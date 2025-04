Sorsdöntő bejelentést tett a kormány, így képzelik a jövőnket

A gazdasági témák domináltak a legutóbbi Kormányinfón. Azon túl, hogy Nagy Márton ismertette a 2026. évi büdzsé főbb számait, bejelentette, hogy kiterjeszthetik az árrésstopot a háztartási és szépészeti termékekre is. Mielőtt a jövő évi költségvetésről beszélnénk, fontos megemlíteni, hogy a csúcsminiszter szinte elrejtette a sorai közt: idén már nem 3,6, hanem 4,5 százalékos inflációval és 4 százalék körüli hiánycéllal számolnak. Mint ismert, korábban a növekedési kilátásokat is módosították 2,5 százalékra. Ezek a változtatások önmagukban is hírértékek és részletes elemzésért kiáltanak, azonban a fókuszt elvitte a 2026. évi költségvetés.

A 2026-os költségvetést talán onnan érdemes indítani, hogy még márciusban a miniszterelnök a gazdasági évnyitón így fogalmazott: „az elmúlt tizenöt évben olyan kormánya volt Magyarországnak, amely a választás mindegyik évében, vagyis minden választási évben a költségvetési hiányt csökkentette – mondta akkor Orbán Viktor. – Az ellenfeleink az ellenkezőjét mondják, de annak nincs ténybeli alapja. Tehát az a helyzet, hogy olyan kormánya volt Magyarországnak, amely 2014-ben is, 2018-ban is és 2022-ben is a költségvetési hiány mértékét – választás ide, választás oda – csökkentette. Ez jól mutatja, elkötelezettek vagyunk a pénzügyi fegyelem irányában, és nem is tudunk, nem is akarok ebből engedni.”

Ennek megfelelően Nagy Márton csütörtökön elsőként azt jelentette be, hogy a GDP-arányos bruttó államadósság 2025-ben várhatóan 73,1 százalékot tesz ki, amely 2026-ban 72,3 százalékra csökkenhet. Ahogy azt is világossá tette, a költségvetés semleges, az elsődleges egyenlege – fizetett kamatok nélkül számítva – egyensúlyi, azaz nullás lesz, vagyis a hiányt az államadósság kamatai adják. „A béke lehetőséget ad arra, hogy visszatérjünk az adócsökkentés politikájához, amelynek a fókuszában a családok állnak” – mondta a gazdasági miniszter, majd bejelentette a várakozásaikat:

A kormány jövőre 4,1 százalékos GDP növekedéssel, 3,6 százalékos inflációval és 3,7 százalékos költségvetési hiánnyal számol.

Így a bruttó hazai termék, vagyis a GDP folyó áron elérheti a 95 ezer milliárd forintot, szemben az idei 88 ezer milliárdos értékkel. A kormányzati tervek szerint a kiadások jövőre megközelítik a 35 ezer milliárd forintot, míg a bevételek nagyjából 34 ezer milliárd forint körül alakulhatnak. A két oldal közötti különbség pénzforgalmi szemléletben 4100 milliárd forintos hiányt vetít előre, az uniós módszertan szerint számolt, az úgynevezett ESA-hiány 3700 milliárd forint lehet. A jövő évre tervezett ESA-alapú hiány a GDP 3,7 százalékára rúg majd – Nagy Márton szerint ez a mutató pedig kulcsfontosságú a fiskális egyensúly érdekében.

Nem lesz fiskális alkoholizmus

Érdemes itt egy pillanatra elidőzni, hiszen nem is olyan régen még sokan – nem csupán ellenzéki politikusok, korábban meghatározó gazdaságpolitikai szereplők és a nemzetközi hitelminősítők is – azt jósolták, ha a fiskális irányítás Nagy Márton markai közé kerül és a monetáris döntések Varga Mihályhoz tartoznak majd, akkor elkerülhetetlenné válik a költségvetési fegyelem fellazulása. A jegybank pedig szolgai módon igazodik majd a kormányzati elvárásokhoz, és a Szabadság téren ismét laza, inflációgerjesztő monetáris politika válik uralkodóvá.

