például az autóiparban, a kiskereskedelemben, a logisztikában vagy épp a turizmusban, a BioTechUSA-cégcsoport példája is azt mutatja, hogy olyan üzleti környezetben, ahol – a 2021 és 2023 közti sorrendben 42, 29, majd 15 százalékos növekmény dacára – már a stagnálás is megsüvegelendő, igenis meg kell becsülni a 2024-es plusz 3,5 százalékot. Merthogy a vállalat frissen publikált éves eredményei alapján éppen ekkora bővüléssel emelkedett a

rekordot jelentő 93,7 milliárd forintra az árbevétel tavaly.

A profitabilitás és a jövedelmezőség is megmaradt: az adózott eredmény során az egy évvel korábbi 7,17 milliárd forint után 7,77 milliárdot láthatunk, míg az EBITDA, vagyis a kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény 10,47-ről 10,68 milliárd forintra nőtt.

Eközben az 1900 munkavállalót foglalkoztató és 4500 B2B-partnerrel rendelkező cég immár 103 országban van jelen 49 webshoppal és 328 fizikai üzlettel. A vállalat árbevétele rendkívül diverzifikált: az export 80 százalékos súlyának valódi értékét az mutatja, hogy már 20 desztinációban is milliárdos forgalmat bonyolítanak.

Lévai Bálint: Nehéz ma nyereségesnek maradni

„Befektetés a jövőbe – ez az év elsősorban erről szólt számunkra” – mondta az Indexnek Lévai Bálint, a 100 százalékban magyar tulajdonú családi cég vezérigazgatója és társtulajdonosa.

A korábbi impozáns növekedési dinamikával szemben ezúttal minden egyes méterért keményen meg kellett küzdeni, ennek eredményeképp pedig a csökkenő növekmények korában is nyereségesek maradtak

– jelentette ki. Úgy látja, ez főként annak köszönhető, hogy a célzott beruházásokon túl optimalizálással és tőkelekötéssel sikerrel vették az akadályokat. Lapunknak hangsúlyozta, hogy amikor alapanyaghiány van, óhatatlanul hígul a piac, főként az európai feltörekvő márkáktól érkező, olcsó termékek beáramlása révén, de a BioTechUSA-ra jellemző magas minőségi sztenderdekből ilyenkor sem engednek.

Garanciát vállalnak A magas minőséggel és biztonsággal kapcsolatban kardinális kérdés a táplálék- és étrend-kiegészítőknél, hogy valóban tartalmazzák-e a csomagoláson feltüntetett összetevőket. „A minőségbiztosítás területén a cég egyértelmű garanciát vállal arra, hogy a termékeik valóban azt tartalmazzák, amit a csomagolás feltüntet, szemben sok más piaci szereplővel, akik – megfelelő ellenőrzés hiányában – gyakran nem tartják be a címkén szereplő összetételt” – emelte ki az Indexnek a cégvezér. Bár jogszabály kötelezi a gyártókat az előírt beltartalom betartására, és az étrend-kiegészítőket is szabályozzák, sok kis volumenben dolgozó szereplő ezt kikerüli, míg a nagy, jól ismert márkák rendszeres ellenőrzés alatt állnak – tette hozzá.

A budapesti központtal működő, de Szadán és Dunakeszin termelő cég vezetője felidézte: a Covid és a háború náluk kikényszerítette, hogy minden és mindenki szintet lépjen, a viszontagságok megedzették a csapatot, még hatékonyabbá, versenyképesebbé tették a belső folyamataikat, a szervezetük működését. Lévai Bálint szerint szükség is volt erre ahhoz, hogy a pénzügyi mutatók alapján fennállásuk eddigi legeredményesebb évét tudhassák maguk mögött, ráadásul egy olyan környezetben, ahol az emelkedő költségek nem ültethetők át maradéktalanul a fogyasztói árakba. Példaként felhozta, hogy Magyarország mellett még Németországban, Ausztriában sem, miközben töretlen fejlődésnek lehettek tanúi számos egyéb EU-s tagállamban, de a Balkán-térség országaiban éppúgy dinamikusan növekedtek, mint a közel-keleti piacaikon.

