Bekopogott a valóság, most egy bejelentés is elég az árrobbanáshoz

Az év elejéhez képest érezhetően csökkentek az üzemanyagárak, a benzin és a gázolaj literenkénti ára jelenleg 600 forint alatt van. A piac továbbra is érzékenyen reagál a nemzetközi politikai eseményekre, így az árak ingadozása bármikor visszatérhet. A hazai árak késleltetve követik a világpiaci változásokat, főként az orosz olaj havi elszámolása és a csővezetékes szállítás miatt. Bár a piacon túlkínálat van, a geopolitikai kockázatok miatt továbbra is bizonytalan a jövő, elsősorban Donald Trump miatt. Átfogó elemzés az üzemanyagpiac helyzetéről.

Az idei év elején még 600 forint felett járt az üzemanyagok literenkénti ára, ám mire megérkezett a húsvéti hosszú hétvége, érezhetően fellélegezhettek az autósok. A benzin ára 40, a gázolajé pedig 49 forinttal lett alacsonyabb az év eleji szintekhez képest. Jelenleg az ország benzinkútjain a benzin literje átlagosan 585, míg a dízelé 595 forintba kerül.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Indexnek úgy fogalmazott: a következő hetekben várhatóan továbbra is 600 forint alatt maradnak az árak. Arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy április közepétől elindult az a jól ismert piaci folyamat, amely következtében fokozatosan szűkül a benzin és a gázolaj közötti árkülönbség. Nyárra szinte borítékolható, hogy ismét a benzin lesz a drágább.

Az árcsökkenés a töltőállomások totemoszlopain már jól látható, de a kereskedelmi statisztikák egyelőre még nem tükrözik ezt a változást. A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint 2025 első negyedévében 341,4 millió liter benzin fogyott, ami 0,7 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ezzel szemben a gázolaj iránti kereslet 0,7 százalékkal emelkedett, 539,1 millió literes forgalmat produkálva.

Érdekes adalék, hogy míg a prémiumdízel népszerűsége tovább nőtt – értékesítése 9,8 százalékkal bővült –, ez a kategória még mindig csak kis szeletét adja a teljes dízelforgalomnak. Eközben a korábban lendületesen növekvő prémiumbenzin eladásai csökkenni kezdtek. A hazai üzemanyagpiac tehát lassan mozdul, és bár a pénztárcák egyelőre fellélegezhetnek, a nyár közeledtével ismét forrósodni kezdhet a helyzet az aszfalton és a kutaknál is.

Trump beintett, az olajpiac megremegett

Április első felében egyetlen bejelentés is elég volt ahhoz, hogy az olajpiac megmozduljon. Miután Donald Trump amerikai elnök közölte a vámintézkedéseket, az üzemanyagpiac azonnal reagált. Akkor arról írtunk, hogy az olajárak alakulása világosan megmutatta: a piac idegei pattanásig feszültek, és szinte azonnal áraznak minden vámokkal kapcsolatos hírt. Akkor a benzin és a dízel nagykereskedelmi ára bruttó 12 forinttal zuhant – egyetlen nap alatt.

A háttérben természetesen a vámháborús fenyegetés állt, ám a történet nem zárult le ennyivel. Trump később visszakozott, és felfüggesztette az intézkedéseket – ez pedig újabb irányváltást hozott: ismét emelkedtek az olajárak. A piac ezzel egyértelműen jelezte:

minden hír, ami a kereskedelmi feszültségek irányába mutat, azonnal ármozgást vált ki. A volatilitás, vagyis az árak ingadozása, újra és újra visszatér.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára most az aktuális helyzettel kapcsolatban elmondta: a dollár a közelmúltban gyengült a legtöbb jelentős devizával szemben, ami – bármilyen meglepő – kedvező hatással van a hazai alapanyagárakra. Ugyanis nemcsak a kőolaj világpiaci jegyzése számít, hanem a forint és a dollár árfolyama is kulcsszerepet játszik a hazai árak alakulásában.

