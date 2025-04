Tizenkét amerikai állam perelte be Donald Trumpot a vámháború miatt

Tizenkét amerikai állam nyújtott be keresetet Donald Trump vámpolitikája ellen szerdán New Yorkban, az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságán. A dokumentumban az áll, hogy Trump döntései nem a törvényes elnöki hatáskör gyakorlását tükrözik, hanem önkényes lépéseket.

Az Egyesült Államok kereskedelmi politikája most az elnök szeszélyeitől függ, nem pedig törvényes hatáskörének megfelelő gyakorlásától

– olvasható a keresetben az MTI szerint.

A beadvány szerint az elnök „azzal a felhatalmazással, hogy hatalmas és folyamatosan változó vámokat szabhat ki az Egyesült Államokba belépő árukra, és bármilyen okból kifolyólag vészhelyzetet hirdet, felforgatta az alkotmányos rendet és káoszt hozott az amerikai gazdaságba”.

A felperes államok – köztük Oregon, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Új-Mexikó, New York és Vermont, valamint a republikánus vezetésű Arizona és Nevada – azzal érvelnek, hogy az adók, vámok és illetékek kivetése kizárólag a kongresszus hatásköre az alkotmány szerint. Ezért kérik, hogy a bíróság érvénytelenítse az elnöki vámintézkedéseket.

Az elnöknek nincs felhatalmazása arra, hogy önkényesen vámokat vezessen be

– fogalmaznak a keresetlevélben.

Kalifornia már a múlt héten külön pert indított ugyanebben az ügyben. Donald Trump április 2-án jelentette be, hogy szinte minden behozott árut 10 százalékos vámmal sújtanak, több ország esetében pedig ennél is nagyobb terheket helyezett kilátásba. Kínára már most is 145 százalékos vámteher nehezedik. Bár több vámintézkedést ideiglenesen, 90 napra felfüggesztettek a tárgyalások idejére, a gazdasági bizonytalanság és a kereskedelmi feszültség máris jelentős mozgásokat okozott a részvénypiacokon és a pénzügyi szektorban.