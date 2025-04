Rohamtempóban növekszik a Magyarországra kiszabott uniós bírság össze, az Európai Unió már félmilliárd eurónál is többet követel az uniós jogba ütköző magyar menekültügyi szabályozás miatt. Bár a miniszterelnök arról beszélt, hogy a magyar kormány minden visszatartott és behajtott forrást megszerez, azonban a pénz jelentős része valójában végleg elveszhetett.

Meghaladta a félmilliárd eurót Magyarország büntetése, amit az Európai Bizottságtól kapott, miután a magyar kormány több mint négy éve nem igazítja az uniós joghoz a hazai menekültügyi szabályozást – derül ki az ATV Híradó beszámolójából. A csatorna uniós diplomáciai forrása szerint bár Orbán Viktor miniszterelnök azt ígérte, minden visszatartott forrást megszereznek, azonban erre nincs valódi jogi lehetőség.

Mint írtuk, az Európai Bíróság 2024 nyarán állapította meg, hogy a magyar kormány súlyos jogsértést követett el azzal, hogy az Európai Bizottság jogi lépései ellenére 2020 óta nem változtatta meg az uniós jogba ütköző menekültügyi szabályozását. Magyarországot 200 millió eurós büntetés, valamint napi 1 millió eurós késedelmi kamat megfizetésére kötelezték, amelyre a kötelezettségszegés folytatása miatt további kényszerítőbírságok, eljárási költségek és késedelmi kamatok is rakódnak.

Az összeg mostanra meghaladta az 512 millió eurót, vagyis több mint 210 milliárd forintot.

„Jönni fognak a következő időszakban is. Megvannak azok a pontok, amelyeknél majd meg kell küzdenünk egy-egy újabb tranchnak vagy egy újabb összegnek a lehívásáért, de ezeket a pontokat ismerjük, időben tudjuk, mikor következnek be, és a tárgyalási pozícióink ki vannak alakítva. Tehát az európai uniós források minden fillérjéhez hozzá fogunk férni, úgy, ahogyan ez ma is van” – fogalmazott a kormányfő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó eseményén.

„Az Európai Unió nem ilyen”

Az ATV Híradó uniós diplomáciai forrásból értesült arról, hogy jog szerint a behajtott büntetés visszakerül az EU központi költségvetésébe, arra nem pályázhat újra Magyarország. Lattmann Tamás nemzetközi jogász úgy látja, hogy a kormánynak nincs lehetősége egyezkedésre, mert ez egy bírósági ítélet.

Tehát ez nem arról szól, hogy itt mindenki mindenkinek olyan politikai szívességeket tesz, amilyeneket akar. Hogyha Orbán Viktor ebben gondolkodik, akkor értem, hogy a saját világából indul ki, de az Európai Unió nem ilyen. Itt azért bizonyos mértékig számít a jogállamiság, és a jogi kötelezettségeket valamilyen módon ki lehet kényszeríteni, és ezt ki is fogják

– nyilatkozta Lattmann Tamás. A nemzetközi jogász szerint ráadásul amellett, hogy a bírság összege naponta növekszik, az ítélet be nem tartása további következménnyel járhat, ugyancsak az uniós források terhére.

Március közepéig 477 millió euró (191 milliárd forint) büntetés gyűlt össze, melyből 357 millió eurót (143 milliárd forint) már le is vontak. A jogszabályok módosítására május közepéig van határidő, a behajtott pénz abból a nagyjából 10 milliárd euróból történt, amihez Magyarország még hozzáférne. A jogállamisági problémák miatt közel 12 milliárd eurót befagyasztott az Európai Unió egy másik eljárás keretében.