Ezt senki sem várta: a Trump-jelenség fordulópont lehet az Európai Uniónak

Donald Trump vámfalat emelt az Egyesült Államok köré, ami arra ösztönzi a világ többi országát, hogy összefogjanak és kompenzálják a hatásokat, miközben az Európai Unió igyekszik megerősíteni szerepét a szabadkereskedelemben. Ursula von der Leyen szerint a globális helyzet egyre kiszámíthatatlanabb, és az EU megbízható partnerként kerül egyre inkább előtérbe, amit számos ország – mint Kanada és India is – értékel.

Kiderült, hogy Donald Trump akár a legjobb dolog is lehet a szabadkereskedelem szempontjából, legalábbis Európa számára – írja a Politico. Az amerikai elnök éppen vámfalat emel az Egyesült Államok köré, ezzel akaratlanul is arra ösztönzi a világ más országait, hogy összefogjanak, és közösen próbálják ellensúlyozni az exportjukat sújtó komoly veszteségeket. Az Európai Unió termékeire 20 százalékos vámot jelentett be, de ezt egy hét múlva ideiglenesen felfüggesztette.

Az Európai Unió az elmúlt öt évben – a protekcionistább Franciaország nyomására, valamint a nemzetközi klímatüntetések hatására – külkereskedelmi politikáján keresztül próbálta érvényre juttatni az emberi jogokra és fenntarthatóságra vonatkozó értékeit. Ez azonban néha frusztrálta a partnereket, például Indiát, Indonéziát vagy a dél-amerikai Mercosur-országokat.

Lehetőség lenne az amerikai vám?

Most azonban a helyzet megváltozott, az Egyesült Államok egyedül akar játszani, és vámok sorozatával forgatja fel a globális piacokat, az Európai Unió igyekszik megerősíteni szerepét mint a nyitott és liberális kereskedelem élharcosa. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint

ma már sok ország Brüsszelt keresi fel – mint megbízható partnert, amely „nem változtatja meg egyik napról a másikra az álláspontját”.

„Egy egyre kiszámíthatatlanabbá váló globális környezetben az országok sorra jelentkeznek, hogy velünk dolgozzanak” – mondta a Politico kérdéseire. Ez a változás örömteli lehet az EU gazdaságilag liberálisabb tagállamai számára, amelyek gyakran szembementek Franciaország protekcionista törekvéseivel.

„Vannak a szabadkereskedelem-párti országok – Svédország, az északi és a balti államok. Vannak a protekcionista tagállamok. És aztán vannak az ingadozók középen. Ezek közül sokan most éppen a mi irányunkba mozdulnak” – mondta Benjamin Dousa svéd kereskedelmi miniszter. „A tagállamokban sürgető igény jelent meg arra, hogy új kereskedelmi útvonalakat nyissunk és új szabadkereskedelmi megállapodásokat írjunk alá” – tette hozzá.

A Politico egy másik cikkében – amelyet a Portfolio összegzett – pedig annak adott hangot, hogy Ursula von der Leyen igyekszik kihasználni a helyzetet, és az EU megbízhatóságát hangsúlyozva új kereskedelmi partnereket keres világszerte. Mint a Politico emlékeztet, az utóbbi hetekben több ország – köztük Kanada, India, Új-Zéland és az Egyesült Arab Emírségek – vezetőivel egyeztetett, akik „erős, kiszámítható partnereket” keresnek.

Von der Leyen szerint a világ rendje a hidegháború vége óta nem látott mértékben rendeződik át, miközben a lakossági bizalom is erősödik: a legfrissebb Eurobarometer szerint az uniós tagság támogatottsága 74 százalékra emelkedett, ami negyvenéves rekord. Egyelőre azonban kérdéses, hogy a kereskedelmi befolyásért zajló versenyben melyik fél kerül ki győztesen.