Már 103 országban ott vannak, és nincs megállás

Prioritás a hazai piacvezető szerep megőrzése, de érdeklődésünkre Lévai Bálint elismerte, a cégcsoport már hosszú évek óta abban a ligában játszik, ahol a további érdemi növekedés kulcsa a nemzetközi terjeszkedés. Vagyis az előremutató beruházások és termékfejlesztések a következő esztendők exportpiaci élénkítését is szolgálják. Ennek megfelelően a terjeszkedés 2024-ben tovább folytatódott: újabb öt országban vetette meg a lábát a vállalat Egyiptom, Honduras, Curacao, Kambodzsa és Üzbegisztán révén; miközben olyan kulcsfontosságú célországokban növelték a részesedést, mint Franciaország, Németország, Szlovákia, Spanyolország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország és Olaszország – nem egyszer két számjegyű növekménnyel.

Nagy hangsúlyt fektetnek az e-kereskedelemre is, melynek köszönhetően rekordárbevételt zárt az Amazon-üzletág; 2024-ben pedig 980 új B2B-partnerrel kezdték meg az együttműködést, így disztribútoraik között ma már olyan márkák szerepelnek, mint az Intersport, a DM, a Rossmann, a Shell, a Mol, az OMV, vagy a Benu Gyógyszertár.

Emellett az elmúlt évben azt is megmutatta a cégcsoport, hogy egy már meglévő – nevezetesen a spanyol – piacon is lehet olyan újat, váratlant húzni, amire az egész világ felfigyel: a régióban egyedülálló hosszú távú globális együttműködési megállapodást írtak alá a világ egyik legpatinásabb labdarúgóklubjával, az FC Barcelonával. Vagyis Pedriről, Lamine Yamalról, Raphinháról, Robert Lewandwoskiról és Dani Olmóról most már nemcsak a nagyszerű cselek és gólok juthatnak az ember eszébe, hanem akár a magyar cég termékeivel is társíthatja a futballsztárokat. Ráadásul a vállalat amellett, hogy piacra lépett az első Barcelona signature termékével, a katalánkrém-ízű Iso Whey Zeróval, 2025-től már egyéni márkanagykövetként is foglalkoztatja az klub klasszisát, a világ egyik legjobb középpályásának számító, Pedrit.

Évente 55 millió proteinszelet

A cégcsoport 2024-ben csaknem 6,5 milliárd forintot költött beruházásokra, technológiai és termékfejlesztésekre, innovációra, melynek ékköve az évente akár 55 millió darab egyrétegű és komplex proteinszelet előállítására alkalmas gyártósor. Emellett a cégcsoport 3,3 milliárd forintot meghaladó lejárt kintlévőség mellett gazdálkodott, hogy megfelelő mennyiségű árukészlettel tarthassa fenn az egyensúlyt a partneri hálózatban. Expanziós politikára közel 1,5 milliárd forintot fordított a vállalat, így

31 boltnyitással immár 185 hazai és 143 külföldi üzlettel képviseltetik magukat.

A cégcsoport vezérigazgatója a 2025-ös tervekről úgy fogalmazott, hogy a tervek között szerepel további digitális fejlesztések bevezetése, a termékportfólió bővítése és új piaci lehetőségek feltárása. Az új technológiai beruházások révén a vállalat azon van, hogy 2025-ben újabb növekedési szakaszba lépjen. A hosszú távú stratégia a nemzetközi piacokon való terjeszkedést és az innovatív, fenntartható termékek fejlesztését helyezi előtérbe, így a vállalat hamarosan egy új prémium fehérjeszelet- és egy új prémium vitamincsaládot is bevezet.

(Borítókép: A cégcsoport évi 55 millió szelet előállítására alkalmas új gyártóegysége Szadán. Fotó: BiotechUSA)