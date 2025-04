Új lendületet kapnak az innovatív hazai KKV-k a Bay Voucher Program révén

Akár 100 millió forint értékű innovációs szolgáltatást is igénybe vehetnek a hazai kis- és középvállalkozások a megújult Bay Voucher Program keretében. A Bay Zoltán Kutatóközpont szakmai hátterével támogatja a cégeket abban, hogy ötleteikből piacképes fejlesztések szülessenek.

Új korszakot nyit a hazai kis- és középvállalkozások innovációs törekvései előtt a megújult Bay Voucher Program, amely az NKFIH támogatásával valósul meg – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

Az április 15-től elérhető kezdeményezés keretében a cégek akár 100 millió forint értékű kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) szolgáltatást is igénybe vehetnek, minimális, mindössze 25 százalékos önerő mellett. A program teljes keretösszege 1,5 milliárd forint.

A Bay Zoltán Kutatóközpont szakmai hátterével, eszközparkjával és kutatói kapacitásával nyújt kézzelfogható támogatást a vállalkozásoknak – legyen szó prototípusgyártásról, kísérleti fejlesztésről vagy technológiai megoldások piacra viteléről. A cél egyértelmű: segíteni azokat az ötleteket, amelyek mögött megvan a tudás és a piac is, csak éppen az erőforrás hiányzik a megvalósításhoz.

Dr. Schmidt Balázs, a kutatóközpont ügyvezetője szerint az innováció nemcsak ötlet kérdése, hanem hozzáférésé is. „Túl sok ígéretes elképzelés ragad meg a fiókban – nem azért, mert hiányzik a tehetség, hanem mert nem áll rendelkezésre a szükséges szakmai vagy technológiai háttér. Mi abban segítünk, hogy ezek az ötletek életre kelhessenek.”

A program stratégiai céljai túlmutatnak az egyedi fejlesztéseken: a magyar innovációs ökoszisztéma megerősítését célozzák. „2030-ra azt szeretnénk elérni, hogy a hazai KKV-k fele aktívan innováljon – szemben a jelenlegi egyharmados aránnyal” – fogalmazott Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) vezérigazgatója és innovációért felelős helyettes államtitkár. A statisztikák őt igazolják: az innovatív vállalkozások hatékonyabban működnek, több munkahelyet teremtenek, és jobb béreket kínálnak.

A Bay Voucher Program nemcsak forrást, hanem kapcsolati hálót is kínál: a közös fejlesztések révén létrejövő szakmai együttműködések új szintre emelik a hazai innovációs kultúrát. Dr. Vida Ádám K+F igazgató szerint az ilyen típusú hálózatosodás kulcseleme a fejlett innovációs ökoszisztémáknak, amelyhez most a hazai vállalkozások is könnyebben csatlakozhatnak.

Új törvény is segíti a kis- és középvállalkozásokat

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint itt az idő, hogy nyilvánossá váljon az állami beruházások teljes vállalkozói lánca. A miniszter törvényjavaslattal tenné átláthatóbbá a közpénzek útját, és megvédené a hazai kis- és középvállalkozásokat a nagyobb piaci szereplőkkel szemben.

Mint fogalmazott, a cél kettős: egyrészt a magyar kis- és középvállalkozások védelme a nagyobb piaci szereplőkkel szemben, másrészt a közpénzek felhasználásának pontosabb ellenőrzése. A miniszter szerint nem engedhető meg, hogy ismeretlen háttérfolyamatok döntsenek arról, kikhez kerülnek az állami források.

A javaslat szerint minden állami megbízásnál jogszabályi kötelezettség lenne a teljes vállalkozói lánc feltérképezése, ami a közbeszerzési gyakorlatot is átalakíthatná. Lázár úgy véli, az átláthatóság növelése hosszú távon a versenyképességet és a hazai vállalkozások megerősödését is szolgálja.