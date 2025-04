Így juthatnak ingatlanhoz azok, akiknek még nincs gyerekük

Idén is számos családtámogatási elem érhető el a lakásvásárlás megkönnyítése érdekében Magyarországon. Így több településen akár egy egygyermekes családnak is lehetősége lehet kizárólag államilag támogatott forrásokból megvásárolni egy 90 négyzetméteres, átlagos árú ingatlant. A gyermekvállalást még nem tervező fiatal párok számára pedig a munkáshitel tud lehetőséget biztosítani egy 60 négyzetméteres ingatlan megszerzésére, elsősorban Bács-Kiskun vármegyében – derül ki az MBH Indexből. Az MBH Jelzálogbank kutatásában az elemzők azt vizsgálták, hogy az elérhető állami források milyen segítséget jelenthetnek a lakásvásárlás előtt állók számára az ország különböző pontjain.

Az MBH Index szakértői idén is elkészítették a lakásvásárlásra fordítható családtámogatásokról szóló elemzésüket, hiszen 2025-ben is számos állami forrással élhetnek az otthonteremtés előtt állók. A babaváró hitel a gyermekvállalást tervező házaspároknak segít akár 11 millió forintos keretösszeggel – áll a bank szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében.

Az egygyermekes családok számára továbbra is elérhető a csok plusz 15 millió forintos összege, a további gyermeket vállalók pedig két gyermek esetén 30, három gyermek esetén 50 millió forintos kedvezményes kamatozású hitelt kaphatnak a konstrukció keretében. A kedvezményezett településeken elérhető a falusi csok vissza nem térítendő támogatás része, illetve az ehhez kapcsolódó kedvezményes kamatozású hitel, amely már megszületett gyermekkel is igényelhető, további gyermek vállalása esetén pedig a falusi csok hitel helyett csok plusz hitel felvételére is lehetőség van. Ezenfelül idén januártól a 17–26 év közötti dolgozó fiatalok számára akár 4 millió forint erejéig is elérhető a kamatmentes munkáshitel, amely nincs gyermekvállaláshoz kötve, ugyanakkor hölgy hitelfelvevőknél kettő vagy több gyermek vállalása esetén a hitel egy részét elengedik.

A támogatások közül több is felhasználható a hitelfelvételhez szükséges önerő forrásaként, így számos településen van lehetőség saját forrás nélkül, tisztán állami támogatás segítségével lakást vásárolni. Az önerő mértékének csökkentése pedig további segítség a 41 év alatti fiatalok első lakásvásárlásában, valamint a jogszabályban meghatározott energiahatékony ingatlanok vásárlása esetén, illetve energiamegtakarítási célú felújításkor.

Egyes településeken a munkáshitelből is jó eséllyel finanszírozható ingatlan

„A munkáshitel bevezetésével a fiatalok számára most először nyílik lehetőség arra, hogy gyermekvállalás nélkül is állami támogatással léphessenek be a lakáspiacra. Két összeköltözést tervező fiatal 4-4, vagyis összesen 8 millió forintos hitelt igényelhet, ami egyes vármegyékben már elegendő lehet egy 60 négyzetméteres ingatlan megvásárlásához, különösen a falusi csokkal támogatott településeken” – fogalmazott Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója. Hozzátette, Bács-Kiskun vármegye kedvezményezett településein, valamint Tolna és Nógrád vármegyékben van erre a legnagyobb esély, de 83-86 százalékos lehet a segítség mértéke Békés és Heves vármegyében is. Kilenc vármegye kiemelt településein kevesebb mint 5 millió forint saját erő vagy piaci hitel elegendő ahhoz, hogy a két fő által felvett munkáshitellel megvásárolható legyen egy 60 négyzetméteres, átlagos árú ingatlan.

A közlemény kitér rá, hogy a további gyermeket tervező, megfelelő hitelképességű házaspárok számára a vármegyék jelentős részében már egy gyermek mellett is lehetőség nyílhat csak állami forrásból, azaz babaváró hitel, falusi csok vagy csok plusz révén megvásárolni egy 90 négyzetméteres, átlagos árú ingatlant falusi csokos településeken. Ez alól csupán Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém vármegyék jelenthetnek kivételt. A két gyermeket vállalók számára az arányok tovább javulnak, még a legalacsonyabb állami forrás-aránnyal rendelkező Somogy vármegye falusi csokos településein is 94 százalékos lehet a segítség mértéke, míg három gyermekkel mindenütt eléri vagy meghaladja a 100 százalékot az arány.

A városokban a csok plusz fedezheti a vételárat

A nem falusi csokos városok már a drágább ártartományba tartoznak, itt pusztán a munkáshitelre hagyatkozva a fiatalok jóval kevesebb eséllyel vághatnak bele az otthonteremtésbe. Egy átlagos árú, 50 négyzetméteres ingatlan megvásárlásához Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kamatmentes munkáshitelt további legfeljebb 10 millió forint saját forrással vagy piaci hitellel kell kiegészíteni. Fejér, Heves, Tolna és Vas vármegyében pedig legfeljebb 15 millió forint kiegészítő forrásra lehet szükség.

Jelenleg a városokban a gyermeket vállaló, lakást vásárolni szándékozó házaspárok számára a támogatások közül a munkáshitelen túl babaváró hitel és csok plusz felvételére van lehetőség. Ezek együttes összege Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyében egyetlen gyermek esetén is elérheti a vételár 100 százalékát, egy átlagos árú, 90 négyzetméteres ingatlan megvásárlásánál. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Baranya vármegyében pedig 93-97 százalékos lehet ez az arány.

A két gyermeket tervező, megfelelő hitelképességgel rendelkező családok számára már 10 olyan vármegye van (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Tolna, Baranya), ahol az ugyanilyen paraméterekkel vásárolt ingatlan vételárának 100 százalékát is elérheti az állami segítség mértéke, míg további három vármegyében (Hajdú-Bihar, Fejér, Vas) 94-99 százalékos ez az arány. A három gyermeket tervező családok számára Pest és Somogy kivételével mindegyik vármegyében elérheti az állami források mértéke a vételár 100 százalékát egy átlagos árú, 90 négyzetméteres ingatlan vásárlása esetén. Azonban a csok plusz maximális, 50 millió forintos összegének felvételéhez magasabb jövedelemre van szükség.

Vármegyeszékhelyeken az ingatlanárak növekedésével összhangban az állami támogatás aránya tovább csökken a vételárhoz képest.

Idén az állami támogatások mellett 5 százalékos kedvezményes kamattal elérhető lakáshitel is segíti a 35 év alatti fiatalokat – akik a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartják –, hogy kiszámítható feltételekkel juthassanak első ingatlanukhoz

– egészítette ki Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

„Akiknek pedig az állami támogatások mellett további forrásra van szükségük lakásálmuk megvalósításához, azoknak az MBH Bank DUO kamatkedvezménye biztosíthat kedvezőbb hitelfeltételeket, amennyiben támogatott hitelt – csok pluszt vagy vidéki otthonfelújítási támogatást – is igényelnek. A támogatott hitelek mellé igényelhető DUO lakáshitel fix, 6,1 százalékos kamatot, akár 50 millió forintos hitelösszeget és 10 éves kamatperiódust biztosít, így hosszú távon is kiszámítható pénzügyi megoldást nyújthat ügyfeleinknek” – tette hozzá Soós Csaba.