Azonban ezek a jóslatok ismét nem teljesültek: a korábbi kritikák ma már egyre inkább politikai indíttatásúnak tűnnek, se a fiskális túlköltekezés, se a radikális fordulat nem valósult meg a monetáris politikában.

Nagy Márton és Varga Mihály a korábbi gazdaságpolitikai irányvonalkat követik, elkerülve azokat a szélsőségeket, amelyektől sokan tartottak. De térjünk vissza a a költségvetés főbb sarokszámaihoz, amelyek így alakulnak 2026-ban: a költségvetés fókuszában a családpolitikai támogatások állnak, 4800 milliárd forintot különít el erre a célra a kormány, ami a rezsivédelemmel együtt 5600 milliárd forintot tesz ki.

A családtámogatási intézkedések között kiemelt helyet kap a háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége, valamint a kétgyermekes családokra kiterjesztett kedvezményrendszer, amelyek együttesen mintegy 270 milliárd forintot tesznek ki. Ezen felül a családi adókedvezmények megduplázására további 210 milliárd forintot különített el a költségvetés.

A kormány 800 milliárd forintot különít el a lakossági állampapírok után fizetendő kamatkiadásokra. A nyugdíjellátásra 7700 milliárd forintot fizenek, biztosítva a 3,6 százalékos inflációkövető emelést, illetve a teljes tizenharmadik havi nyugdíj kifizetését. Gazdaságfejlesztésre 4900 milliárd forint jut és 2360 milliárd forint uniós finanszírozás jöhet, idei 2000 milliárd forint után. A jövő évi büdzsében 1920 milliárd forintot, a GDP 2 százalékát szánják védelmi kiadásokra.

A bankszektorban megmaradnak az extraprofitadók, mivel Nagy Márton szerint a nyereségek továbbra is magasak, a kamatszint pedig jóval a járvány előtti szint felett van. A kormány 2026-ra 360 milliárd forintos bevétellel számol, melynek fele leírható lesz állampapír-vásárlás alapján. Az adó kivezetése akkor kerülhet szóba, ha az alapkamat 6,5 százalékról 2–3 százalékra csökken.

Jövőre a kiskereskedelemben és a biztosítási szektorban is megmaradnak a szektorspecifikus adók. Emellett a kormány 400 forint körüli euró árfolyammal tervezte a 2026-os költségvetést, és a nemzetgazdasági miniszter kifejezte örömét a forint erősödésével kapcsolatban. Végezetül fontos tétel, hogy az Európai Unió jelenleg azt vizsgálja, hogy a védelmi kiadásokat részben kivonhatók legyenek a költségvetési elszámolás szabályai alól.

Ezzel kapcsolatban már megjelent egy uniós fehér könyv, amely akár a GDP arányában 1,5 százalékos mozgásteret is biztosíthatna a tagállamok számára, ám ez a szabály egyelőre még nem lépett hatályba. A magyar kormány felkészült erre a lehetőségre, de a mostani költségvetésben még nem számol ezzel az extra mozgástérrel. Ehelyett védelmi tartalékot hoznak létre, amely rugalmasságot adhat a jövőbeni döntésekhez, amennyiben az uniós könnyítés életbe lép.

Szükség van az uniós forrásokra

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az Indexnek a 2026-os költségvetéssel kapcsolatban elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány kismértékben felfelé módosította az idei év a jövő évi hiánycélt. Az ideit 3,7-ről 4 százalékra, a jövő évit 2,9-ről 3,7 százalékra. Ez abból a szempontból meglepő, hogy fontos a hiány lefaragása, azonban az idei költségvetést 3,4 százalékos növekedéssel tervezték, a tény ennél alacsonyabb, olyan 2 százalék körüli lesz. Bár ennek hatása a költségvetésre viszonylag kicsi, mert nem a fogyasztás növekedésével van probléma.