A termékáraknál azonban már nem ilyen kedvező a helyzet. Bár az európai piacokon van elegendő kínálat, az erős euró megdrágítja a finomított termékeket, amelyek áraiban ez megjelenik. Ami megnyugtató, az a fizikai ellátás helyzete. „Az ellátással nincs gond, minden rendben működik” – hangsúlyozta Grád Ottó, majd hozzátette:

az árak nagy valószínűséggel a jelenlegi szinteken maradnak, amennyiben nem történik valamilyen drámai változás.

Itt elsősorban a geopolitikai feszültségekre kell gondolni, de jelenleg sem az orosz-ukrán háborús fronton, sem a Közel-Keleten nem látszik esély jelentős fordulatra. A szakember kiemelte: az Iránnal szembeni egyre keményebb fellépés még tartogathat meglepetéseket. Egy esetleges konfliktus korlátozhatja a kínálatot, ha a helyzet eszkalálódik.

Mindezek ellenére túlkínálat jellemzi az olajpiacot, miközben az OPEC+ tagországok még nem vizsgálták felül kitermelési kvótáikat. A keresleti oldalon viszont egyre nagyobb a bizonytalanság, részben a vámháborús félelmek miatt. Mindez az árakban is tükröződik: míg korábban 75 dollár körül jegyezték a kőolajat hordónként, most 65 dollár környékén áll az árfolyam – és egyelőre semmi nem utal arra, hogy ez a trend megfordulna.

Miért nem érezzük azonnal az árcsökkenést a kutakon?

Bár első ránézésre úgy tűnhet, az olajárak mostani szintje kedvező, valójában még messze nem beszélhetünk igazán alacsony olajárakról – figyelmeztetett Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség elnöke. Mint elmondta, az OPEC által korábban bevezetett kitermelési korlátozások részleges enyhítése sok tagország körében megkönnyebbülést váltott ki. Emiatt nem valószínű, hogy rövid időn belül ismét napirendre kerülnének a termelési kvóták felülvizsgálatai.

És nemcsak az OPEC háza táján történnek változások. Az Egyesült Államokban is csökkent az aktív olajkutak száma, vagyis ott is visszafogták a belföldi kitermelést. Ez a lépés újabb érvet ad az OPEC-országok kezébe:

a kínálat fenntartása indokoltnak tűnhet, különösen akkor, ha a világ legnagyobb olajfogyasztója is lassítja a termelést.

Ami a hazai üzemanyagárakat illeti, az olaj világpiaci mozgásai egyelőre csak szűrt formában érződnek nálunk. Az árak alakulása Magyarországon mindig némi késéssel reagál a nemzetközi piacok történéseire. „Ha az olaj ára hirtelen emelkedik vagy csökken, annak hatása nem azonnal, hanem idővel gyűrűzik be a hazai árstruktúrába” – mondta Grád Ottó.

Ennek több oka is van. Egyrészt maga az alapanyag-beszerzés időigényes, különösen most, amikor egyre nagyobb szerepet kap az Adriai-tengeren keresztüli ellátás. Ám a magyar piac még mindig nagymértékben az orosz kőolajra támaszkodik, amely havi elszámolással érkezik. Ez a típusú árazás – szemben a tengeri szállítmányoknál jellemző napi árképzéssel – sokkal kiegyensúlyozottabb ármozgásokat eredményez.

A hosszú távú, nagytételű szerződések havi elszámolása kipárnázza a globális árhullámzásokat, így a napi olajár-változások nem jelennek meg azonnal a hazai üzemanyagköltségekben. „Ehhez jön még a csővezetékes szállítás sajátossága is, amely tovább lassítja a reakcióidőt. Ezért ha csökken az olajár, napokba vagy akár egy-két hétbe is beletelhet, mire a hazai árakban is érzékelhetően megjelenik – és ugyanez igaz az emelkedésekre is” – foglalta össze az Index kérdésére Grád Ottó.

