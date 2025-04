Hatalmas lehetőség a Trump-kriptovaluta tulajdonosainak, exkluzív vacsorát fogyaszthatnak el az amerikai elnökkel

Donald Trump mémérméjének értéke szerdán több mint 50 százalékkal emelkedett, miután a hivatalos weboldalon közölték, hogy az érme 220 birtokosa május 22-ére meghívást kap egy zárt körű gálavacsorára az elnökkel − közölte a The Guardian. Az érme 25 tulajdonosa pedig egy exkluzív VIP-felvételt is kap az elnökkel, valamint egy különleges túrát − írták a honlapon.

A $TRUMP nevű érmét szerda késő este már 14,70 dollárért lehetett kapni, de a CoinMarketCap szerint csütörtökön az értéke visszaesett 12,30 dollárra, a cikk írásakor pedig 11,73 dolláron állt. Ugyanakkor a kriptovaluta ára még mindig elmarad attól a csúcstól, amit januárban ért el, amikor bevezették a piacra. Akkor hat dollárról hirtelen 75 dollárig nőtt az értéke.

A coin értékének emelkedése azért is következhetett be, mert több befektető arra várt, hogy kiválthassa részesedését, viszont ez általában árfolyamcsökkenéssel jár. A mémérmék olyan digitális tokenek, amelyek valamilyen virális trendeknek köszönhetik felemelkedésüket, eleinte értékük gyorsan növekszik, de hamar visszaesik. 2024-ben például az a „Hawk Tuah”-lány indított kriptovalutát, akit decemberben több száz millió dolláros csalással vádoltak.

Ugyan Donald Trump első ciklusa idején szkeptikus volt a kriptovalutákkal szemben, azóta nagy támogatója lett az ágazatnak, márciusban kérte is David Sacks befektető segítségét, hogy a mesterséges intelligenciával és a bitcoinokkal foglalkozzon.

Az elnök és családja aktívan részt vett ebben a szektorban. Januárban Melania Trump is indított mémtokent, 2024-ben pedig Donald Trump és fia kezdett kriptoplatformba World Libert Financial néven. Eközben a Trump Media and Technology Group, ahol az elnök többségi részvényes, a múlt hónapban bejelentette, hogy a Crypto.com-mal együttműködve kriptovalutákhoz kapcsolódó befektetési termékeket kínál.

Április elején az amerikai igazságügyi minisztérium közölte, hogy feloszlatja azt az egységet, amelyik a kriptovalutákkal kapcsolatos csalások kivizsgálására szakosodott, mivel a digitális eszközök ágazatának felügyelete kezd gyengülni.

Todd Blanche főügyészhelyettes azt mondta, hogy a minisztérium nem fog többé olyan peres vagy végrehajtási eljárásokat folytatni, amelyek „a digitális eszközökre vonatkozó szabályozási kereteket helyeznek fel, miközben Trump elnök tényleges szabályozói a büntetőjogi kereteken kívül végzik ezt a munkát”.

A dereguláció arra késztette a Kongresszusban ülő demokrata képviselőket, hogy figyelmeztessenek a befektetőket és a gazdaságot fenyegető növekvő kockázatokra, amelyeket a szövetségi ügynökségek több deregulációs kriptointézkedése jelent.