Illetve a kamatvágások elmaradása és a megnövekedett piaci turbulencia nyomán létrejövő nagyobb hozamszintek miatt a kamatkiadás is a tervezettnél magasabb lesz, valamint az új célszám már tartalmazza az időközben bejelentett kiadásokat is, így ez egy reálisabb célkitűzés. „Az elhangzott számok tartalmazzák a már ismert intézkedéseket – például kettő és három gyermekes nők SZJA-mentessége, családi adókedvezmény duplázása –, illetve képet kaptunk a költségvetés kiadási oldalának prioritásairól. Ezek között a családok támogatása, a gazdaság fejlesztése, illetve a honvédelem emelhető ki” – összegezte a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Ugyanakkor fontos arra is kitérni, hogy mostanában a kormányzat a hiányt úgy határozza meg, hogy az elsődleges egyenleg nulla legyen – azaz kamatkiadásoktól megtisztítva legyen egyensúlyban a költségvetés. Ez egy lassan csökkenő trendet eredményez a költségvetési hiány tekintetében ez tavaly 5 százalékot tett ki. Bár a kamatkörnyezet bár a korábbinál kisebb, nem tértünk vissza a 2020-at megelőző nagyon alacsony szintre, amikor a GDP-arányos kamatkiadás 2 százalék volt.

Ahogy azt fent bemutattuk 4900 milliárd forintot szánnak a gazdaságfejlesztésre, ám Regős Gábor szerint fontos hozzátenni, a kiadás szükséges, azonban nem elégséges feltételei a növekedés beindulásának. Hiszen kis, nyitott gazdaságként kell a külső környezet javulása is. Ám ahhoz, hogy a bérek és a gazdaság teljesítménye érdemben növekedni tudjon, az kell, hogy a cégek hatékonyabbá váljanak, beruházzanak.

Itt különösen is fontos a kkv-k segítése, amelyeknél a fejlődés kritikus kérdés, illetve különösen is fontos az élelmiszeripar fejlesztése, hiszen ennek hatékonysági problémáiról az árak kapcsán sokat beszéltünk. Ezeket a beruházásokat segítheti tehát ez a terv, ami persze rövidtávon beruházást növel, hosszabb távon pedig importot tud kiváltani vagy az exportot serkenti.

A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a jövő évi 4,1 százalékos gazdasági növekedés kétségkívül ambíciózus. Ennek feltétele a külső környezet javulása, az uniós pénzekhez való hozzáférés, illetve a reálbérek érdemi növekedése. A cél elérését segítheti az új gyárak termelésének felfutása. A 3,6 százalékos infláció akár össze is jöhet, bár felfelé mutató kockázatok természetesen itt is vannak – itt az év feléig életben lépő ár nem emelési vállalások segíthetnek, illetve a forint árfolyamának stabilan tartása lehet kulcskérdés.

Amennyiben az infláció és a jelentős béremelkedés megvalósul, úgy az támogathatja a fogyasztást, ami a költségvetés bevételi oldalán a legfontosabb tényező.

Az pedig Regős Gábor szerint senkit nem lephetett meg – hiszen a költségvetési helyezt messze nem annyira jó –, hogy ezeket a különadókat nem törli el a kormány. A bankok és biztosítók már kapta kedvezményt, de erről az adóról most a kormány érthető okok miatt nem tud lemondani. Ahol jelentős ez az adó, az a kiskereskedelem, ott ez egy extra áfakulcsként működik a nagyobb hálózatok számára. Itt kijelenthető, meglepő lett volna, ha egy árrésstop mellett ezt kivezetik. Pont akkor, amikor a kormányzat úgy gondolja, a kiskereskedelmi láncok túl nagy hasznot tesznek zsebre.

Az uniós pénzek körül folyamatosan politikai vita van. Így fontos tisztázni, hogy jelenleg Magyarország járó kohéziós pénzek egy részéhez és az RRF pénzek egészéhez nem fér hozzá. Eddig elvileg 1 milliárd euró veszett el. A kérdés az, ezt valamilyen módon sikerülhet visszaszerezni. Ezzel együtt a kohéziós alapokból 9,6 milliárd euró áll zárolás alatt, míg az RRF-ből 6 milliárd euró. „Ez ahhoz vezet, hogy számos beruházás nem tud megvalósulni, hiszen az ezek forrásául szolgáló pénz nem érkezik meg. Ez negatívan hat a GDP-re és a jólétre is, hiszen ebben vannak gazdasági támogatások és az állami szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések egyaránt” – összegezte az Indexnek Regős Gábor.

(Borítókép: Nagy Márton 2025. január 20-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)