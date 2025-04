A német náci rezsimhez hasonlította a volt amerikai alelnök a Trump-adminisztrációt

Al Gore volt amerikai alelnök a Trump-kormányzatot a náci Németországhoz hasonlította, mivel szerinte saját valóságot próbálnak létrehozni a hatalom megtartása érdekében. Beszédében idézett filozófusokat is, akik szerint az igazság és a hatalom összemosása vezetett a történelem legsötétebb korszakaihoz.

A San Franciscó-i klímahét eseménysorozatának nyitányán Al Gore azt mondta, a Trump-adminisztráció „megpróbálja megalkotni a saját, számukra kedvező valóságukat”, hogy elérjék átfogó céljaikat – hasonlóan Adolf Hitler náci pártjához az 1930-as és 1940-es években.

„Nagyon is jól értem, miért helytelen Adolf Hitler Harmadik Birodalmát bármilyen más mozgalomhoz hasonlítani”, mondta Gore a Politico összegzése szerint. A volt alelnök mintegy 150 környezetvédő és döntéshozó előtt beszélt, akik egy tudományos múzeumban gyűltek össze San Francisco vízpartján.

„A náci rezsim egyedülállóan gonosz volt, pont. Ezt elismerem. De a történelemben megjelenő gonosz természetéről fontos tanulságokat vonhatunk le” – fogalmazott Al Gore, akinek kijelentései azt követően hangzottak el, hogy

az utóbbi hetekben több prominens demokrata vezető és volt kormányzati tisztviselő is éles kritikával illette a Trump-kormányzatot.

Barack Obama volt elnök egy nemrégiben elhangzott beszédében kifejezte „mély aggodalmát egy olyan szövetségi kormánnyal kapcsolatban, amely megfenyegeti az egyetemeket, ha azok nem szolgáltatják ki azokat a diákokat, akik élnek szólásszabadságuk jogával” – hozzátéve, hogy Donald Trump alatt az Egyesült Államok értékei meggyengültek. Kamala Harris volt alelnök korábban alkotmányellenes lépésekkel vádolta meg a Trump-adminisztrációt.

Hillary Clinton volt külügyminiszter pedig a The New York Times hasábjain megjelent cikkében azt írta, hogy Trump „elherdálja Amerika erejét és veszélyezteti nemzetbiztonságunkat” – ezzel is hozzájárulva a demokrata párti kritikák sorozatához, miközben a jelenlegi politikai vezetők igyekeznek folyamatosan újragondolni hozzáállásukat a Fehér Házhoz. A Fehér Ház tisztviselői nem reagáltak Gore megjegyzéseire.